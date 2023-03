Battlefield 2042: trucchi per lo sparatutto gratis su PlayStation Plus

Disponibile per Pc PS4 Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Dopo aver fatto il proprio debutto nel catalogo di EA Play e Xbox Game Pass Ultimate, Battlefield 2042 accoglierà fra le sue braccia un consistente numero di nuovi utenti grazie all'approdo nei giochi gratis di marzo 2023 per gli abbonati a PlayStation Plus Essential o tier superiori. Se state sfruttando la presenza dello sparatutto nella libreria del servizio, abbiamo per voi una serie di consigli che potrebbero aiutarvi a sopravvivere sul campo di battaglia.



Se volete saperne di più sul gioco e sugli ultimi contenuti gratuiti introdotti da EA DICE, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro speciale dedicato alla Stagione 4 di Battlefield 2042, disponibile solo da qualche giorno.

Modificate le armi

Una delle meccaniche di gameplay più interessanti di Battlefield 2042 è sicuramente il Sistema Plus, il cui nome è dovuto alla forma dell'interfaccia che ricorda quella di un ‘+'. Tale funzionalità, disponibile esclusivamente nelle modalità All Out Warfare e Hazard Zone (non è possibile sfruttarla in Portal), consente al giocatore di modificare gli accessori montati sulla bocca da fuoco in un modo semplice ed immediato.

Tenendo premuto il dorsale sinistro (L1 su PlayStation 4/PlayStation 5 e LB su Xbox One/Xbox Series X|S) appare a schermo un menu attraverso il quale è possibile premere i quattro tasti frontali del controller per cambiare mirini, applicare silenziatori o apportare alte modifiche all'arma per affrontare situazioni di diverso tipo. Approfittare di questo sistema è fondamentale, poiché evita ad esempio ai giocatori di iniziare uno scontro ravvicinato con un mirino telescopico installato su un fucile d'assalto. Ovviamente non tutti gli accessori saranno disponibili sin dal primo avvio dello sparatutto e dovrete giocare un po' per sbloccarne qualcuno.

Tasto per segnalare

Un'altra importante meccanica di Battlefield 2042, presente anche nei precedenti capitoli, è quella relativa alla possibilità di segnalare luoghi, oggetti, veicoli e bersagli ai compagni di squadra tramite la semplice pressione di un tasto.

Premere il dorsale destro (R1 su PlayStation 4/PlayStation 5 e RB su Xbox One/Xbox Series X|S) si posiziona un segnale in corrispondenza del punto sul quale è poggiato il mirino e, in base alla natura dell'oggetto mirato, il segnalino assume un colore diverso. Se invece si vuole segnalare un pericolo ma il nemico non è visibile, la pressione doppia del tasto permette di evidenziare la presenza dell'avversario senza però indicarne la posizione esatta. Tutte le tipologie di segnalazione non andrebbero sottovalutate, poiché sono un modo per comunicare con la squadra e per attirare la loro attenzione verso luoghi specifici. Sappiate inoltre che marcare il nemico è fonte di punti esperienza e potrebbe aiutarvi a salire di livello anche senza effettuare troppe eliminazioni.

Specialisti

Tra le novità assolute di Battlefield 2042 troviamo anche la presenza degli Specialisti, dal momento che i giocatori non scendono più in campo nei panni di generici soldati ma possono selezionare uno degli svariati personaggi dotati non solo di un aspetto estetico unico ma anche di abilità attive e passive che li contraddistinguono. Ciascuno Specialista appartiene ad una delle seguenti categorie di soldati:



• Assalto: sono abili combattenti le cui abilità si concentrano sull'infliggere danno al nemico, esponendosi al contempo a rischi elevati



• Genieri: questi Specialisti possono creare barricate o erigere altri tipi di strutture trappole e strutture difensive per creare riparo o impedire al nemico di attraversare alcuni luoghi. A differenza delle altre classi, i Genieri hanno una mobilità limitata



• Supporto: le abilità di questi soldati gli consentono di aiutare gli alleati ed evitare che muoiano oppure che esauriscano tutte le risorse



• Ricognitori: questi personaggi sono specializzati nella raccolta di informazioni sul nemico e possono aiutare gli alleati fornendo ad esempio dettagli sulla posizione dei giocatori del team avversario



A prescindere dalla sua classe d'appartenenza, ogni Specialista dispone di un'abilità attiva e di un tratto che lo rendono unico.

Non esistono personaggi più forti di altri, vi consigliamo quindi di provarli tutti per comprendere quali sono quelli le cui peculiarità si adattano meglio al vostro stile di gioco.

Obiettivi

Se siete soliti giocare a sparatutto con un'impostazione più classica come i vari Call of Duty, sappiate che per dare il meglio in Battlefield 2042 non serve concentrarsi esclusivamente sulle eliminazioni e, probabilmente, un atteggiamento di questo tipo può solo condurre alla sconfitta.

A differenza di COD, infatti, Battlefield è un gioco le cui modalità principali si basano sulla conquista degli obiettivi ed uccidere i nemici è solo uno dei tanti modi per fare punti e vincere. Non esitate quindi ad accantonare le classi improntate sull'attacco e ad utilizzare quelle votate al supporto, così da contribuire al benessere della squadra e a semplificare la vittoria.

Richiamate i veicoli

Le mappe di Battlefield 2042 sono davvero enormi ed è molto difficile spostarsi da un punto da conquistare all'altro senza l'ausilio di un veicolo.

Nel caso in cui doveste ritrovarvi nel bel mezzo del deserto o in un altro luogo isolato e senza la possibilità di saltare a bordo di un mezzo, sappiate che nella nuova iterazione dello shooter EA DICE è stata inserita una funzione che consente a tutti i giocatori di richiedere un veicolo in qualsiasi punto della mappa. Con la pressione contemporanea dei due dorsali (R1 + L1 su PlayStation 4/PlayStation 5 e RB + LB su Xbox One/Xbox Series X|S) appare a schermo un menu nel quale si può selezionare uno dei tanti mezzi disponibili e fare in modo che venga consegnato davanti a voi nel giro di qualche secondo.

Modificate le opzioni

Purtroppo le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Battlefield 2042 non includono opzioni grafiche che consentono di modificare risoluzione e framerate, ma tale assenza viene compensata da una gran quantità di impostazioni personalizzabili nell'apposita schermata.

I giocatori possono apportare cambiamenti al mirino, all'interfaccia, ai controlli e persino al comparto audio, grazie alla possibilità di selezionare gli immancabili "Nastri di guerra". Che siate o meno giocatori esigenti, vi suggeriamo quindi di fare visita al menu delle impostazioni per valutare eventuali modifiche che potrebbero migliorare la vostra esperienza di gioco e contribuire alla vittoria.