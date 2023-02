Atomic Heart guida e trucchi: scanner, Neuropolimeri, munizioni e segreti

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Dopo anni di sviluppo accompagnati da rinvii e polemiche, Atomic Heart è finalmente approdato sugli scaffali di tutti i negozi e nella versione PC e console di Xbox Game Pass. Se anche voi state approfittando dell'aggiunta del gioco al catalogo del servizio Microsoft, ecco alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili durante la vostra gita in una Russia invasa da mostruose creature robotiche pronte ad eliminarvi a vista. Se invece volete saperne di più sul gioco, sulle nostre pagine potete già trovare la recensione di Atomic Heart.

Cercate ovunque

Sin dalle prime battute di Atomic Heart vi renderete conto dell'importanza del loot nell'economia di gioco. Che si tratti di andare in giro per la mappa a raccogliere gli oggetti nascosti nei vari contenitori o di saccheggiare i cadaveri dei nemici distrutti, ogni cosa può contenere risorse fondamentali per la progressione. Il titolo Mundfish basa infatti la crescita del protagonista sulla raccolta dei Neuropolimeri, una particolare risorsa che viene solitamente lasciata cadere dai pericolosi automi che si aggirano per la mappa.

Per quello che riguarda invece la costruzione delle armi e dei loro power-up, dovrete dedicarvi alla raccolta di metallo e altri preziosi elementi. Vista l'importanza di questi elementi, è bene ricordare di non trascurare l'esplorazione e cercare ovunque, poiché essere costanti in questo aspetto del gioco permette di accumulare potenziamenti e armi di fondamentale importanza soprattutto per chi gioca ai livelli di difficoltà più elevati. Sappiate inoltre che nella schermata del crafting è possibile cliccare sulle varie risorse per scoprirne le possibili fonti e, ad esempio, individuare i nemici da sconfiggere per recuperarle facilmente.

Usate lo scanner

A proposito di oggetti da saccheggiare, in Atomic Heart esiste una meccanica di gameplay che rende semplice ed immediato individuare qualsiasi oggetto con cui interagire nei dintorni.

Ci stiamo riferendo ovviamente alla scansione, che il protagonista può attivare con un coreografico movimento della mano: tenendo premuto per qualche secondo il tasto dello scanner, potrete accumulare informazioni su tutto ciò che vi circonda e qualsiasi cadavere, contenitore o elemento dello scenario verrà evidenziato così che non possa sfuggirvi.

Fabbricate tutto

A differenza di molti altri videogiochi, Atomic Heart propone un sistema di crafting completamente diverso e sprona il giocatore ad utilizzare strumenti di morte sempre nuovi.

La principale differenza rispetto ad altri prodotti consiste nella possibilità di distruggere qualsiasi arma per poi recuperare fino all'ultima risorsa utilizzata in fase di costruzione. Avete capito bene, nel titolo Mundfish potete smontare le vostre armi e costruirne altre senza alcun tipo di conseguenza negativa e ciò vale anche per i loro potenziamenti, così che possiate valutare quali di quelli disponibili faccia più al caso vostro.

Spendete Neuropolimeri

Come vi abbiamo accennato poco sopra, in Atomic Heart è possibile spendere i Neuropolimeri per acquistare un'ampia gamma di potenziamenti per il protagonista, così che disponga di nuove abilità o diventi più forte in combattimento. Se siete indecisi sulla strada da intraprendere con i power-up, sappiate che non c'è nulla di cui avere paura, poiché proprio come per le armi è possibile recuperare tutte le risorse investite e spenderle in maniera diversa. Si tratta di una possibilità molto utile, poiché grazie ad essa si può sperimentare fino a trovare la build migliore per il proprio stile di gioco, oppure adattarla per superare situazioni specifiche che richiedono abilità che solitamente non utilizzate.

Evitate le telecamere

Malgrado la presenza di meccaniche stealth, giocare Atomic Heart senza far scattare gli allarmi è pressoché impossibile. Ciò non significa però che in alcune situazioni non sia preferibile agire silenziosamente, onde evitare che il livello d'allarme salga vertiginosamente e schiere di automi inferociti inizino a starvi alle costole. Proprio per questo motivo, vi suggeriamo di tenere sempre sott'occhio le telecamere posizionate in svariati luoghi della mappa, poiché queste sono pronte a segnalare la vostra posizione e a richiamare rinforzi.

Vi sconsigliamo di distruggere le telecamere, poiché sprechereste proiettili e non risolvereste nulla: nel giro di qualche secondo, un piccolo robot arriverà presso la macchina distrutta e la riparerà, così che torni a svolgere il proprio dovere. Il metodo migliore per aggirare le telecamere è colpirle con un attacco elettrico per confonderla momentaneamente ed impedirle di vedervi mentre le passate davanti. Se al contrario volete farvi notare, magari per accumulare qualche uccisione ed accumulare risorse, potete sfruttare la presenza delle telecamere per attirare orde di robot e farli a pezzi.

Non sprecate munizioni

In Atomic Heart si può sparare, ma non aspettatevi di trovare in giro munizioni a sufficienza per crivellare qualsiasi cosa si muova in giro per il Complesso. Nel corso della main quest avrete a disposizione i progetti per il crafting delle munizioni,

ma è sconsigliabile utilizzare in questo modo le stesse risorse che potrebbero essere investite in maniera più efficiente, ovvero in armi e relativi potenziamenti. A questo proposito, il metodo migliore per ovviare alla carenza di proiettili è quello di sconfiggere i robot meno pericolosi tramite l'ausilio delle armi corpo a corpo. Questa categoria di strumenti di morte non ha nulla da invidiare alle bocche da fuoco (l'ascia è letale) e, al contempo, permette di risparmiare munizioni che potrebbero avere grande utilità contro i nemici più coriacei. Gli scontri corpo a corpo in Atomic Heart sono molto dinamici grazie alla presenza della schivata, che può essere eseguita più di una volta grazie ad un apposito potenziamento e garantire anche una finestra di invincibilità con un'altra skill. Se volete massimizzare il danno in battaglia senza rischiare troppo, un'ottima tecnica è quella di caricare l'attacco pesante, schivare quando l'avversario attacca e rilasciare il tasto per colpirlo brutalmente. Se le schivate non sono il vostro forte, potete ripiegare sull'uso dei poteri elementali come Ghiaccio ed Elettricità, perfetti per stordire temporaneamente i nemici e garantirvi una finestra di qualche secondo per colpirli con un'arma da mischia. Le abilità elementali sono utilissime anche contro i robot volanti, poiché fanno sì che cadano a terra e diventino vulnerabili ai vostri attacchi.

Scovare i segreti

Durante le fasi di esplorazione nel mondo di Atomic Heart fareste bene a guardarvi sempre intorno alla ricerca di elementi dello scenario colorati di giallo. Come spesso accade nei videogiochi, gli sviluppatori hanno colorato alcuni oggetti in questo modo al fine di segnalare al giocatore che lì è possibile arrampicarsi.

In alcuni casi questo sistema vi aiuterà a procedere nelle missioni, ma in molti altri casi si tratta di un elemento che sta ad indicare la presenza di stanze segrete che potrebbero contenere risorse, munizioni o addirittura progetti per il crafting.