Assassin's Creed Syndicate gratis: la guida per muovere i primi passi

Disponibile per Pc PS4 Xbox One

Continua la generosità dei creatori di Fortnite nei confronti degli utenti dell'Epic Games Store: tra i giochi gratuiti di questa settimana troviamo infatti Assassin's Creed Syndicate gratis per PC, il capitolo della celebre serie Ubisoft che ha debuttato nell'ormai lontano ottobre del 2015. Se siete tra quei giocatori che hanno saltato questo episodio della saga e sono in procinto di scoprirlo solo ora grazie all'Epic Games Store, vi proponiamo una serie di consigli utili per iniziare col piede giusto l'avventura dei fratelli assassini Jacob ed Evie Frye.

A ognuno il suo

Come accennato poco sopra, i protagonisti di Assassin's Creed Syndicate sono due fratelli, e ciascuno possiede caratteristiche uniche. Jacob è infatti più propenso ad affrontare le situazioni di petto grazie a spiccate doti nel combattimento corpo a corpo, mentre Evie è l'assassina perfetta in grado di sgattaiolare alle spalle del nemico senza attirare l'attenzione di chi si aggira nei dintorni.

Il consiglio che possiamo darvi è quello di sfruttare a vostro vantaggio le potenzialità di ogni personaggio e, in base a quello che state utilizzando, attuare un approccio più o meno furtivo. Non dimenticate inoltre di potenziare entrambi i fratelli Frye con i punti abilità guadagnati nel corso dell'avventura, così da equilibrare al meglio le loro doti.



Oltre alle abilità specifiche di Jacob ed Evie esistono anche dei nodi dello skill tree che valgono per entrambi i protagonisti e, se sbloccati nelle fasi iniziali del gioco, vi consentiranno di dare una marcia in più ai vostri assassini.

Parliamo per la precisione sia di Forzatura (lo trovate nell'albero della Furtività, ovvero quello centrale), che permette di aprire gli scrigni sparsi in giro per il mondo di gioco e pieni zeppi di denaro e oggetti di varia natura, sia di Occhio dell'Aquila, il quale amplia il raggio d'azione della particolare vista a raggi-X dei protagonisti (attivabile con la semplice pressione dello stick sinistro) permettendogli di scovare i nemici situati oltre le pareti. Da non sottovalutare è poi Colpisci e Depreda, abilità che semplifica sensibilmente la raccolta di denaro e gadget dai cadaveri eliminati furtivamente, dal momento che la rende automatica.

Armi e potenziamenti

In Assassin's Creed Syndicate esistono diverse tipologie di armi che possono essere utilizzate da ciascuno dei protagonisti senza alcun tipo di limitazione. Nonostante ciò è consigliabile diversificare quelle utilizzate da Evie da quelle imbracciate da Jacob e, cosa ancor più importante, essere molto cauti con i potenziamenti nelle primissime fasi di gioco.

Una buona idea potrebbe essere quella di provare l'equipaggiamento a vostra disposizione (magari i bastoni con Evie e i tirapugni o i kurki, ovvero i coltellacci, con Jacob) e, una volta sicuri che quella sia l'arma che fa al caso vostro, di procedere con i potenziamenti dall'apposito menu. Nelle prime ore di gioco non disporrete infatti di molto denaro e materiali per il crafting e potrebbe essere necessario un po' di tempo prima di riuscire a disporre degli oggetti utili ad un secondo upgrade.



I materiali possono essere investiti anche nel potenziamento dei gadget e, nello specifico, vi suggeriamo di concentrarvi principalmente sui coltelli da lancio. Questi consumabili saranno i vostri migliori amici sia durante i combattimenti che nelle fasi stealth, dal momento che una lama ben piazzata potrebbe mettere a tacere una guardia che in lontananza sta per far scattare. A questo proposito, è bene sbloccare il prima possibile anche l'abilità Maestria del Coltello, utile ad aumentare il numero massimo di oggetti da lancio trasportabili dalla sola Evie.

Nel caso in cui foste a corto di materiali e oro, potete anche spendere i vostri punti abilità in Cercatore e relativo potenziamento. Questo nodo dell'albero abilità, situato nel ramo Ecosistema, aumenta le probabilità di trovare una quantità maggiore di denaro ed oggetti rari da qualsiasi fonte, inclusi i cadaveri e i forzieri. Non dimenticate infine di fare spesso ritorno al treno, il quale non solo funge da hub di gioco ma presenta una speciale cassaforte che genera oro nel tempo e rappresenta quindi un'altra importante fonte di guadagno.

Combattimento e furtività

Nonostante Assassin's Creed Syndicate spinga il giocatore ad agire furtivamente, non saranno rari i casi in cui le cose non andranno per il verso giusto e, per un motivo o per un altro, vi ritroverete circondati da energumeni che vorranno farvi lo scalpo. Per questo motivo sarà bene imparare a padroneggiare sin da subito il sistema di combattimento che, per alcuni versi, ricorderà quello visto nella serie Batman Arkham. Attaccare sarà infatti importante, ma ad avere un ruolo primario sarà il sistema di schivate e contromosse.

Saranno infatti numerose le occasioni in cui i combattimenti coinvolgeranno due o più avversari e mentre starete attaccando uno di questi sarà altamente probabile che ce ne sia un altro pronto a saltarvi addosso: in tali situazioni sarà opportuno non assaltare a testa bassa e dare sempre la priorità al contrattacco.



Per eseguire una contromossa basterà attendere che il nemico in procinto di attaccarvi lampeggi e premere con il giusto tempismo il tasto B sul controller Xbox (o equivalente su tastiera, a seconda della vostra configurazione), così da impedire all'avversario che il suo colpo vada a segno. Quando invece un nemico tenderà ad essere sulla difensiva sarà possibile rompergli la guardia con la pressione del tasto A (o equivalente su tastiera), anche se questa particolare azione potrebbe esporvi ad eventuali colpi, e dovrà essere quindi usata con cautela.

In ogni caso la furtività non è da sottovalutare e, anche quando siete certi di dover combattere, affrontare inizialmente la situazione in stealth potrebbe darvi un netto vantaggio. Potreste infatti eliminare almeno un paio di nemici senza farvi vedere, così da avere meno guardie di cui preoccuparvi in un secondo momento. Questa strategia funziona soprattutto quando nell'area sono presenti avversari più fastidiosi di quelli "standard".

Gestione della gang

Una delle particolarità di Assassin's Creed Syndicate risiede nella facoltà di creare e gestire una propria organizzazione criminale grazie alla quale non solo potete guadagnare, ma anche avere dei vantaggi in alcune situazioni di gioco. Di tanto in tanto appariranno sulla mini-mappa dei punti verdi: questi indicheranno gruppi di scagnozzi che potranno essere reclutati con la semplice pressione del dorsale destro.

Una volta diventati vostri seguaci, questi loschi figuri vi seguiranno e potranno attaccare qualsiasi obiettivo scelto da voi premendo il medesimo tasto utilizzato per il reclutamento. Questa meccanica può essere sfruttata a vostro vantaggio non solo negli scontri più complessi, ma anche nelle missioni che richiedono di tenere un basso profilo, poiché potreste sfruttare il caos generato dai vostri alleati per agire indisturbati.

Ubisoft Club

Come ormai in tutti i giochi Ubisoft anche Assassin's Creed Syndicate include la possibilità di sbloccare tantissimi extra dal menu ricompense Ubisoft Club. Sia che siate in possesso di altri titoli della serie, sia che disponiate delle monetine dorate che si ottengono semplicemente giocando i prodotti dell'azienda francese su qualsiasi piattaforma, avrete modo di sbloccare armi, costumi e tanti altri oggetti che in alcuni casi non avranno solo un valore estetico.

Se siete fan della saga dedicata agli assassini, sappiate inoltre che tra i costumi sbloccabili tramite questo menu trovate i Pacchetti Ricompensa Assassino, Iniziato e Maestro al cui interno vi sono gli abiti di Élise, Aveline, Ezio Auditore, Edward Kenway e Shao Jun. Nel caso della skin ispirata all'assassino fiorentino, indossarla aumenta del 10% la valuta di gioco ottenuta, il che potrebbe essere un ottimo modo per racimolare facilmente un maggior quantitativo di denaro.