Call of Duty Black Ops Cold War: guida e trucchi per vincere in multiplayer

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Nell'offerta proposta dal nuovo Call of Duty Black Ops Cold War non poteva certo mancare la modalità multiplayer classica, che va ad affiancare la campagna single player e la modalità Zombies, senza contare che tra un paio di settimane vi sarà anche l'integrazione del nuovo sparatutto in Warzone. Se state per gettarvi nel multiplayer dell'ultimo COD e avete bisogno di qualche dritta per superare i punteggi dei vostri amici, ecco una serie di consigli che potrebbero fare proprio al caso vostro. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo invece alla recensione di Call of Duty Black Ops Cold War.

Controlli

Qui sotto trovate l'elenco completo dei comandi della modalità multigiocatore di Call of Duty Black Ops Cold War:



• Movimento del protagonista: stick analogico sinistro

• Gestione della visuale: stick analogico destro

• Fuoco: R2 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (RT su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Modalità Mirino: tenere premuto L2 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (LT su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Usa equipaggiamento tattico: L1 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (LB su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Usa equipaggiamento letale: R1 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (RB su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Cambia arma: Triangolo su PlayStation 4 e PlayStation 5 (Y su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Accovacciati/Sdraiati: Cerchio su PlayStation 4 e PlayStation 5 (B su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Interagisci/Ricarica: Quadrato su PlayStation 4 e PlayStation 5 (X su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Salta/Alzati in piedi/Scavalca: X su PlayStation 4 e PlayStation 5 (A su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Attacco corpo a corpo: R3 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (RS su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Potenziamento da campo: R1 + L1 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (RB + LB su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Posiziona segnale (ping): freccia sinistra della croce direzionale

• Seleziona serie di punti: freccia su/giù della croce direzionale

• Usa serie di punti: freccia destra della croce direzionale

• Punteggi: Touchpad su PlayStation 4 e PlayStation 5 (Back su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Scatto/Mira stabile: L3 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (LS su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Menu: Options su PlayStation 4 e PlayStation 5 (Start su Xbox Series X|S e Xbox One)



Per chi non lo sapesse, anche questo capitolo di COD non permette di modificare i controlli singolarmente. In alternativa, però, è possibile selezionare uno tra i diversi preset di comandi: Predefinito, Tattico, Mancino, Charlie e Pistolero a una mano. A meno che non siate ormai abituati a giocare con il sistema predefinito, vi suggeriamo di fare qualche tentativo con Tattico, che inverte il tasto per accovacciarsi con quello dedicato all'attacco corpo a corpo: in questo modo potete sparare ed abbassarvi con il controller e disorientare gli avversari, i quali faranno più fatica a colpirvi la testa.

Abituatevi al nuovo TTK

Vi basteranno pochi secondi in una qualsiasi partita multiplayer online di Call of Duty Black Ops Cold War per rendervi conto di una grossa differenza rispetto a Modern Warfare: il TTK aumentato. Ciò significa che, come tutti gli episodi della serie targati Treyarch, occorre un tempo superiore per eliminare un nemico e sulla testa di tutti i giocatori sarà ben visibile una barra che ne indica la salute (può essere disattivata nei menu, ma ve lo sconsigliamo).

Se volete dare il meglio in questo nuovo capitolo, dovete scrollarvi di dosso i ricordi relativi al TTK di Modern Warfare ed evitare di lasciare il nemico con un pelo di vita. Nel giro di qualche ora di gioco dovreste imparare a conoscere le tempistiche necessarie ad eliminare un nemico e vi renderete anche conto che con un pizzico di precisione non dovrete nemmeno badare troppo all'indicatore della vita dei nemici.

Serie di punti

Un'altra grossa differenza tra Black Ops Cold War e Modern Warfare consiste nella proposizione delle Serie di Punti, che rimpiazzano le Serie di Uccisioni. Questa volta, però, a determinare quali delle Scorestreak equipaggiate possiamo attivare sono delle meccaniche leggermente diverse rispetti ai precedenti episodi della serie.

In questo COD la morte non azzera i punti accumulati, ma ciò non significa che l'utilizzo delle Serie di Punti più devastanti sia diventato semplice: per accumulare punti in quantità occorre infatti eliminare i nemici in serie, così da abilitare un moltiplicatore del punteggio. Nel caso in cui non foste abbastanza abili da richiamare elicotteri e altri tipi di aiuti, potete sempre dirottare la vostra scelta verso le serie più semplici da attivare: RC-XD e Aereo Guida (l'equivalente dell'UAV).

Un giro dall'armaiolo

Proprio come in Modern Warfare e Warzone, anche Call of Duty Black Ops Cold War implementa un sistema pressoché identico per la personalizzazione delle armi. Ciò significa che all'interno dei vostri loadout personalizzati potrete inserire delle armi complete di accessori, i quali però andranno sbloccati singolarmente scalando i livelli esperienza della singola bocca da fuoco. A questo proposito, vi consigliamo di non focalizzarvi sin da subito sulla stessa arma ma di fare il possibile per provarne quante più vi è possibile nel corso delle prime ore di gioco.

Una volta intuita quella che potrebbe essere la vostra arma definitiva, potete spenderci del tempo per accessoriarla nel migliore dei modi per falciare gli avversari. Se avete molti accessori a disposizione e non avete ancora capito quali sono quelli che fanno al caso vostro, ricordate che è possibile apportare delle modifiche ai loadout anche in partita, così da utilizzare l'arma con tutti gli ultimi ritocchi al successivo rientro in gioco dopo la morte.

Wildcard

Nel processo di creazione di un loadout personalizzato in Call of Duty Black Ops Cold War non dovreste sottovalutare l'importanza delle Wildcard. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di un elemento che gode di un apposito slot nella schermata di creazione di una classe e possiede tutti i requisiti per dare una marcia in più al vostro arsenale.

Ecco tutte le Wildcard attualmente presenti nel gioco:



• Mina Vagante: fornisce equipaggiamento tattico e letale extra oltre ad una manciata di munizioni aggiuntive

• Trasgressore: si possono utilizzare due armi primarie, anche appartenenti alla stessa categoria (ad esempio due mitragliette o due fucili d'assalto)

• Pistolero: sull'arma principale possono essere montati tre accessori aggiuntivi

• Specialità Avarizia: permette di equipaggiare una specialità extra per ogni categoria (si utilizza quindi il doppio dei perk)



Non esiste una Wildcard realmente migliore delle altre e tutto dipende dal vostro stile di gioco. Pistolero potrebbe essere utile per dare un tocco aggiuntivo alla vostra arma e Trasgressore potrebbe tornarvi utile nelle situazioni in cui è fondamentale disporre di armi diverse tra loro (ad esempio un fucile di precisione e un'arma per gli scontri ravvicinati).

FOV Slider

Che decidiate di giocare a Black Ops Cold War su PC, PlayStation 4/Xbox One o PlayStation 5/Xbox Series X|S, sappiate che tutte le versioni del gioco includono la possibilità di modificare il FOV (Field of view). Questa impostazione, presente per la prima volta in una versione console di Call of Duty, consente di modificare il campo visivo ed è da sempre stata fortemente richiesta dai fan.

Modificando questa voce nel menu delle impostazioni si può quindi si può avere una visione migliore dell'ambiente circostante (l'immagine presente nei menu permette di comprendere perfettamente l'impatto che ha questa opzione sul gameplay) ed è bene effettuare vari test per comprendere quale sia il valore con il quale ci si trova meglio. Va precisato però che cambiare questo valore potrebbe alterare le prestazioni di gioco, sebbene al momento pare non siano stati segnalati problemi su console di nuova e vecchia generazione.