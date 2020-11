Call of Duty Black Ops Cold War Zombie: guida e trucchi per sopravvivere

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Tra i contenuti più attesi da parte dei fan di Call of Duty Black Ops Cold War, il quale include anche una campagna single player e la classica modalità multigiocatore online, troviamo sicuramente la modalità Zombies. Grazie al comparto grafico rinnovato e al supporto post-lancio gratuito, questa sembra infatti essere tra le componenti più interessanti dell'intero pacchetto. Se state per avventurarvi in Die Maschine per andare a caccia di segreti e maciullare nazi-zombi, ecco qualche consiglio che potrebbe tornarvi utile nelle prime ore di gioco di questa modalità.

Controlli

Ecco di seguito l'elenco completo dei comandi della modalità Zombies di Call of Duty Black Ops Cold War.



• Movimento del personaggio: stick analogico sinistro

• Gestione della telecamera: stick analogico destro

• Fai fuoco con l'arma: R2 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (RT su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Modalità Mirino: tenere premuto L2 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (LT su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Interagisci/Ricarica: Quadrato su PlayStation 4 e PlayStation 5 (X su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Salta/Alzati in piedi/Scavalca: X su PlayStation 4 e PlayStation 5 (A su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Cambia arma: Triangolo su PlayStation 4 e PlayStation 5 (Y su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Accovacciati/Sdraiati: Cerchio su PlayStation 4 e PlayStation 5 (B su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Attacco corpo a corpo: R3 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (RS su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Usa equipaggiamento letale: R1 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (RB su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Usa equipaggiamento tattico: L1 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (LB su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Potenziamento da campo: R1 + L1 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (RB + LB su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Ping: freccia sinistra della croce direzionale

• Seleziona serie di punti: freccia su/giù della croce direzionale

• Usa serie di punti: freccia destra della croce direzionale

• Punteggi: Touchpad su PlayStation 4 e PlayStation 5 (Back su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Scatto/Mira stabile: L3 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (LS su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Menu: Options su PlayStation 4 e PlayStation 5 (Start su Xbox Series X|S e Xbox One)



Addio pistole

Una delle principali differenze di Call of Duty Black Ops Cold War Zombies rispetto alle precedenti iterazioni di questa particolare modalità consiste nella sua totale integrazione con le altre modalità di gioco.

Questa scelta del team di sviluppo comporta la possibilità di creare delle classi personalizzate anche in Zombies, le quali possono includere un'arma con tanto di accessori (purché li abbiate sbloccati scalando i livelli esperienza) e un Potenziamento da campo. Pertanto non dovrete più obbligatoriamente iniziare il match con un'inutile pistola. Per quello che riguarda le abilità, che si ricaricano eliminando i nemici, queste non sono le stesse presenti nel multiplayer ma sono state create ad hoc dagli sviluppatori.



Ecco tutti i Potenziamenti da campo disponibili:



• Crio-esplosione: crea una raffica di vento gelido che infligge danni da congelamento e rallenta i nemici colpiti. I non morti rallentati da questo effetto subiscono inoltre danni aggiuntivi

• Mina a energia: posiziona una mina di energia allo stato puro che esplode in prossimità dei nemici, infliggendo loro danni esplosivi

• Aura curativa: genera raggi d'energia che ripristinano totalmente e istantaneamente la salute del giocatore e di tutti i suoi compagni

• Schermatura Eterea: permette al giocatore di entrare nell'etere oscuro per 5 secondi e gli impedisce di essere rilevato dagli avversari

• Anello di fuoco: forma un anello di fuoco etereo che aumenta i danni inflitti dal giocatore e dagli altri membri della squadra. I nemici standard che entrano nell'anello subiscono un effetto di bruciatura che infligge danni da fuoco (durata: 15 secondi)



Ognuno di questi poteri può essere potenziato fino a tre volte tramite l'utilizzo dei Cristalli di Aetherium, grazie ai quali si possono ottenere degli effetti aggiuntivi che possono migliorare in maniera importante l'utilità dei singoli Potenziamenti da campo. Attraverso i menu si può accedere anche ad una schermata di potenziamento delle singole classi di armi che, sempre grazie ai Cristalli di Aetherium, possono essere potenziate più volte non solo per migliorarne i danni ma anche l'efficacia su alcune tipologie di nemici.

Il nostro consiglio è di concentrarvi su un paio di armi, così da raggiungere il prima possibile il Livello III con ciascuna di esse e goderne dei benefici sul campo. Tra le scelte migliori ci sono le mitragliette, veloci ed efficaci contro i nemici che si avvicinano troppo, e le mitragliatrici leggere, i cui capienti caricatori permettono di eliminare un gran numero di avversari prima di ricorrere alla ricarica, che ha però una durata maggiore rispetto a quella delle altre armi.

Perk in quantità

In giro per la mappa è possibile trovare come nei precedenti capitoli dei distributori di Perk, i quali però non hanno più alcun tipo di limitazione in Call of Duty Black Ops Cold War Zombies.

Questa volta, infatti, potrete bere tutte le bibite che vorrete accumulando i potenziamenti conferiti dai vari Perk e trasformarvi in super-soldati in grado di falciare orde di non morti.



Qui di seguito trovate l'elenco dei Perk presenti nel gioco e il loro effetto:



• Juggernog: aumenta la salute massima di 50

• Speed Cola: velocità di ricarica aumentata del 15%

• Rianimazione rapida: riduce del 50% il tempo necessario per rigenerare completamente la salute e riduce del 50% il tempo necessario per rianimare un alleato

• Energia +: velocità di corsa e di scatto aumentate

• Bibita elementale: ogni proiettile ha una piccola probabilità di applicare l'effetto di una mod munizioni di base casuale

• Daiquiri Letale: in modalità mirino, agganci automaticamente un punto critico del bersaglio nemico. Rimuove l'oscillazione del mirino



Proprio come armi e Potenziamenti da campo, anche i Perk possono essere potenziati tre volte, così da ottenere ulteriori benefici quando si beve una delle bibite elencate sopra.

Gestite bene i vostri risparmi

Ogni azione compiuta in Call of Duty Black Ops Cold War Zombies è fonte di denaro per i giocatori, che possono così spenderlo in svariati modi all'interno della mappa. Il denaro accumulato, infatti, non serve solo ad acquistare armi (magari provando la fortuna alla Scatola Misteriosa) e Perk, ma anche per aprire nuove porte ed espandere l'area percorribile a disposizione del gruppo, così che il sempre maggiore numero di zombi non possa prendere il sopravvento con facilità.

A meno che non stiate giocando con utenti casuali, è bene fare in modo che tutti spendano una parte dei punti accumulati per ampliare le zone disponibili nella mappa e fare in modo che nessun membro del team resti privo delle risorse utili a recuperare armi e risorse utili per la sopravvivenza come i Perk. Nel caso in cui doveste essere a corto di denaro, andate alla ricerca di finestre da barricare: in questo modo non solo rallenterete l'entrata dei non morti ma guadagnerete anche qualche punticino extra da investire in armi e porte.

Non fermatevi mai

Per sopravvivere in Call of Duty Black Ops Cold War Zombies non basta puntare alla testa dei nemici, che continua ad essere il loro punto debole, ma occorre anche sapersi muovere bene per evitare che grossi gruppi di non morti vi accerchino e vi impediscano di svincolarvi in qualche modo. Per fare in modo che ciò non accada, il trucco migliore è quello di restare sempre in movimento e magari seguire un percorso circolare.

Durante la corsa, che serve a farsi seguire da una lunga fila di mangiatori di cervelli, potete di tanto in tanto girarvi e sparare qualche proiettile per sfoltire il gregge e rendere l'orda sempre meno pericolosa. Se notate che la porzione di mappa a vostra disposizione è troppo piccola, non esitate ad aprire qualche porta o a chiedere a qualche compagno più "ricco" di aiutarvi a farlo: così facendo avrete molte più possibilità di sopravvivenza e più spazio per una corsetta.



Tra un'eliminazione e l'altra cercate anche di raccogliere gli oggetti lasciati cadere dai nemici, il cui effetto potrebbe salvarvi anche nelle situazioni più disperate. Nella maggior parte dei casi si tratta semplicemente di un piccolo gruzzoletto di denaro o di un bonus temporaneo che consente di raccogliere più soldi per un po' di tempo, ma esistono anche degli oggetti incredibilmente efficaci contro i nemici. "All'istante", ovvero il grosso teschio dorato, permette ad esempio di eliminare qualsiasi nemico con un solo colpo (anche un attacco corpo a corpo o un proiettile delle pistole meno efficaci) per una manciata di secondi. "Testata", invece, è la piccola bomba atomica che al momento della raccolta manda in fiamme tutti i non morti in giro per la mappa, facendoli morire nel giro di qualche istante.

Via di fuga

Altra meccanica inedita di Call of Duty Black Ops Cold War Zombies è la possibilità di richiedere un'estrazione. A partire dal decimo round, infatti, ogni cinque ondate vi sarà concesso di avviare una votazione interagendo con la radio posizionata nell'area in cui si inizia a giocare: nel caso in cui la maggioranza dei giocatori dovesse votare per l'estrazione, dovrete eliminare tutti i nemici in giro per la mappa e raggiungere il luogo indicato per la fuga, dal momento che l'elicottero non resterà ad aspettarvi.

Richiedere un'estrazione è un'ottima strategia quando si vuole evitare una sconfitta e mettere da parte i preziosi Cristalli di Aeteherium ottenuti, così che si possano acquistare gli utili potenziamenti per armi, Potenziamenti da campo e Perk.