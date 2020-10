Call of Duty Black Ops Cold War: guida e trucchi per la Beta

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Dopo aver permesso ai soli utenti PlayStation 4 di provare in esclusiva la versione Alpha, Activision ha lanciato la Beta di Call of Duty Black Ops Cold War, che nel corso dei prossimi giorni permetterà di provare il multiplayer classico del nuovo sparatutto in soggettiva su tutte le piattaforme con tanto di possibilità di testarne il cross-play. Prima che scendiate sul campo di battaglia in occasione della Beta, vi proponiamo una serie di consigli che vi aiuteranno ad ambientarvi meglio nel titolo Treyarch.

Controlli

Ecco di seguito l'elenco completo dei comandi di Call of Duty Black Ops Cold War per PlayStation 4 e Xbox One/PC (controller Xbox).



• Movimento del personaggio: stick analogico sinistro

• Gestione della telecamera: stick analogico destro

• Fuoco: R2 su PlayStation 4 (RT su Xbox One)

• Modalità Mirino: tenere premuto L2 su PlayStation 4 (LT su Xbox One)

• Usa equipaggiamento tattico: L1 su PlayStation 4 (LB su Xbox One)

• Usa equipaggiamento letale: R1 su PlayStation 4 (RB su Xbox One)

• Cambia arma: Triangolo su PlayStation 4 (Y su Xbox One)

• Accovacciati/Sdraiati: Cerchio su PlayStation 4 (B su Xbox One)

• Interagisci/Ricarica: Quadrato su PlayStation 4 (X su Xbox One)

• Salta/Alzati in piedi/Scavalca: X su PlayStation 4 (A su Xbox One)

• Attacco corpo a corpo: R3 su PlayStation 4 (RS su Xbox One)

• Scatto/Mira stabile: L3 su PlayStation 4 (LS su Xbox One)

• Seleziona serie di punti: freccia su/giù della croce direzionale

• Usa serie di punti: freccia destra della croce direzionale

• Obiettivi/Menu: Options su PlayStation 4 (Start su Xbox One)

• Punteggi: Touchpad su PlayStation 4 (Back su Xbox One)



Come in ogni Call of Duty che si rispetti, nel menu delle impostazioni non è possibile modificare i singoli comandi ma esistono diversi preset tra i quali scegliere, ovvero: Predefinito, Tattico, Mancino, Charlie e Pistolero a una mano. Tra questi il più comodo è probabilmente Tattico, dal momento che alla sua attivazione vengono invertiti il tasto dedicato all'attacco corpo a corpo e quello per accovacciarsi, così che con un po' d'abilità ci si possa alzare ed accovacciare ripetutamente durante uno scontro e disorientare il nemico senza mai allontanare il pollice dallo stick analogico destro.

Modalità e approcci diversi

Nella Beta di Call of Duty Black Ops Cold War sono disponibili esclusivamente due playlist: Core Moshpit e Combined Arms Domination. In base all'opzione che si sceglie, le modalità affrontate cambiano in maniera sensibile lo stile di gioco che occorrerebbe adottare per ottenere una vittoria. La prima playlist propone infatti le classiche modalità della serie Activision con scontri 6 contro 6 in mappe dalle dimensioni non troppo generose.

Giocando il Core Moshpit si possono esplorare le mappe Miami, Satellite e Moscow nelle seguenti modalità: Deathmatch a squadre, Uccisione confermata e Dominio. Ad eccezione della terza modalità citata, questa playlist non necessita di grande strategia e a vincere è semplicemente chi è più bravo a sparare. Molto diversa è invece la situazione in Combined Arms Domination, che coinvolge le modalità ad obiettivi nelle mappe da 24 giocatori Armada e Crossroads: in questi casi è meglio evitare di essere troppo impulsivi ed è invece consigliabile agire per il bene della propria squadra, magari con l'ausilio dei numerosi veicoli a disposizione. Insomma, scegliete in quale playlist fiondarvi in base ai vostri gusti e agli aspetti del gioco che volete esplorare.

Loadout personalizzati

Non spaventatevi se, a differenza di quanto visto nell'Alpha di Call of Duty Black Ops Cold War, all'inizio non avete a disposizione un intero arsenale e la possibilità di creare delle classi personalizzate. I loadout non sono assenti nella Beta ma vanno semplicemente sbloccati avanzando di livello e basta raggiungere il grado 5 per accedere al sistema di personalizzazione dell'equipaggiamento.

Purtroppo la maggior parte di perk e armi si può utilizzare solo dopo aver raggiunto un grado specifico e lo stesso vale per gli accessori degli strumenti di morte, i quali sono legati al livello delle singole armi. Insomma, questa volta si deve faticare per poter esplorare tutte le possibilità offerte dal gioco e potrebbe essere una buona idea provare prima tutte le armi per poi decidere su quale investire il proprio tempo e sbloccarne tutti gli accessori.

Selezione delle Scorestreak

Proprio come le armi e i perk, anche le Serie di punti inizialmente disponibili sono limitate e per poterle utilizzare tutte occorre aumentare il proprio grado. In ogni caso vi suggeriamo di non strafare al momento della selezione delle Scorestreak, poiché puntare solo su quelle che richiedono più punti potrebbe essere deleterio nel caso in cui non foste in grado di eseguire con costanza lunghe serie di uccisioni.

In questi casi è meglio puntare a ricompense minori come l'UAV o la piccola ma letale RC-XD, che possono essere sbloccate facilmente e riescono comunque a dare un contributo alla squadra individuando la posizione del nemico o andando a cogliere di sorpresa qualche camper con una bella esplosione.

Ricompense gratis

Come spesso accade in occasione delle fasi di prova, i partecipanti della Beta di Call of Duty Black Ops Cold War (sia di quella chiusa che di quella aperta) avranno l'opportunità di ottenere una ricompensa esclusiva nella versione definitiva del gioco. Per poter riscattare questo premio non dovrete far altro che raggiungere il grado 10 entro la fine di questa sessione di test e al lancio del gioco vi verrà donato un progetto per la mitraglietta Type-821 chiamato Mutual Animosity.

Sbloccare questa ricompensa potrebbe tornarvi molto utile, dal momento che la mitraglietta in questione si sblocca al livello 13 e grazie al progetto la si può ottenere sin dal primo minuto di gioco.

Cross-save

Se nei primi giorni di Beta sarà possibile giocare a Call of Duty Black Ops Cold War esclusivamente su PlayStation 4, non manca molto all'arrivo della prova gratuita anche su PC (tramite Battle.net) e Xbox One. Se siete in possesso di più di una piattaforma e volete testare il gioco su ognuna di esse, non dimenticate di abilitare il cross-save, così da passare da una all'altra portandovi dietro tutti i vostri progressi e i loadout personalizzati.

Se avete già abilitato questa funzione su Modern Warfare o Warzone non dovete fare assolutamente nulla, in caso contrario basta effettuare il login sul sito ufficiale e collegare nell'apposita sezione i vostri account PS4, Battle.net e Xbox One. Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate una pratica guida su come abilitare il cross-save in Call of Duty Warzone.