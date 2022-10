Call of Duty Modern Warfare 2: guida e trucchi per vincere in multiplayer

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

L'Accesso Anticipato della campagna single player di Call of Duty Modern Warfare 2 si è ormai concluso e tutti i giocatori possono ora godersi tutte le modalità dello sparatutto Activision, incluse quelle legate al multiplayer competitivo. Se avete già portato a termine le mirabolanti avventure della Task Force 141 in giro per il mondo, allora significa che siete pronti per sfidare altri giocatori online e, per non farvi trovare impreparati, vi suggeriamo di proseguire nella lettura per leggere alcuni consigli che potrebbero aiutarvi nelle partite multiplayer.

Killstreak o Scorestreak?

Una delle principali novità dello sparatutto in soggettiva targato Activision consiste proprio nella coesistenza di Serie di Punti e Serie di Uccisioni. Come vi abbiamo detto nella nostra guida completa a Killstreak e Scorestreak di Call of Duty Modern Warfare 2, ciascuno degli aiuti disponibili nel gioco può essere ottenuto sia attraverso l'esecuzione di uccisioni senza morire che tramite l'accumulo di punti completando obiettivi che riguardano la distruzione di equipaggiamento, la conquista di checkpoint e tanto altro.

Ovviamente non è possibile fare uso di entrambi i sistemi contemporaneamente e sta al giocatore decidere se abilitare uno o l'altro: a questo proposito, basta recarsi nel menu di selezione delle Serie di Punti/Uccisioni per modificare con la pressione di un tasto la meccanica attiva in gioco. Il nostro consiglio è quello di abilitare le Serie di Punti quando si giocano le modalità ad obiettivi, Guerra Terreste ed Invasione. Chi preferisce il più classico Team Deathmatch, invece, farebbe meglio a tenere le Killstreak.

Sperimentate armi

Call of Duty Modern Warfare 2 rivoluziona del tutto il sistema di crescita delle armi, dal momento che introduce gli accessori universali e quelli che possono invece essere utilizzati su tutti gli strumenti di morte appartenenti alla stessa famiglia.

Un'impostazione del genere andrebbe sfruttata per sperimentare quante più armi possibili, visto che nella maggior parte dei casi avrete l'opportunità di passare ad un nuovo fucile e di montare sin da subito una serie di gadget in grado di renderla efficiente sul campo.

Ricompense campagna

A proposito di bocche da fuoco, vi suggeriamo di completare la campagna single

player di Call of Duty Modern Warfare 2 prima di cimentarvi nella componente multiplayer. Ognuna delle missioni, infatti, garantisce al giocatore una ricca serie di ricompense gratuite che includono Gettoni XP Doppi, emblemi ed altri oggetti che potrebbero farvi comodo. Il completamento di tutta la campagna permette inoltre di ottenere il progetto per il fucile d'assalto del Capitano Price, perfetto per chi sta iniziando a giocare: utilizzando l'arma in questione non dovrete preoccuparvi di sbloccare gli accessori iniziali, dal momento che monta un mirino e altri orpelli che la rendono perfetta per muovere i primi passi nella modalità online.

Modificate i comandi

Come in tutti gli episodi della serie, anche Call of Duty Modern Warfare 2 propone un'ampia gamma di opzioni per personalizzare ogni singolo aspetto dei controlli. A tal proposito, vi suggeriamo di valutare eventuali modifiche allo schema di tasti predefinito, poiché alcuni di quelli alternativi potrebbero favorire chi utilizza un controller per giocare. Nell'elenco delle opzioni selezionabili troviamo Predefinito, Tattico, Mancino, Nom4d/Charlie, Nom4d/Charlie Tattico, Nom4d/Charlie M4ncino, Bumper Jumper, Bumper Jumper Tattico, Pistolero a una mano, Inseguimento e movimento, Attaccabrighe, Bestia, Bumper Ping, Bumper Ping Tattico e Personalizzato.

A meno che non abbiate esigenze particolari, vi suggeriamo di provare Tattico, layout di tasti grazie al quale si possono invertire i tasti per accovacciarsi e per l'attacco corpo a corpo: in questo modo è possibile abbassarsi con la pressione dello stick destro ed eseguire questa specifica azione anche mentre si fa fuoco e senza utilizzare prese particolari sul controller, spesso dannose per la salute.

Completate le sfide

Uno dei metodi più rapidi per accumulare esperienza in Call of Duty Modern Warfare

2 è quello di portare a termine le sfide giornaliere. Ogni 24 ore vengono proposte tre diverse sfide che chiedono al giocatore di compiere azioni solitamente semplici come effettuare un'eliminazione con una molotov, uccidere cinque nemici con un fucile a pompa o simili. Una volta completato il set di sfide, potrete accedere anche all'incarico bonus, che ricompensa il giocatore con un quantitativo elevato di esperienza e gli consente di giungere all'obiettivo in due modi: in questi casi, quindi, potete decidere liberamente quale delle due strade seguire, anche in base al vostro stile di gioco e alle vostre necessità. Solitamente le due sfide sono impostate in modo che una sia più semplice ma richieda del tempo e l'altra sia quasi immediata, sebbene sia basata molto di più sull'abilità del giocatore.

Warzone 2.0

Sappiamo bene che molti giocatori di Call of Duty Modern Warfare 2 stanno affrontando il multiplayer anche e soprattutto per ampliare il loro arsenale in vista dell'arrivo di Warzone 2.0.

Se il vostro obiettivo è quello di sbloccare rapidamente armi ed accessori, allora fareste meglio a sfruttare la modalità che consente di aumentare con grande velocità il livello delle singole armi, così da accedere alle loro varianti e mettere le mani su ogni singolo accessorio: ci stiamo riferendo ad Invasione, il Team Deathmatch su larga scala in cui si possono incontrare grosse quantità di bot la cui eliminazione garantisce circa 100 punti esperienza. Sfruttate la mole di personaggi controllati dall'intelligenza artificiale per fare un massacro e sbloccare tutto ciò di cui potreste avere bisogno nel battle royale gratis.

Sfide per le mimetiche

Un altro aspetto di Call of Duty Modern Warfare 2 che è stato rivoluzionato rispetto al passato è il sistema di sblocco delle mimetiche, le quali permettono di modificare l'aspetto delle varie bocche da fuoco. Sebbene le mimetiche più preziose e rare continuino a seguire la solita filosofia, quelle di base sono ora universali e, una volta sbloccate tramite il completamento di una sfida, diventano disponibili per tutte le altre armi.



Ecco tutte le tipologie di mimetiche disponibili in MW2:



• Base: ogni arma ha le sue mimetiche di base (ce ne sono circa 180) e, completando le sue sfide, si avrà accesso a quelle skin su ogni singolo pezzo facente parte dell'arsenale dello sparatutto

• Oro: la mimetica oro di un'arma si ottiene al completamento della missione che si sblocca quando tutte le sfide di base sono state portate a termine

• Platino: la sfida per la skin di platino si sblocca quando si ottiene la mimetica oro per un certo numero di armi facenti parte della stessa categoria

• Poliatomiche: per poter accedere alla sfida in questione occorre sbloccare la mimetica platino su 51 armi diverse

• Orione: è la ricompensa finale per aver ottenuto tutte le mimetiche di tutte le armi

Migliori impostazioni

Anche Call of Duty Modern Warfare 2 include un'ampia gamma di opzioni che consentono ai giocatori di modificare vari aspetti del gioco per adattarli alle loro esigenze. Il nostro consiglio è quello di sbirciare tra i menu e valutare quelle che potrebbero essere le modifiche più adatte a voi.

Tra quelle più interessanti troviamo sicuramente il FidelityFX CAS per migliorare il livello di dettaglio degli oggetti più distanti, il FOV e lo streaming delle texture, solitamente causa di fastidiosi problemi di lag. Se giocate da PlayStation 5 potrebbe farvi comodo anche disabilitare la funzionalità relativa ai grilletti adattivi, non sempre comoda nei titoli online poiché potrebbe rendere meno immediata la pressione del tasto per fare fuoco.