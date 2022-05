Apex Legends Mobile gratis: trucchi per vincere e sbloccare i personaggi

Si è fatto attendere per un po', ma alla fine Apex Legends Mobile è atterrato sugli store digitali di Apple e Google per consentire ad un pubblico molto più ampio di quello PC e console di contendersi il titolo negli Apex Games. Se siete veterani del battle royale che vogliono provare anche questa nuova versione dello sparatutto oppure se state per avvicinarvi al titolo per la prima volta in assoluto, abbiamo preparato per voi una serie di consigli che vi aiuteranno non solo a sbloccare quasi subito tutti gli eroi, ma anche a configurare nel migliore dei modi il sistema di controllo.



Controlli personalizzati

Dal punto di vista delle meccaniche di gioco, non esiste alcuna differenza tra Apex Legends e la sua controparte mobile. L'unico elemento che rende le due produzioni diverse tra loro è lo schema dei comandi, che sui dispositivi mobile è totalmente libero e consente al giocatore di scegliere tra una miriade di opzioni diverse.

In questa sede non approfondiremo l'uso del controller, periferica che si può collegare come in tutti gli altri giochi mobile e che rende il titolo pressoché identico alla versione PlayStation/Xbox/Switch. Ciò di cui vogliamo invece parlarvi è il ventaglio di opzioni relative ai controlli touch, i quali possono essere personalizzati in mille modi diversi e non solo selezionando uno dei vari preset.



Il nostro consiglio è quello di prendere una decisione in base a quanto siete pratici con gli sparatutto su cellulare: se non avete molta esperienza con il genere e vi state avvicinando per la prima volta ad un FPS, sarebbe opportuno abilitare tutti gli aiuti ed il fuoco automatico.

Così facendo, basterà puntare il mirino sul bersaglio per iniziare automaticamente a sparare (con armi come i fucili di precisione, basta entrare nella modalità mirino e inquadrare il nemico) o avvicinarsi al loot per raccoglierlo. Molti storceranno il naso di fronte a queste opzioni, ma per chi vuole godersi l'esperienza senza impazzire con i controlli potrebbe trattarsi del modo più pratico per giocare, magari alternando fasi con i controlli touch automatici ad altre in cui si utilizza un controller wireless. Oltre alla possibilità di modificare ogni singolo particolare dello schema dei comandi e dell'interfaccia, Apex Legends Mobile propone persino un sistema di preset nel menu delle impostazioni: in questo modo è possibile creare diverse configurazioni che permettono di modificare in pochi istanti tutte le opzioni e cambiare dispositivo o sistema di controllo. Potreste ad esempio usare il primo preset per i controlli touch automatici, il secondo per quelli manuali ed il terzo per il controller.

Il ping salva la vita

Uno dei più grandi meriti di Apex Legends è quello di aver introdotto il sistema di ping, ormai presente in qualsiasi titolo multiplayer. Ovviamente tale meccanica non poteva mancare nella versione mobile del battle royale Electronic Arts e, a tal proposito, chi gioca tramite l'interfaccia touch può premere l'icona del ping per effettuare una segnalazione.

Il sistema funziona in maniera identica alla versione casalinga del gioco: premere il tasto quando il mirino è su un oggetto permette di segnalarlo agli alleati, premerlo mentre si guarda un luogo serve ad attirare l'attenzione verso uno specifico punto della mappa e il doppio tap permette di segnalare la presenza di avversari con l'indicatore rosso. Sfruttate al massimo questo sistema per comunicare con gli alleati, così da fargli trovare sempre il bottino più raro e fargli sapere dov'è che si trova il nemico.

Eroi gratis per tutti

Avere tanti eroi in Apex Legends Mobile è un gran vantaggio poiché permette di scegliere il personaggio in base al team che ci sta affiancando e sfruttare al massimo le sinergie tra le varie abilità. A questo proposito, il sistema di sblocco degli eroi funziona diversamente rispetto a quanto visto in Apex Legends su PC e console, dal momento che qui non ci sono gettoni da accumulare giocando per accedere a nuovi personaggi e l'ampliamento del roster avviene in maniera lineare.

La quasi totalità delle leggende si sblocca semplicemente con la progressione del livello account, invece Fade si può sbloccare grazie al Pass Battaglia. Ecco di seguito come sbloccare tutti i personaggi di Apex Legends Mobile:



• Bloodhound - Si tratta dell'eroe sbloccato di default all'avvio del gioco

• Octane - È il primo eroe che si aggiunge alla collezione dopo Bloodhound, al termine del tutorial

• Lifeline - Si sblocca raggiungendo il livello 2

• Bangalore - Si sblocca raggiungendo il livello 3

• Pathfinder - Si sblocca raggiungendo il livello 4

• Gibraltar - Si sblocca raggiungendo il livello 6

• Wraith - Si sblocca raggiungendo il livello 15

• Caustic - Si sblocca raggiungendo il livello 20

• Mirage - Si sblocca raggiungendo il livello livello 24 oppure con il giorno 2 delle ricompense giornaliere

• Fade - Si sblocca gratis raccogliendo 10 ‘frammenti di Fade' (basta raggiungere il livello 25 del Pass Battaglia); esiste anche la possibilità di ricorrere alle microtransazioni per lo sblocco immediato



Sappiate che i personaggi non si sbloccano automaticamente e, una volta raggiunto il livello, occorrerà visitare la schermata delle ricompense per effettuare manualmente il riscatto dell'eroe.

Piovono ricompense

Come spesso accade al lancio di nuovi free to play sul mercato, anche Apex Legends Mobile è particolarmente generoso nei confronti dei giocatori che iniziano a popolare i server sin dal day one. Il primo modo per ottenere qualche ricompensa extra (e abilitare il cross-save) è quello di accedere all'applicazione utilizzando un account Electronic Arts. In questo modo potrete riscattare subito tre loot box tramite la voce del menu chiamata "Bonus Associazione".

Come se non bastasse, l'utilizzo di un account EA garantisce anche altri premi che si possono ottenere in questo modo: cliccate sul banner "Evento Stagione" nella lobby, poi selezionate "A tempo limitato" in alto a destra e procedete infine con il riscatto delle varie ricompense, incluse quelle relative al collegamento di un account Electronic Arts. Non dimenticate anche di verificare se avete ancora qualche loot box da aprire: per farlo cliccate su ‘Altro' nell'angolo in basso a destra della lobby ed effettuate l'accesso al magazzino, nel quale troverete, nella sezione ‘Oggetti', anche tutti i pacchetti Apex che avete messo da parte o che avete acquistato tramite microtransazioni.

Doppiaggio in italiano

Come avrete notato al primo avvio di Apex Legends Mobile, il gioco è sottotitolato in italiano ma le voci dei personaggi sono in inglese. Non abbiate timore, poiché si tratta solo di una piccola disattenzione del team di sviluppo alla quale è possibile porre rimedio in pochi istanti. Recandovi nel menu delle impostazioni noterete la presenza di una voce chiamata ‘Lingua'.

Selezionate questo menu e cliccate sull'icona per modificare ‘Voce', così da accedere all'elenco dei doppiaggi disponibili e avviare il download del pacchetto contenente il doppiaggio in italiano per Apex Legends Mobile. Una volta scaricato il file, dovete nuovamente visitare il menu delle impostazioni e mettere la spunta sull'italiano in ‘Voce'.



Sempre nel menu delle impostazioni è disponibile l'opzione ‘Download automatico': selezionandola, vi si aprirà la schermata dei pacchetti extra, le cui voci permettono di scaricare dati aggiuntivi al fine di avere una qualità video e audio superiore a discapito di un quantitativo maggiore di spazio occupato sul dispositivo. Scaricate i pacchetti di dati extra come quello delle skin, così da ricevere una loot box gratis o crediti da spendere nel negozio (potete eliminare il pacchetto dopo aver ricevuto la ricompensa).