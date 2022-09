Call of Duty Modern Warfare 2 Trucchi: Killstreak, Perk, armi e ricompense

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

La Beta di un Call of Duty rappresenta un appuntamento immancabile per qualsiasi appassionato del brand targato Activision e anche questa volta è possibile prendere parte alla versione di prova del nuovo capitolo, ovvero l'attesissimo Modern Warfare 2. Se avete già ricevuto un codice per scaricare l'early access su PlayStation 4/PlayStation 5 (ecco come giocare in anticipo a Call of Duty Modern Warfare 2) oppure state aspettando che la Beta apra a tutti le sue porte e debutti sulle altre piattaforme, ecco alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili prima di imbracciare il fucile e scendere in pista.

Guida alle nuove modalità

Oltre alle classiche modalità come Deathmatch a squadre e Dominazione, la Beta di Call of Duty Modern Warfare 2 mette a disposizione degli utenti anche la possibilità di testare tre set di regole mai visti prima nella serie Activision.



Ecco di seguito le nuove modalità con una breve descrizione:



• Knockout (6 contro 6): priva del respawn dopo la morte, questa modalità tattica permette di vincere alla squadra che elimina ogni singola minaccia dall'altra parte oppure riesce a mettere le mani su un prezioso pacco

• Prisoner rescue (6 contro 6): altra modalità senza il respawn (è possibile però rianimare i caduti), Prisoner rescue prevede che ciascun team abbia un NPC da proteggere a tutti i costi all'interno della base

• Invasion (32 contro 32): meno tattica e più caotica, questa modalità ambientata in mappe dalle dimensioni generose prevede la semplice eliminazione degli avversari, tra i quali vi sono sia nemici controllati da giocatori in carne ed ossa che bot sotto il controllo dell'intelligenza artificiale

Killstreak o Scorestreak?

Uno dei consigli più utili per chi si sta avvicinando per la prima volta ad un Call of Duty è senza ombra di dubbio quello sulla scelta delle Serie di uccisioni (Killstreak) e delle Serie di punti (Scorestreak).

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, le Killstreak sono potenti gadget che si possono attivare solo ed esclusivamente dopo aver eliminato senza morire uno specifico numero di avversari: più è efficace lo strumento che volete utilizzare, più è elevato il numero di eliminazioni necessarie. Discorso simile vale per le Serie di punti, che però si sbloccano accumulando punteggio e sono più indicate per chi vuole concentrarsi sugli obiettivi e sul supporto della squadra, magari distruggendo i gadget e le Killstreak del team avversario. Proprio per il funzionamento di questa meccanica di gioco, è essenziale non esagerare con le Killstreak/Scorestreak equipaggiate e fare in modo che queste siano adatte al vostro stile di gioco e alle vostre abilità: a meno che non siate particolarmente bravi, cercate di utilizzare l'UAV e le altre serie che richiedono un minor numero di uccisioni, così da supportare l'intera squadra facendole conoscere la posizione degli avversari. Sappiate inoltre che Modern Warfare 2 è il primo della serie ad implementare la possibilità di scegliere se usare le serie di punti o uccisioni, così da adattare questo aspetto al proprio stile di gioco: basta visitare l'apposito menu e, con la pressione di un tasto, è possibile attivare una o l'altra tipologia di gadget. Va precisato che gli strumenti sono sempre gli stessi e cambiano solo i requisiti per poterli utilizzare sul campo.

Non ci sono più i perk di una volta

Altra rivoluzione riguarda le specialità, che in Call of Duty Modern Warfare 2 non sono più attive sin dall'ingresso in partita ma entrano in gioco col passare del tempo. I primi due perk sono subito disponibili, il terzo si attiva dopo quattro minuti e l'ultimo dopo otto minuti.

Questo significa che le specialità più utili richiedono del tempo per poter essere sfruttate, sebbene vi sia una particolare meccanica che consente di accorciare i tempi: ogni 10 punti guadagnati tramite uccisioni e obiettivi, verrà sottratto un secondo al tempo necessario all'attivazione del per successivo, senza alcun tipo di reset del timer alla morte.

L'armeria si rifà il look

Sperimentare con le armi in Call of Duty è essenziale e grazie ad una delle novità di Modern Warfare 2 sarà ancora più semplice provare i vari accessori sulle bocche da fuoco in vostro possesso. Il meccanismo che permette di accedere a nuovi giocattoli da montare sui fucili è stato rivisitato ed ora gruppi di armi condividono i medesimi accessori (in alcuni casi è possibile sbloccare quelli compatibili con ogni singolo strumento di morte).

Se un'arma priva di mirini, impugnature e altre amenità non dovesse piacervi, potrete quindi concentrarvi su una sua ‘collega' e poi tornare ad utilizzarla quando nel vostro inventario vi saranno strumenti a sufficienza per renderla più adatta ai vostri gusti.

Ricompense esclusive della Beta

Che partecipiate all'Early Access o all'Open Beta di MWII, sappiate che è possibile ottenere in entrambi i casi una ricca collezione di ricompense per Call of Duty Modern Warfare 2 che saranno disponibili nel vostro inventario al lancio dello sparatutto, il prossimo ottobre.



Di seguito trovate l'elenco di tutti gli oggetti gratis e gli obiettivi da raggiungerli per lo sblocco:



Settimana 1

• Emblema "Spaccato": si sblocca raggiungendo il Livello Operatore 2

• Portafortuna "Allacciare le cinture": si sblocca raggiungendo il Livello Operatore 4

• Biglietto da visita "Test passato": si sblocca raggiungendo il Livello Operatore 6

• Adesivo "Operazione Primo Sangue": si sblocca raggiungendo il Livello Operatore 10

• Progetto arma "Impatto laterale": si sblocca raggiungendo il Livello Operatore 15



Settimana 2

• Skin operatore "Collisione": si sblocca raggiungendo il Livello Operatore 18

• Vinile "Vittoria assicurata": si sblocca raggiungendo il Livello Operatore 19

• Adesivo "Sicurezza sul lavoro": si sblocca raggiungendo il Livello Operatore 21

• Skin veicolo "A tavoletta": si sblocca raggiungendo il Livello Operatore 26

• Progetto arma "Impatto frontale": si sblocca raggiungendo il Livello Operatore 30



Se siete appassionati della serie e collezionate qualsiasi tipo di elemento estetico, vi suggeriamo di approfittarne. Probabilmente non sarà possibile ottenere le ricompense nella versione finale del gioco e, nella migliore delle ipotesi, potrebbero essere distribuite in pacchetti a pagamento.

Missioni giornaliere

Scalare i livelli nella Beta di Call of Duty Modern Warfare 2 è importante, sia perché permette di ricevere le ricompense gratis che per accedere a nuove armi da utilizzare in partita.

A tal proposito, il metodo migliore per velocizzare l'accumulo di punti esperienza è completare sempre le missioni giornaliere, le quali richiedono di completare semplici sfide utilizzando armi specifiche oppure eseguendo azioni particolari. Completate questi incarichi ogni giorno e non avrete alcun problema a raggiungere il level cap della Beta, fissato a 15 nella prima settimana e a 30 nella seconda.