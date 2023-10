Assassin's Creed Mirage: la guida con i trucchi per l'avventura di Basim

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

In attesa di poter scoprire come funzionerà Assassin's Creed Infinity, la piattaforma che ospiterà i futuri capitoli della serie, Ubisoft ha voluto omaggiare tutti quegli appassionati che desideravano un ritorno alle origini. Assassin's Creed Mirage punta infatti ad accontentare gli utenti che hanno nostalgia dei vecchi capitoli della serie, quelli privi dei tanti elementi ruolistici e delle ampie mappe che hanno contraddistinto le ultime iterazioni del brand come Odyssey e Valhalla. Se anche voi state approfittando dell'arrivo del gioco sugli scaffali per vivere un'esperienza più classica o per scoprire maggiori dettagli sull'intricata storia di Basim, ecco alcuni consigli che potrebbero fare al caso vostro.

Agite furtivamente

Come accennato poco più sopra, Assassin's Creed Mirage rappresenta per molti aspetti un ritorno alle origini della serie ed è privo della componente ruolistica. Questo significa che i nemici non hanno un numero sulla testa che ne sottolinea il livello e i bersagli si dividono semplicemente in vulnerabili e resistenti. I primi, che corrispondono ai soldati standard, sono quelli che possono essere eliminati furtivamente con un solo colpo.

Ed è proprio questo il sistema che dovreste prediligere quando si tratta di passare all'azione, poiché le abilità nel combattimento di Basim sono sì invidiabili, ma al tempo stesso non gli consentono di gestire agilmente gruppi di nemici pesantemente armati. La prima regola di Mirage è quindi quella di evitare sempre lo scontro diretto, a meno che non sia necessario.

Analizzate l'area

Dal momento che la furtività è l'opzione migliore per completare le missioni di Assassin's Creed Mirage, è bene conoscere il posizionamento di tutti i bersagli prima di intrufolarsi in una base nemica o in un'area sorvegliata. Ed è proprio qui che entra in gioco Enkidu, l'aquila di Basim che non è solo un ottimo alleato, ma anche uno degli strumenti migliori tra quelli in dotazione all'assassino. Richiamando il volatile, è possibile sorvolare l'area e marcare i nemici che si aggirano per l'area, così da posizionarsi in maniera strategica e dare il via ad una sfilza di eliminazioni silenziose, facendo attenzione a non attirare l'attenzione di altre guardie tra un'uccisione e l'altra. L'unico problema potrebbe essere rappresentato dai cecchini, solitamente posizionati sulle torri o in luoghi sopraelevati: questi prenderanno di mira Enkidu e gli impediranno di procedere con la perlustrazione. In questi casi, sarà fondamentale esporsi per far fuori questo nemico, così da poter consentire all'alleato volante di svolgere il suo lavoro.

Usate l'Eagle Vision

Se con Enkidu si può coprire un'area più ampia, non bisogna sottovalutare la vista dell'aquila di Basim. Il personaggio principale di Assassin's Creed Mirage può attivare questa speciale abilità per individuare qualsiasi nemico o punto d'interazione nei paraggi, anche oltre le pareti.

Utilizzare con frequenza questa skill consente quindi di scoprire la posizione di oggetti da raccogliere, guardie e persino i forzieri. Trovare i forzieri è piuttosto importante, dal momento che al loro interno potrebbe nascondersi un nuovo costume da sfoggiare tra le strade di Baghdad oppure un progetto per creare i potenziamenti degli abiti già sbloccati.

Parate gli attacchi

Per quanto si possa prestare attenzione al posizionamento dei nemici e a non farsi scoprire, sarà inevitabile finire in uno scontro con le guardie in Assassin's Creed Mirage.

In momenti del genere, sarà fondamentale agire in maniera diversa rispetto agli altri capitoli della serie, poiché Basim ha uno stile di combattimento molto diverso che si basa tutto sulla difesa. Anziché esporvi con ripetuti attacchi, restate sulla difensiva e premete il tasto della parata poco prima che l'arma dell'avversario vi colpisca per eseguire un parry: se il nemico è fragile, potrete eliminarlo immediatamente. Sfruttando questa tecnica, potrete liberarvi di tutte le guardie più deboli che vi stanno intorno, così da dedicare tutta l'attenzione ai pezzi grossi, che spesso si possono far fuori utilizzando il gadget giusto. Sappiate inoltre che il parry non funziona solo sugli attacchi corpo a corpo, ma anche su quelli a distanza, visto che consente di deviare le frecce.

Nascondetevi tra i civili

Non sempre sarà possibile tenere testa alle orde di avversari in Assassin's Creed Mirage e talvolta bisognerà darsela a gambe. In situazioni del genere è bene non solo sfruttare le abilità nel parkour del protagonista, ma anche la presenza in strada di numerose persone. Dopo aver percorso un tratto eseguendo piroette e salti, è un'ottima idea quella di scendere tra la folla e mimetizzarsi dove c'è la maggior concentrazione di civili.

In questo modo non attirerete l'attenzione dei nemici che vi stanno cercando e ci saranno buone probabilità di scamparla. Questa tecnica è valida anche e soprattutto quando bisogna avvicinarsi ad un bersaglio per studiarlo, poiché potrete stargli nei paraggi senza che noti la vostra attenzione nei suoi confronti.

Strappate i manifesti

In Assassin's Creed Mirage ci sono tre livelli ricercato, tutti di difficoltà crescente. Al primo livello, i civili potrebbero riconoscere Basim e attirare l'attenzione delle guardie, così che gli diano la caccia. Passando al livello 2, le guardie staranno più attente, sui tetti verranno posizionati arcieri per colpirvi e i passanti avranno buone probabilità di capire chi siete.

Raggiungendo il terzo ed ultimo livello, aumenterà l'attenzione di guardie e civili nei vostri confronti, senza contare che verranno sguinzagliate le guardie d'elite Shakiriyya, che saranno molto difficili da sconfiggere. Per evitare situazioni del genere, è bene tenere sempre sotto controllo l'apposito indicatore, il quale diminuisce progressivamente strappando i manifesti sparsi in giro per la città. Se invece avete qualche gettone extra, potete spenderlo per ridurre la notorietà in un batter d'occhio interagendo con uno degli oratori in strada.

Accumulate gettoni

Fra le risorse più utili in Assassin's Creed Mirage troviamo senza ombra di dubbio i gettoni, che possono essere utilizzati non solo per abbassare il livello di notorietà di Basim, ma anche per semplificare alcune missioni. Visitando i covi degli Occulti, si può interagire con una bacheca per accettare speciali contratti che ricompensano il giocatore con gettoni appartenenti ad una delle tre tipologie disponibili e che forniscono premi aggiuntivi a chi soddisfa i requisiti bonus. Avere molte risorse di questo tipo a disposizione può fare la differenza, poiché spendere qualche gettone permette a Basim di venire fuori dalle situazioni più spinose. I Khidmah Token, ad esempio, servono ad reclutare gruppi di mercenari (contrassegnati da un'icona a forma di sciabola sulla mappa) affinché combattano al vostro fianco o tengano impegnati i nemici durante la vostra fuga. Potreste anche ingaggiare un musicista per attirare le guardie lontano dal punto sorvegliato oppure chiedere ad un gruppo di mercanti di spostarsi insieme a voi, così che possiate muovervi senza attirare l'attenzione.





Derubate i passanti

Una delle abilità di Basim in Assassin's Creed Mirage è quella di frugare tra le tasche dei civili o dei soldati. Si tratta di un'attività molto rischiosa, poiché nel caso in cui qualcuno dovesse vedervi mentre siete in azione rischierete di far aumentare il vostro livello di notorietà, ma potrebbe valerne la pena.

Derubare non è solo un modo per mettere da parte qualche Dirham, la moneta di gioco, ma anche per accumulare senza troppe difficoltà i materiali per il crafting, le chiavi per accedere a luoghi protetti o addirittura oggetti per proseguire nelle missioni.

Gadget

In Assassin's Creed Mirage i gadget di Basim non sono semplici giocattoli da utilizzare di tanto in tanto, poiché i loro possibili impieghi fanno sì che ciascuno di essi possa rendere banale situazioni altrimenti impossibili.

Basti pensare ai grossi soldati corazzati, i cui colpi possono mandare quasi subito al tappeto il protagonista: basta una semplice granata fumogena per stordirli e renderli vulnerabili ad un'eliminazione istantanea.



Ecco di seguito l'elenco completo dei tool che Basim può sbloccare nel corso dell'avventura:



• Torcia: è uno degli strumenti di base del protagonista, serve ad illuminare i luoghi bui e non può essere potenziato

• Cerbottana: un'arma che spara dardi in grado di far addormentare i bersagli. I potenziamenti possono aumentare gittata, potenza del sonnifero e dimensioni dei proiettili, così da riuscire a colpire anche i nemici più coriacei

• Trappola: un esplosivo posizionabile che si attiva quando un bersaglio si avvicina troppo. Anche in questo caso si può migliorare il raggio dell'esplosione, il danno inflitto ed il quantitativo massimo che Basim può trasportarne

• Bomba fumogena: crea una cortina di fumo che, con i giusti potenziamenti, può curare il protagonista o impedire ai nemici di respirare. Esistono anche power-up che rendono infiammabile il fumo o che confondono la mente di chi è al suo interno

• Coltelli da lancio: un'utilissima arma da usare a distanza per eliminare i nemici con un colpo alla testa o per sottrarre un po' di salute ai soldati più resistenti. Le lame possono essere potenziate per perforare le armature o diventare corrosive

• Disturbatore: un dispositivo che emette suoni e attira i nemici nei dintorni. Si può potenziare per renderlo più efficace o per aggiungere effetti extra, come quello che terrorizza i bersagli o emette un impulso elettrico

Assassin's Focus

Nel corso dell'avventura di Mirage avrete accesso ad una speciale abilità di Basim che prende il nome di Assassin's Focus ed è imprescindibile per chi predilige l'azione furtiva.

Quando l'apposito indicatore è carico, il protagonista di Assassin's Creed Mirage può marcare alcuni bersagli (fino ad un massimo di 5) e poi, con la semplice pressione di un tasto, teletrasportarsi verso la loro posizione per eliminarli silenziosamente. Tale tecnica è consigliatissima per le situazioni in cui i nemici sono predisposti in modo tale che non vi sia alcuna possibilità di eliminarne uno senza che gli altri se ne accorgano. Ma non è finita qui, poiché l'Assassin's Focus può avere anche un utilizzo diverso: dal momento che Basim si teletrasporta sul bersaglio, può essere utile l'uso dell'abilità per raggiungere posizioni altrimenti inaccessibili e magari superare muri o altri ostacoli. Non bisogna dimenticare inoltre che l'abilità in questione non può essere utilizzata solo mentre Basim è in incognito, ma anche mentre i nemici stanno per attaccare, così da farli immediatamente fuori e procedere con la fuga. Se poi volete rendere tutto più coreografico, potete attivare l'Assassin's Focus mentre siete in aria, così da fermare il tempo, scegliere i bersagli ed eliminarli.

Sperimentate

Anche in Assassin's Creed Mirage c'è una schermata dedicata alle abilità, in cui il giocatore può spendere i punti accumulati per sbloccare nuove capacità nei rami Fantasma, Trickster e Predatore. Il nostro consiglio è quello di non avere alcun timore quando si tratta di sperperare i punti abilità, poiché il gioco permette in qualsiasi momento di eseguire il respec: basta tenere premuto un tasto nell'albero delle skill per riavere indietro tutti i punti e spenderli in modo diverso.

Ovviamente esistono abilità molto più utili di altre, come l'assassinio a catena, che permette di eliminare furtivamente un nemico per poi lanciare un coltello al bersaglio più vicino, così da metterlo a tacere prima ancora che possa notare la vostra presenza. Non ignorate anche i power-up di Enkidu e l'auto-raccolta, così da non dover frugare tra le tasche dei cadaveri dopo ogni uccisione. Sappiate inoltre che, se avete bisogno di qualche punto abilità extra, ci sono contratti che ne forniscono qualcuno al momento del completamento.