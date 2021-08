Back 4 Blood: i trucchi per affrontare gli infetti nella Beta

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Dopo un periodo di test dedicato esclusivamente ai giocatori che sono riusciti ad ottenere un codice, i server della Beta di Back 4 Blood sono stati ufficialmente aperti a tutti i giocatori PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S interessati a provare con mano sia la campagna cooperativa che il multiplayer competitivo dell'erede spirituale di Left 4 Dead. Se anche voi state per immergervi in questa nuova apocalisse zombi, ecco una serie di consigli che potrebbero aiutarvi a sopravvivere alle orde di pericolosi infetti.

Organizzate gli acquisti

Vedere centinaia di proiettili nello zaino potrebbe sembrarvi sufficiente a gestire orde di non morti nel corso di un livello di Back 4 Blood, ma non è così. A tal proposito è davvero importante riuscire ad organizzarsi quando si raggiunge una stanza sicura tra uno stage e l'altro, così da spendere saggiamente nel negozio (la cassa rossa) le monete d'oro raccolte e attrezzarsi in maniera adeguata.

Un ottimo modo per non restare a secco nel corso della partita è fare in modo che almeno un giocatore acquisti una cassa di munizioni e che un altro si procuri un kit attrezzi, strumento con il quale entrare in stanze altrimenti inaccessibili e che spesso e volentieri contengono armi rare, accessori, proiettili e postazioni per la cura.



Non disdegnate poi un evergreen di questa tipologia di giochi, ovvero il tubo bomba. Questo oggetto da lancio emette un suono che prima attira gli infetti in un luogo specifico e poi attiva una potente esplosione che li spazza via: si tratta di uno di quei gadget in grado non solo di liberare rapidamente un'area, ma anche di darvi qualche secondo di respiro quando le cose si mettono davvero male. Chi è riuscito a mettere da parte più oro potrebbe anche acquistare i potenziamenti squadra, gli oggetti più costosi del negozio che sbloccano un'agevolazione valida per l'intero team. Così facendo potreste ad esempio ampliare l'inventario del team e permettere a tutti di trasportare più medikit o più oggetti da lancio.

Differenziate l'equipaggiamento

Ad essere importanti tanto quanto le munizioni sono le armi, con le quali i sopravvissuti di Back 4 Blood possono falciare decine e decine di nemici. Ciascuna arma non solo può essere modificata con una vasta gamma di accessori, ma presenta un livello di rarità da cui dipende la sua efficacia in battaglia.

La stessa arma in versione epica sarà molto più forte di quella comune o non comune: se siete indecisi su quale lasciare a terra e quale raccogliere potete affidarvi alle piccole frecce di colore verde o rosso, grazie alle quali è possibile comprendere quali sono i parametri migliori o peggiori dell'arma inquadrata rispetto a quella equipaggiata.



Oltre a tener conto della rarità di armi e relativi accessori dovreste anche controllare il tipo di proiettili utilizzato, poiché questo banale dettaglio può fare la differenza. Dal momento che il quantitativo di munizioni trasportabili è limitato, dovreste utilizzare sempre e solo armi che consumano pallottole di genere diverso, altrimenti rischierete di esaurire tutte le risorse in men che non si dica e ritrovarvi a combattere con i soli attacchi corpo a corpo.

Provate le armi a Fort Hope

Sempre a proposito delle bocche da fuoco, non possiamo che suggerirvi di fare una passeggiata al poligono di tiro di Fort Hope, ovvero l'accampamento dei sopravvissuti che funge anche da hub di gioco e nel quale ci si ritrova all'avvio di Back 4 Blood.

All'esterno dell'area nella quale è possibile acquistare carte, creare mazzi e avviare una partita vi è un vero e proprio poligono d'addestramento con due enormi tavoli pieni zeppi di strumenti di morte che possono non solo essere raccolti e provati, ma anche personalizzati grazie alla miriade di accessori agganciati alla parete metallica. Se volete prendere confidenza con il sistema di shooting o siete curiosi di vedere come sparano specifiche tipologie di armi, allora questo luogo potrebbe fare al caso vostro.

Create il vostro mazzo

Una delle meccaniche di gameplay più interessanti di Back 4 Blood è proprio quella delle carte, ovvero dei modificatori in grado di alterare non solo alcuni parametri legati ai personaggi, ma anche di modificare aspetti della partita.

Inizialmente occorre accontentarsi dei mazzi predefiniti, ma completando livelli della campagna o partecipando ai match del PvP si possono accumulare risorse con le quali acquistare ulteriori carte e creare così dei mazzi personalizzati.



Così facendo all'inizio di ogni capitolo dell'Atto 1 potrete decidere quali carte utilizzare tra quelle estratte casualmente e, ad esempio, ottenere dei bonus in monete d'oro consegnando all'obiettivo un contenitore o evitando di spaventare gli uccelli posizionati in alcuni luoghi della mappa.

Il modo migliore per sfruttare le carte è semplicemente quello di giocare per comprendere quali potrebbero essere quelle che meglio si adattano al vostro stile di gioco e, di conseguenza, inserirle nel mazzo. Potreste ad esempio optare per un aumento delle munizioni della borsa se notate che i proiettili tendono ad esaurirsi in fretta oppure aumentare la salute massima se amate affrontare i nemici con armi corpo a corpo.

Non fermatevi mai

Nel corso del primo atto della campagna di Back 4 Blood ci si ritrova di fronte a situazioni di tipo diverso e non sempre si può procedere con calma e cautela. Se le prime fasi dell'avventura sono più rilassate e non vi è troppa pressione sul gruppo di sopravvissuti, andando avanti le cose si fanno più difficili e il numero di infetti è semplicemente troppo elevato per poter restare fermi a combattere.

In queste situazioni vi sconsigliamo di posizionarvi in un edificio o in un luogo che considerate sicuro per continuare a far fuoco sul nemico, poiché in più di una situazione gli infetti continueranno ad arrivare all'infinito e l'unico modo per procedere è sopravvivere fino al raggiungimento della prossima safe house. Insomma, cercate sempre di comprendere quando è il caso di limitarsi a correre verso l'obiettivo facendo fuoco solo ed esclusivamente sui nemici che vi ostacolano il cammino.

Andateci piano con la difficoltà

In Back 4 Blood esistono tre livelli di difficoltà e tra di essi vi sono differenze notevoli. Per tale motivo fareste bene a riflettere su quale di queste selezionare prima di iniziare a giocare, poiché spingere sul livello di sfida potrebbe rendere la vostra esperienza di gioco parecchio frustrante.

Se non siete pratici con il genere o volete giocare al fianco di giocatori trovati casualmente (o in compagnia dei bot controllati dall'IA e non particolarmente abili), allora vi suggeriamo di optare per la più semplice delle difficoltà, ovvero Superstite. In questo modo non dovrete preoccuparvi del fuoco amico e i nemici saranno più fragili e meno aggressivi, senza considerare il minor numero di infetti speciali pronti a darvi la caccia.