Astral Chain Guida: combattimenti, esplorazione, coop, trucchi per iniziare

L'attesa è finalmente giunta al termine e Astral Chain, il nuovo ed innovativo gioco d'azione ad opera di Platinum Games, è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. Se volete avere il perfetto controllo sui vari Legion, le particolari creature legate al protagonista da una catena, e sconfiggere le pericolose Chimere vi consigliamo di proseguire nella lettura della nostra guida, che vi fornirà spunti utili e pratici suggerimenti per affrontare il gioco nel migliore dei modi.

Combat System

Come potete leggere anche nella nostra recensione di Astral Chain, uno dei punti di forza del titolo Platinum è proprio il suo sistema di combattimento, grazie al quale il giocatore ha la possibilità di controllare in battaglia non solo il proprio avatar, ma anche uno dei tanti Legion. Queste creature sono fisicamente collegate al protagonista e possono essere richiamate in qualsiasi momento tramite la pressione di un tasto.

Ogni Legion ha a disposizione diversi attacchi e, fortunatamente, non dovrete porvi troppi problemi nel loro utilizzo. L'esecuzione di un attacco non consumerà alcun indicatore e dovrete solo aspettare una manciata di secondi prima di poter tornare ad utilizzarlo. Il consiglio è quindi quello di usare spesso e volentieri le abilità del Legion, le quali possono essere attivate tenendo premuto il tasto a loro associato, ovvero il grilletto sinistro ZL, più X o Y a seconda della mossa speciale che avete intenzione di scatenare sugli avversari.



Un altro consiglio molto utile in battaglia è quello di non utilizzare sempre e solo lo stesso Legion. Ognuna di queste creature incatenate possiede doti uniche che potrebbero esservi di grande aiuto in situazioni specifiche. Lo Sword Legion, ad esempio, è perfetto nelle situazioni che coinvolgono un discreto quantitativo di nemici, dal momento che con i suoi attacchi è in grado di colpire più bersagli contemporaneamente. Se state invece affrontando un boss, Beast Legion potrebbe essere la creatura che fa al caso vostro. Questo Legion può infatti essere cavalcato permettendovi movimenti molto più rapidi, utilissimi per schivare gli attacchi più insidiosi nel corso delle boss fight.

Se invece state avendo difficoltà a sopravvivere durante gli scontri, un ottimo modo per recuperare salute è quello di approfittare sempre degli avversari in difficoltà per effettuare una mossa finale. Quando una Chimera è in punto di morte vi apparirà su schermo un simbolo e, con la pressione del tasto A, eliminerete il nemico con una sorta di esecuzione. Queste mosse non solo aumentano il quantitativo di punti esperienza che si ottengono dall'uccisione, ma ripristinano completamente la salute del protagonista.

Oggetti temporanei

In Astral Chain esistono due diverse tipologie di oggetti, i quali potrebbero essere confusi se non si presta loro la dovuta attenzione. Oltre ai classici consumabili che possono essere accumulati nel proprio inventario, il gioco propone anche una seconda classe di oggetti temporanei legati alla missione in corso e che non possono essere aggiunti in modo permanente al proprio inventario.

L'unico modo per distinguerli è quello di fare molta attenzione all'icona simile ad un piccolo fiore che appare quando essi vengono selezionati nell'apposita ruota. Il consiglio che possiamo darvi è quello di dare sempre la priorità agli oggetti curativi temporanei, poiché in questo modo non avrete alcun impatto sulla vostra preziosa riserva, la quale potrà essere utilizzata nei momenti di reale necessità.

Esplorazione

Astral Chain è un gioco d'azione puro e non un open world ma, nonostante tutto, alcune aree di gioco possono essere liberamente esplorate e, fidatevi, ne varrà la pena. Sebbene infatti i Casi Rossi (l'equivalente delle missioni secondarie e dalla struttura più complessa) e i Casi Blu (attività secondarie molto semplici da portare a compimento) siano chiaramente indicate sulla mappa, esistono missioni e collezionabili che possono essere attivati solo ed esclusivamente interagendo con oggetti o personaggi in giro per il mondo di gioco.



Oltre ai numerosi gattini, i quali vanno raccolti e consegnati in un luogo sicuro nel quale potete andare a far loro visita quando vi pare, esiste anche una serie di collezionabili legati alla carta igienica. Sì, avete capito bene, poiché nei bagni del Quartier Generale della Neuron potrete dare il via ad una bizzarra quest che coinvolgerà un altrettanto bizzarro personaggio che si farà chiamare "Fata del bagno".

Questa Fata vi chiederà di raccogliere della speciale carta igienica in giro per le missioni di gioco e vi toccherà esplorare per bene tutti i bagni presenti nei vari livelli per poter completare questa quest secondaria e ricevere un premio.

Non meno importante è poi la Materia Rossa, un altro collezionabile che si trova nascosto negli angoli più remoti del mondo di gioco, la cui raccolta influisce sensibilmente sul punteggio di fine missione. Dal momento che in Astral Chain è molto importante ottenere punteggi alti per guadagnare un maggior quantitativo di punti esperienza e potenziare sia il proprio personaggio che i vari Legion, vi converrà dare una scrupolosa occhiata in giro.

Occhio alle ricompense

Vi capiterà più o meno spesso durante le vostre avventure in Astral Chain di completare delle mini-sfide interne al gioco che vi ricompenseranno con alcuni oggetti che potrebbero farvi molto comodo. Consultare queste sfide e completarle in ordine potrebbe risultare molto scomodo ed è molto più probabile che le completiate involontariamente.

A questo proposito, il consiglio che possiamo darvi è di variare molto spesso il Legion equipaggiato e, nel corso di ciascuna missione, utilizzare ogni singola creatura per almeno un minuto o due. Così facendo aumenterete le probabilità di portare a termine un maggior numero di missioni e, di conseguenza, ottenere più ricompense.



Una volta completate le sfide, per raccogliere agilmente tutte le ricompense, non dovrete far altro che visitare l'apposito menu e ordinare le sfide con la pressione dello stick destro, in modo tale da vedere prima quelle con un premio disponibile.

Coop

Se state avendo particolare difficoltà nel proseguire in Astral Chain o, più semplicemente, volete giocare in compagnia di un amico, sappiate che la nuova esclusiva Nintendo Switch supporta la cooperativa per due giocatori in locale. Abilitando questa modalità del titolo il primo giocatore controllerà il protagonista e l'altro prenderà le redini del Legion.

Per iniziare a giocare in modalità cooperativa non dovrete far altro che entrare nel menu attraverso la pressione del tasto +, selezionare la voce "Inizia a giocare in coop" e, come ultimo passaggio, sincronizzare il secondo controller. Nel caso in cui non siate in possesso di due Pro Controller potete sempre utilizzare un singolo Joy-Con a testa.