Call of Duty Mobile: la guida per dominare lo sparatutto Activision

Da qualche giorno è finalmente possibile scaricare e giocare gratuitamente Call of Duty Mobile (leggete la nostra recensione di Call of Duty Mobile), nuovo sparatutto in prima persona che sta spopolando tra gli utenti di ogni parte del mondo raggiungendo il primo posto in tutte le classifiche di download. Se non avete ancora iniziato a giocare o siete semplicemente alle prime armi, ecco alcuni consigli che vi aiuteranno a tenere testa agli avversari del multiplayer classico e della battle royale.

Giocate ovunque

Nonostante non sia una funzionalità particolarmente pubblicizzata all'interno di Call of Duty Mobile, il titolo gode del supporto al cross-save. Abilitando questa particolare opzione potrete tranquillamente passare da qualsiasi tablet o smartphone con iOS ad uno Android o giocare comodamente con un controller o con mouse e tastiera, installando COD Mobile su PC tramite l'emulatore GameLoop.

Attivare il cross-save è estremamente semplice e per farlo basta visitare il menu delle opzioni, selezionare l'area social ed associare il proprio account Facebook (magari createne uno appositamente per il gioco se non volete condividere il vostro profilo personale). A questo punto scaricate il gioco su un'altra piattaforma: al primo accesso selezionate Facebook e non ospite, così da ritrovare il vostro profilo esattamente come l'avevate lasciato altrove.

Controlli e opzioni grafiche

Utilizzare il sistema di controllo semplificato di Call of Duty Mobile potrebbe essere la scelta apparentemente migliore per i giocatori alle prime armi, ma sappiate che non è così. La cosiddetta modalità semplice farà in modo che il vostro personaggio inizi a sparare automaticamente quando l'avversario si ritroverà all'interno del mirino, il che non solo vi farà perdere inutilmente una gran quantità di proiettili, ma vi farà anche avere degli scarsi risultati.

Sparare senza mirare in un titolo del genere è infatti controproducente ed è decisamente meglio prendere la mira quando si sta facendo fuoco sul nemico. A questo proposito vi suggeriamo di fare una capatina nel menu delle impostazioni, selezionare la schermata Comandi ed abilitare la Modalità Avanzata, mettendo la spunta sulla modalità di fuoco chiamata "Mirino a 1 tocco". Così facendo il tasto con l'icona del proiettile nell'angolo in basso a destra farà in modo che alla sua pressione si cominci sia a mirare che a far fuoco. Selezionando Configurazione Personalizzata è anche possibile spostare, ridimensionare e modificare la trasparenza di ogni singolo tasto a schermo, così da migliorare ulteriormente la vostra esperienza di gioco. Nel caso in cui foste indecisi sul sistema di controllo da utilizzare potete sempre allenarvi nella modalità contro l'intelligenza artificiale. Ovviamente non otterrete molta esperienza giocando a questa modalità, ma potrete fare un po' di pratica ogni volta che ritoccherete in maniera più o meno importante le vostre impostazioni.



Non dimenticate poi di dare un'occhiata alle opzioni grafiche. In base al dispositivo che state utilizzando potete personalizzare la resa visiva del gioco e migliorarne il colpo d'occhio. Nel caso in cui il gioco dovesse darvi qualche problema di troppo e risultare scattoso, il consiglio che possiamo darvi è quello di abbassare o disattivare gradualmente le varie opzioni nella relativa schermata delle impostazioni fino a raggiungere la fluidità desiderata.

Focalizzatevi sulle singole armi

Proprio come nei principali episodi della serie su PC e console, in Call of Duty Mobile è possibile creare numerosi loadout che possono essere intercambiati tra una morte e l'altra. Se avete però iniziato a giocare da poco non possiamo che suggerirvi di focalizzare la vostra attenzione su una singola arma e di non cambiare continuamente lo strumento di morte utilizzato. Anche in COD Mobile vi è un sistema di progressione per ciascuna arma, attraverso il quale si possono sbloccare numerosi accessori che permettono al giocatore di personalizzarne vari aspetti e renderla molto più efficiente in battaglia. Vi converrà quindi continuare ad eliminare nemici con lo stesso fucile per ottenerne silenziatori, caricatori estesi, impugnature, mirini e chi più ne ha più ne metta.

Gratis è bello

Call of Duty Mobile non si può certo definire un gioco generoso nei confronti dei propri utenti e qualsiasi ricompensa ottenuta al di fuori della versione gratuita del Season Pass e dell'aumento di livello va acquistata con una delle valute di gioco, una delle quali può essere accumulata lentamente e senza costi aggiuntivi.

Ogni giorno potrete infatti aprire una cassa gratuita contenente dei gettoni o una carta utile per far aumentare il livello del proprio equipaggiamento. Per riscattare le casse non dovete far altro che avviare il gioco e cliccare sull'icona in alto a destra dello schermo, proprio di fianco al piccolo riquadro con il vostro nickname. Tale azione farà partire un breve filmato pubblicitario, al termine del quale riceverete nella posta un forziere gratuito. Sappiate che potete ripetere questa operazione per un massimo di cinque volte al giorno. Non meno importante è poi la ricompensa giornaliera, che vi verrà assegnata al login ogni 24 ore. Non perdetevene nemmeno una e avviate il gioco una volta al giorno anche se non avete voglia di fare una partita, così da aggiungere alla vostra collezione uno degli oggetti gratuiti. Tra le varie ricompense troviamo skin per il personaggio, armi e accessori che potrebbero tornarvi utili.

Di tanto in tanto provate anche a visitare la pagina dell'evento a tempo attualmente attivo (in questo momento è ad esempio disponibile Mondo in Fiamme) e riscattate tutte le ricompense sbloccate grazie all'attività dei giocatori di tutto il mondo. Tra gli oggetti sbloccati potrebbero non esserci solo contenuti estetici ma anche delle utilissime bocche da fuoco più o meno rare.

Season Pass

Anche nel caso in cui non voleste procedere all'acquisto del pass stagionale di Call of Duty Mobile è comunque possibile accedere ad una nutrita serie di ricompense gratuite. Nel corso dei primi 100 livelli di questo pass stagionale ci sono numerosi spray, forzieri, gettoni e qualche arma rara (ovvero di rarità blu). Proprio per questo motivo vi consigliamo caldamente di dare sempre un'occhiata alle sfide settimanali, giornaliere e permanenti del pass, così da scalare i livelli e ottenere ogni singola ricompensa gratuita. Molte sfide non richiedono sforzi particolari e vi basterà semplicemente partecipare a qualche partita in una specifica modalità o accumulare un determinato numero di uccisioni.