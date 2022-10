Call of Duty Modern Warfare 2: guida alle missioni della campagna

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Con l'Early Access alla Campagna di Call of Duty Modern Warfare 2 (ecco la nostra recensione della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2) è possibile dare il via con qualche giorno di anticipo rispetto al day one alla modalità storia dell'ultima iterazione della serie di sparatutto in prima persona targata Activision. Se state per vivere l'avventura nei panni di John "Soap" MacTavish e degli leggendari membri della Task Force 141 oppure volete arrivare preparati al lancio del gioco, abbiamo preparato per voi una serie di consigli che potrebbero tornarvi utili per sopravvivere ai momenti più complessi del single player di COD MW2.

Difficoltà

Come ogni Call of Duty che si rispetti, anche Modern Warfare 2 propone un'ampia gamma di livelli di difficoltà, ovvero Recluta, Soldato, Esperto e Veterano. Troviamo anche un livello extra che corrisponde a Realismo, il quale propone una sfida particolarmente ostica ed è disponibile esclusivamente per i giocatori che hanno portato a termine l'avventura almeno una volta a qualsiasi difficoltà.

Il nostro consiglio è quello di partire con Veterano e poi, in base all'andamento della partita, modificare l'opzione relativa al livello di sfida dal menu delle impostazioni. A meno che non vogliate sbloccare il trofeo che chiede di completare il gioco ad una delle difficoltà più alte, non avrete alcuna conseguenza con le continue modifiche dell'opzione.

Alternate le armi

A parte qualche piccola eccezione, in tutte le missioni della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2 si parte con due armi da fuoco diverse tra loro.

Sebbene in alcuni casi sia possibile rifornirsi presso gli zaini dei compagni o postazioni fisse, può capitare che lungo la strada si esauriscano le scorse oppure si trovino bocche da fuoco più allettanti. Non vi consiglieremo di utilizzare armi specifiche, poiché non esistono strumenti di morte più efficaci di altri nella modalità single player del titolo Infinity Ward, ma è indispensabile che i due fucili nel vostro inventario appartengano a categorie diverse tra loro. Trasportare due fucili d'assalto o due mitragliette, ad esempio, è deleterio poiché sareste imbattibili in situazioni specifiche e vulnerabili in altre. L'ideale è avere sempre a portata di mano un'arma adatta ai combattimenti a medio/lungo raggio ed una per gli scontri a corta distanza, come gli SMG e gli shotgun.

Usate le coperture

Soprattutto alle difficoltà più alte, i nemici della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2 non lasciano troppo respiro al giocatore ed occorre restare il più lontano possibile dalla linea di tiro dei soldati dall'altra parte dell'arena. Dal momento che restare dietro un riparo non permette di rispondere al fuoco o di vedere chi è che ci sta sparando, il metodo migliore per proteggersi dai proiettili e al tempo stesso contrattaccare è quello di sfruttare il sistema di coperture.

Avvicinandovi ad alcune sporgenze come porte, muretti e altri elementi dello scenario noterete la presenza di un particolare indicatore bianco che segnala la possibilità di agganciare l'arma su quella superficie. Per far ciò, premete l'analogico destro mentre state mirando in prossimità dell'oggetto e il protagonista si metterà in posizione: in questo modo sarà più difficile essere colpiti e l'arma potrà sparare con maggiore precisione per via della notevole riduzione del rinculo.

Valutate ogni possibilità

Buona parte delle missioni che vanno a comporre la campagna di Call of Duty Modern Warfare 2 consentono al giocatore di decidere come agire. In alcuni casi potrete ad esempio scegliere se procedere ad armi spianate oppure se restare nell'ombra, magari senza nemmeno eliminare i soldati che pattugliano l'area. In altri casi, invece, verrete chiamati a ripulire edifici e potrete optare per una delle tante strategie disponibili, le quali coinvolgono i numerosi gadget accessibili tramite l'apposita ruota.

Nella prima tipologia di missioni, probabilmente è meglio orientarsi sulla furtività, così da evitare i conflitti a fuoco e avere maggiori probabilità di sopravvivenza se si gioca alle difficoltà più elevate. Nel secondo tipo di incarichi potrebbe essere più semplice utilizzare la tecnica delle granate lacrimogene: salite sul tetto, aprite i condotti di ventilazione e tirate al loro interno l'equipaggiamento tattico. Nel giro di pochi istanti, tutti i nemici che si nascondevano nell'edificio fuggiranno all'esterno e sarà più semplice per voi stanarli.

Aprite le casseforti

Nella campagna di Call of Duty Modern Warfare 2 ci sono in totale tre casseforti e, credeteci, il loro contenuto vi tornerà parecchio utile. Il team di sviluppo ha posizionato questi preziosi contenitori in due diverse missioni del gioco e riuscire ad individuarle e ad aprirle vi consentirà di affrontare le fasi successive in maniera più agevole.

Senza entrare troppo nei dettagli per ovviare a fastidiose anticipazioni, le situazioni in cui vi ritroverete a cercare le casseforti vi vedranno privi del solito arsenale e riuscire a mettere le mani sul loro contenuto vi fornirà i mezzi per rispondere al fuoco in maniera adeguata e senza dover necessariamente trovare sotterfugi. Se volete saperne di più, sulle nostre pagine potete trovare la guida su come trovare i codici per aprire le casseforti in Call of Duty Modern Warfare 2.

Rigiocate le missioni

Se siete completisti e volete sbloccare ogni singolo trofeo/obiettivo della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2, sappiate che esistono solo due trofei relativi al completamento del gioco e tutti gli altri (ad eccezione di quelli legati alla cooperativa) prevedono che si compiano azioni specifiche durante le missioni.

Se non volete dedicarvi agli obiettivi secondari durante la prima run della campagna, potete sfruttare la possibilità di rigiocare le varie missioni selezionandole direttamente dal menu principale, così da soddisfare tutte le richieste del gioco e accorciare la vostra distanza dal trofeo di Platino.