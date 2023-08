Avete appena iniziato Baldur's Gate 3? Guida e trucchi per giocare

Lo abbiamo atteso a lungo e alla fine è arrivato: Baldur's Gate 3 è uscito dall'accesso anticipato su Steam ed è disponibile nella sua versione finale, il cui debutto è stato anticipato per evitare lo scontro fra titani che si sarebbe verificato se fosse approdato sugli scaffali in concomitanza con Starfield. Se anche voi state per dare il via ad una nuova campagna, vi proponiamo una lista di consigli che potrebbero aiutarvi ad evitare possibili intoppi iniziali e a muovere i primi passi nelle terre di Faerûn.

Cancellate i vecchi salvataggi

Prima di iniziare con la guida vera e propria, dobbiamo invitarvi ad effettuare una pulizia dei salvataggi dell'Early Access di Baldur's Gate 3. Sebbene gli sviluppatori l'abbiano più volte ribadito, molti giocatori non sanno che i progressi registrati nel corso della versione non definitiva del gioco non potranno essere in alcun modo trasferiti in quella finale. Occorre però specificare che non vi sarà un meccanismo che esegue l'eliminazione di questi file automaticamente e sta al giocatore procedere con la loro eliminazione.

Il motivo per cui è fondamentale rimuovere i vecchi salvataggi è molto semplice: per stessa ammissione del team di sviluppo, la loro presenza potrebbe dare vita a bug o altri fenomeni imprevisti e influenzare negativamente l'esperienza di gioco. Chi volesse, può eseguire un backup di questi file per non perderli in via definitiva: a tal proposito, potete trovare tutti i vostri salvataggi dell'accesso anticipato al seguente percorso: "%LocalAppData%Larian Studios". Discorso simile vale anche per i file d'installazione, dal momento che è preferibile non aggiornare l'Early Access, ma disinstallarla e procedere subito dopo con il download dell'edizione completa del titolo, così da evitare qualsiasi tipo di problema.

Scegliete il personaggio giusto

Il party di Baldur's Gate 3 è composto da eroi appartenenti a classi/razze diverse e con un background che li differenzia in maniera più o meno marcata. Avere a disposizione un simile ventaglio di personaggi rappresenta un enorme vantaggio per il giocatore, che dovrebbe quindi approfittarne ogni volta che se ne presenta l'occasione.

Anziché assumere sempre il controllo diretto del protagonista nelle fasi di esplorazione, potrebbe essere vantaggioso passare ad altri membri della squadra per far sì che le loro origini, la loro religione o le loro conoscenze possano fare la differenza. Se il vostro personaggio è umano e dovete interagire con un gruppo di elfi, ad esempio, sarebbe preferibile utilizzare l'elfo del party. Sfruttate tale meccanica e riuscirete a gestire anche le situazioni più spinose.

Riposate all'accampamento

Che si tratti di un incontro casuale o di una battaglia prevista da una quest, è probabile che l'ultimo combattimento che avete affrontato in Baldur's Gate 3 vi abbia messo a dura prova e che non siate nelle condizioni di affrontarne un altro prima che vi rimettiate in sesto. Proprio per questa ragione, è essenziale che facciate ritorno all'accampamento con una certa costanza.

In questo luogo che funge da hub, il party può decidere se prendersi una breve pausa oppure se riposare più a lungo: in base alla durata del pisolino, i vostri personaggi recupereranno un quantitativo più o meno importante di punti vita e anche il numero di utilizzi degli incantesimi. Sappiate però che tale scelta dipenderà dalle scorte a vostra disposizione, poiché una bella dormita richiede più cibo per il gruppo. In ogni caso le eventuali sequenze che potrebbero attivarsi durante il sonno non dipendono dal tipo di riposo, quindi non preoccupatevi se siete obbligati a fare una sosta breve.

Sfruttate il posizionamento

Nei combattimenti a turni di Baldur's Gate 3 non è sufficiente disporre di personaggi forti e ben equipaggiati per uscirne vivi, poiché sono tanti i dettagli che fanno la differenza tra una vittoria ed una sconfitta. Uno di questi è senza ombra di dubbio il posizionamento sul campo di battaglia, visto che ogni tipologia di guerriero dà il meglio quando è collocato in modo specifico rispetto al bersaglio.

Più nello specifico, i personaggi che attaccano dalla distanza andrebbero posizionati sempre in un luogo sopraelevato per avere il vantaggio dell'altezza, invece coloro i quali colpiscono da vicino dovrebbero andare alle spalle del nemico.

Distruggete gli allarmi

Oltre alla posizione dei membri del party, un altro importante consiglio per avere la meglio sui nemici in Baldur's Gate 3 è quello di impedire il prima possibile che possano arrivare rinforzi. A questo proposito, è bene individuare eventuali allarmi o strumenti che gli avversari potrebbero utilizzare per attirare sul posto altre unità in grado di mettervi in seria difficoltà. In situazioni come questa, basta utilizzare un personaggio dotato di attacchi a distanza come un ranger per distruggere questi elementi dello scenario ed evitare così che la situazione possa peggiorare.

Le parole sono importanti quanto le armi

Sebbene molti giocatori di Baldur's Gate 3 si concentreranno sul potenziare i personaggi per renderli più competitivi negli scontri, è bene precisare che tale strategia non è la migliore in assoluto.

Nel titolo Larian Studios è preferibile prestare la stessa attenzione a parametri come il carisma, grazie ai quali si possono sbloccare opzioni aggiuntive per i dialoghi che aprono la strada a risvolti inattesi per quelle situazioni che altrimenti sarebbero destinate a finire quasi sempre in un bagno di sangue.

Salvate spesso

Come avrete sicuramente scoperto grazie alle dichiarazioni degli sviluppatori, i bivi narrativi di Baldur's Gate 3 sono così tanti da rendere quasi impossibile riuscire a vederli tutti anche giocando l'intera avventura più volte.

Un'impostazione simile implica che anche le più semplici interazioni con un personaggio o l'esito di un combattimento potrebbero avere ripercussioni su eventi futuri che non sono di vostro gradimento. Al fine di evitare che la campagna possa prendere una piega diversa rispetto a quelle che sono le vostre volontà, è sempre bene avere un'ampia collezione di salvataggi, da eseguire regolarmente. Procedere in questo modo non solo vi permetterà di tornare sui vostri passi e agire diversamente, ma anche di aggirare eventuali bug o di porre rimedio ad uno scontro finito male. Dopotutto ci troviamo di fronte ad un gioco enorme e complesso e, con tutta probabilità, qualche piccolo problemino potrà verificarsi. Non vorremmo mai dover buttare via un'intera partita per colpa di un bug che blocca i progressi o per una decisione presa involontariamente.

Velocizzate il tiro dei dadi

In Baldur's Gate 3, durante i combattimenti a turni, vedrete spesso e volentieri a schermo il tiro dei dadi che serve a decretare l'efficacia di un'azione. Per quanto importante, questa fase degli scontri potrebbe annoiare sul lungo periodo e, proprio per questo motivo, potrebbe tornarvi utile un semplice trucco per rendere tutto più veloce: è infatti sufficiente cliccare con il tasto sinistro del mouse sullo schermo per saltare l'animazione del tiro dei dadi e visualizzare immediatamente il risultato.

Statistiche

Ecco tutti i parametri presenti in Baldur's Gate 3 e il loro effetto sul personaggio:



• Forza: muscoli e possanza fisica. Influenza l'efficacia con le armi da mischia, determina quanto lontano si può saltare e qual è il peso massimo che si può trasportare

• Destrezza: agilità, riflessi ed equilibrio. Influenza l'efficacia con le armi a distanza e con alcune peculiari tipologie di armi da mischia. Questo attributo influenza inoltre l'iniziativa (attributo legato all'ordine dei turni) e la classe armatura

• Costituzione: energia e resistenza fisica. Determina il quantitativo massimo di punti ferita del personaggio

• Intelligenza: memoria e potere mentale. Consente ai maghi di eseguire incantesimi con maggiore efficacia

• Saggezza: sensi e intuizione. Potenziando questo attributo è possibile aumentare l'efficacia degli incantesimi eseguiti da Ranger, Chierici e Druidi

• Carisma: forza di personalità. Non solo influenza i prezzi durante una compravendita, ma ha anche benefici sugli incantesimi eseguiti da bardi, paladini, warlock e stregoni



Se quindi siete indecisi su come distribuire i punti, date uno sguardo alla descrizione di ciascun attributo per valutare quali sono i benefici di cui più avete necessità.

Vendete, non barattate

In Baldur's Gate 3 vi ritroverete spesso e volentieri ad avere a che fare con i mercanti, così da liberarvi degli oggetti inutili che avete raccolto durante le vostre scorribande.

Sappiate però che l'opzione predefinita quando si interagisce con questi personaggi è il baratto, ma non è obbligatorio procedere con lo scambio dei beni. Come potete notare nella parte alta della schermata, è presente un'opzione per passare alla vendita, così che possiate dare all'NPC di turno gli oggetti in cambio di denaro da investire nei modi più disparati.

Analizzate i nemici

Una delle migliori armi a disposizione dei giocatori di Baldur's Gate 3 non è una spada o un incantesimo, ma la possibilità di analizzare i nemici. Posizionando il cursore sul bersaglio e cliccandoci sopra, sarà possibile visualizzare la scheda della creatura per evidenziarne eventuali debolezze e, di conseguenza, pianificare una strategia per metterla al tappeto.

Sfruttare questa peculiare meccanica di gioco potrebbe anche servire per studiare l'avversario e capire se sia forte al punto da rendere inutile anche solo provare a sfidarlo, optando così per la fuga.