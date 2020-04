Call of Duty Modern Warfare 2: guida alla campagna per i nuovi giocatori

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Anticipato da una miriade di leak e rumor, Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered è finalmente approdato sullo store digitale di PlayStation 4 in esclusiva temporale, e solo il prossimo 30 aprile 2020 farà il proprio debutto sulle restanti piattaforme, ovvero Xbox One e PC (solo su Battle.net). Se avete deciso di fare questo acquisto presi dalla nostalgia dei bei vecchi tempi, o più semplicemente volete giocare per la prima volta la campagna di uno dei Call of Duty più amati di sempre, ecco per voi una serie di consigli che vi aiuteranno a concludere l'avventura anche alla più alta delle difficoltà.

Arsenale variegato

Il primo suggerimento che vi diamo oggi non può che riguardare l'equipaggiamento utilizzato, dal momento che con le giuste armi si possono affrontare agilmente anche le situazioni più spinose (presenti in svariati punti della campagna di questo Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered).



Nella scelta delle armi da equipaggiare ci sono numerosi fattori da prendere in considerazione ed uno di questi è sicuramente la reperibilità delle munizioni: raccogliere un'arma popolare tra le schiere nemiche, ad esempio, è un ottimo modo per non restare mai a secco ma potrebbe essere anche un problema nel caso in cui dovesse trattarsi di una bocca da fuoco che non è di nostro gradimento.

Altro elemento da non sottovalutare è la varietà di situazioni nelle quali potremmo imbatterci e, a questo proposito, è bene sempre diversificare il proprio arsenale così da essere pronti a tutto. Evitate di portare con voi due armi della stessa tipologia e fate in modo da avere a portata di mano un'arma automatica ed una adatta agli scontri a lunga distanza come un fucile da cecchino. Potete sostituire quest'ultimo con un fucile a pompa, perfetto per gestire i nemici che si avvicinano troppo.

Al riparo

A differenza di quanto visto nell'ultimo episodio della serie, in Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered non esiste un sistema attraverso il quale agganciare l'arma a sporgenze di vario tipo, ma è comunque di fondamentale importanza sfruttare qualsiasi elemento dello scenario per proteggersi dal fuoco nemico.

La carenza di un sistema come quello di COD Modern Warfare non ci permette di fare fuoco mentre siamo al riparo, ma muovendoci nel giusto modo, e soprattutto usando ogni elemento dello scenario in grado di farci da scudo, potremo sopravvivere ai quintali di piombo che i nemici ci spareranno contro alle difficoltà più elevate.

Occhio agli esplosivi

Le armi e le coperture giocano un ruolo importante nella sopravvivenza in Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, ma sappiate che anche le granate possono contribuire a tale scopo. Sebbene il quantitativo di esplosivi che si possono trasportare sia piuttosto limitato, un sapiente utilizzo di questi strumenti potrebbe farvi uscire dagli scontri più caotici ed eliminare in un solo colpo interi gruppi di nemici.

Un'ottima strategia per le granate a frammentazione è ad esempio calcolare con estrema precisione il tempo che intercorre tra la rimozione della spoletta e l'effettiva esplosione, così da tenere premuto il tasto relativo al lancio della granata il tempo necessario a farla esplodere all'impatto, impedendo ai nemici di sfuggire al loro destino. Non sono da meno le flashbang, la cui esplosione disorienta tutti gli avversari nei paraggi, concedendovi un attimo di respiro durante il quale potreste occuparvi di quelli che continuano a spararvi.



Tra un checkpoint e l'altro occorre non solo lanciare esplosivi ma badare anche a quelli in arrivo. Come ben saprete se avete giocato ai vari episodi della serie, ai livelli di difficoltà più alti i nemici tendono a farvi pressione lanciando tantissime granate a frammentazione, rendendovi la vita un inferno. In queste situazioni l'ideale è tenere costantemente sotto controllo gli indicatori a schermo che segnalano la presenza di esplosivi nei paraggi, approfittando di ogni occasione per rispedirli al mittente e dare una bella lezione agli avversari.

Un po' di economia

Solitamente in Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered non ci sono particolari problemi per quello che riguarda le munizioni a disposizione, ma giocando al livello di difficoltà Veterano ci si potrebbe ritrovare a sparare per molto tempo esaurendo tutte le riserve in un batter d'occhio. Per questo motivo è bene non solo scegliere con cura le armi come detto poco sopra, ma anche colpire gli avversari con brevi raffiche dirette alla testa, così da far durare più a lungo ogni singolo caricatore ed evitare che, durante l'animazione di ricarica, qualcuno possa approfittare della nostra vulnerabilità.

Evitate anche di sparare senza mirare: in alcuni casi è divertente sparacchiare gli avversari molto vicini a noi ma è una tattica poco intelligente se ci si ritrova alle difficoltà più elevate e con una riserva di munizioni non particolarmente abbondante. Sempre a proposito di munizioni, non dimenticate che in alcune fasi del gioco si imbracciano armi dotate di fuoco secondario (attivabile tramite la pressione di una delle 4 direzioni della croce digitale) e quei pochi colpi extra potrebbero salvarvi la vita nei momenti di reale bisogno.

Trofei e Obiettivi

Non prendiamoci in giro: quando si acquista una riedizione come Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered è sempre bello giocare con lo scopo di sbloccare ogni singolo Trofeo/Obiettivo e poi sfoggiare il risultato sulla propria bacheca online. Se volete ottenere tutti i Trofei in una singola run, allora un'ottima idea potrebbe essere quella di dare una sbirciata all'elenco delle imprese necessarie allo sblocco di ciascuno di essi.

Oltre alla raccolta di tutti i documenti e al completamento del gioco alla difficoltà più alta, ovvero Veterano, è anche necessario compiere specifiche azioni in determinati livelli e, senza sapere con esattezza cosa fare, potreste fallire nel compito ed essere costretti a ripetere tutto una seconda volta (citiamo ad esempio il trofeo che richiede l'eliminazione di 10 galline in una manciata di secondi). A proposito di oggetti collezionabili, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida con la posizione dei Documenti Intel di COD Modern Warfare 2 Remastered, così da essere un passo avanti nel raggiungimento del 100%.