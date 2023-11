Call of Duty Modern Warfare 3: vuoi vincere in multiplayer? Tutti i trucchi

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

È finalmente giunto il momento tanto atteso dagli appassionati di Call of Duty, che grazie all'arrivo del multiplayer di Modern Warfare 3 possono tornare a darsi battaglia negli scenari di guerra che tanto li hanno intrattenuti all'epoca dell'originale MW2. Se anche voi, presi dalla nostalgia, state per scendere nuovamente in campo con la vostra arma preferita, ecco una serie di consigli che potrebbero aiutarvi ad avere la meglio sul nemico e ad adattarvi alle svariate modalità disponibili al lancio.

Tac-Stance

Una delle principali novità in termini di gameplay del nuovo Call of Duty Modern Warfare 3 è la Tac-Stance, ossia una modalità di mira alternativa che influisce in maniera netta sul comportamento della bocca da fuoco. Oltre ad essere più rapida da attivare, la modalità tattica fa sì che l'operatore inclini leggermente l'arma e colpisca con grande precisione i bersagli a corto e medio raggio, senza però la possibilità di raggiungere chi è ad una distanza maggiore.



Il nostro consiglio è quello di sfruttare questa meccanica e di non ignorarla, poiché se utilizzata nei contesti giusti permette anche di eliminare in sequenza più di un nemico.

Sappiate però che è fondamentale avere una certa padronanza della Tac-Stance, poiché l'unico e solo modo per sfruttarla al meglio è quella di sapere in anticipo quando attivarla: prima di entrare in un luogo al chiuso, quando state per svoltare un angolo o, più in generale, quando correre all'impazzata per la mappa impugnando una mitraglietta. Una volta appreso quando fare lo switch, che non è immediato, riuscirete a trarre il meglio dalla Tac-Stance.



Vi ricordiamo infine che nei menu di gioco è possibile modificare la combinazione di tasti per l'attivazione della modalità tattica, così da evitare la combo formata da grilletto sinistro e freccia giù della croce direzionale.

Agite come fantasmi

Come avrete sicuramente notato, in Call of Duty Modern Warfare 3 sono tornati i red-dot, ossia i puntini rossi che appaiono sulla mappa in corrispondenza della posizione di un nemico che spara.

A meno che non vogliate far sapere dove vi trovate all'intera squadra avversaria per attirarli a voi e farli fuori, sappiate che esiste un pratico sistema per evitare che il simbolo rosso si mostri sullo schermo dei vostri nemici: è sufficiente infatti utilizzare un'arma che monta un silenziatore nella sezione ‘Volata' dell'armaiolo. Sfortunatamente, l'uso del silenziatore non impedisce ad altri strumenti di rilevare la vostra posizione, ma a venire in vostro aiuto c'è un pezzo d'equipaggiamento creato ad hoc da Sledgehammer Games. Tramite il sistema di progressione si sbloccano ad esempio le Scarpe furtive, che eliminano il rumore dei passi e favoriscono le azioni stealth di cui abbiamo parlato poco più sopra: si tratta del ritorno di Silenzio di Tomba sotto mentite spoglie, quindi siamo sicuri che in molti utilizzeranno questa specialità nei loro loadout. Per massimizzare l'efficacia di una classe furtiva vi è infine la Mimetica Fantasma T/V (si sblocca tramite le Sfide Armeria), un perk che si trova nella sezione Attrezzatura dell'equipaggiamento e che ha la medesima funzione della vecchia specialità ben nota ai fan più accaniti della serie. Quando il perk è in uso, l'operatore diventa invisibile a UAV, radar nemici e sensori di battito cardiaco, purché non resti fermo in un punto. Insomma, per essere invisibili sarebbe preferibile non camperare.

Nuovi Perk

Nel corso delle prime partite nel multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 3 dovrete ripiegare sui loadout predefiniti e, anche successivamente, dovrete giocare un bel po' prima di poter sbloccare tutte le specialità. In ogni caso, vi suggeriamo di non ignorare questa componente della classe, poiché gli sviluppatori hanno creato pezzi d'equipaggiamento che propongono migliorie molto specifiche ed in grado di stravolgere in positivo le vostre prestazioni. Chi è solito muoversi agilmente per la mappa, gradirà sicuramente gli Stivali da scalata, che oltre ad alleviare i danni da caduta permettono anche di scalare ed arrampicarsi ad una velocità aumentata.

Parlando invece dei guanti, quella da Impugnatura Rapida potrebbero fare la differenza tra la vita e la morte poiché velocizzano il cambio dell'arma: si tratta quindi di una scelta fondamentale per i cecchini, che hanno bisogno di passare alla pistola/mitraglietta per eliminare quei nemici che riescono ad avvicinarsi pericolosamente. Insomma, leggete la descrizione di ogni singola specialità e cercate di comprendere quale sia la combinazione che meglio si adatta al vostro stile di gioco.

Scorestreak

Come già accadeva nel precedente capitolo, anche Call of Duty Modern Warfare 3 permette ai giocatori di accedere alla schermata di personalizzazione delle Serie di uccisioni e di modificare il modo in cui si attivano questi potenti aiuti: premendo il grilletto, si può infatti passare alle Serie di punti, che hanno requisiti leggermente più alti.

Non lasciatevi ingannare, in questo modo sarà quasi sempre più facile raggiungere gli obiettivi utili per richiamare UAV, bombardamenti e altri mezzi di supporto. Considerate infatti che le uccisioni semplici valgono all'incirca 100 punti, ma vi sono bonus per gli assist, le eliminazioni con un colpo alla testa, le uccisioni in fase di attacco/difesa e la distruzione di gadget nemici. Fate quindi attenzione anche ad eventuali droni del Contrattacco UAV nemico, la cui distruzione segnerà il completamento dell'obiettivo ‘Cieli Sgombri' e vi ricompenserà con 100 XP. Lo stesso discorso vale per i Guardian-SC, che possono essere messi fuori uso al fine di ottenere tanti punti esperienza quanti quelli di un'eliminazione. Sfruttate questo sistema e raggiungerete le Scorestreak più alte in men che non si dica.

Killstreak

A prescindere dal fatto che stiate utilizzando Serie di punti o uccisioni, la pressione della freccia destra della croce direzionale farà sempre sì che il vostro personaggio attivi l'ultima di quelle sbloccate. Sappiate però che non è obbligatorio richiamare le Killstreak/Scorestreak in un ordine ben preciso ed è possibile procedere come meglio si crede.

Tenendo premuto il tasto per l'attivazione delle serie, infatti, si apre una comoda ruota che permette di selezionare una qualsiasi di quelle sbloccate. Grazie a questo sistema, per esempio, potrete attivare prima l'UAV e poi un bombardamento di precisione, aspettando così che un numero maggiore di nemici si concentri nell'area che volete colpire a suon di missili.

Equipaggiamento

Vi abbiamo parlato dell'importanza delle specialità in fase di creazione di una classe personalizzata di Call of Duty Modern Warfare 3, poiché permettono di rendere più efficiente l'operatore in determinate circostanze.



Sappiate però che nemmeno l'Equipaggiamento da Campo andrebbe sottovalutato, poiché questo strumento dalla lenta ricarica può fornirvi un grosso vantaggio se usato nel modo corretto e nel momento giusto. Se avete bisogno di qualche consiglio su quale utilizzare, vi suggeriamo di prendere in seria considerazione l'A.C.S. (Automated Computer Spike), un ottimo gadget per chi vuole cimentarsi nelle modalità ad obiettivi come Postazione e Dominio.

Lanciare a terra il dispositivo in questione fa sì che agisca come se vi fosse un operatore della vostra squadra, quindi conquista gradualmente il checkpoint. In aggiunta, l'A.C.S. hackera per breve tempo i dispositivi nemici nelle vicinanze ed è quindi utile per chi vuole mettere fuori gioco una torretta o un qualsiasi altro giocattolo tecnologico piazzato dalla squadra avversaria.



Altro utilissimo oggetto è il Disturbatore delle comunicazioni, una scatoletta arancione che, collocata in un qualsiasi punto della mappa, agisce su un raggio piuttosto ampio: all'interno del cerchio, i nemici non possono attivare serie di uccisioni e non possono usufruire dei vantaggi dell'UAV. Si tratta quindi di un altro Equipaggiamento da campo dal grande potenziale, sebbene sia facilmente individuabile dai nemici, che possono distruggerlo con un po' di piombo o una granata.

Accessori

In Call of Duty Modern Warfare 3 non sono state introdotte sostanziali modifiche all'Armaiolo e al modo in cui si sbloccano gli accessori per la personalizzazione delle numerose bocche da fuoco.

A tal proposito, vi sconsigliamo di utilizzare sempre e solo la stessa arma, ma di potenziare anche tutte quelle che appartengono alla stessa piattaforma: in questo modo andrete a sbloccare tutti quegli accessori (mirini, volate, impugnature, caricatori e così via) che possono essere montate anche sul vostro strumento di morte preferito, che potrà quindi essere personalizzato in molti più modi rispetto a prima.





Skin poco vistose

A meno che non stiate giocando in maniera spensierata e siate completamente disinteressati all'esito del match, vi sconsigliamo di utilizzare operatori e skin troppo vistosi in Call of Duty Modern Warfare 3. Per quanto possa essere piacevole sfoggiare nelle lobby i costumi più particolari come quelli di Spawn, Nicki Minaj e Skeletor, non si tratta della scelta più saggia se volete mimetizzarvi nell'ambiente e rendere più difficile la vita degli avversari.

Tale discorso vale soprattutto nelle partite di modalità come Tagliagole o Cerca e Distruggi, in cui è di fondamentale importanza evitare di attirare l'attenzione e cogliere di sorpresa il nemico, così da eliminarlo senza rischi.

Gettoni XP

Oltre a poter utilizzare le armi sbloccate in Call of Duty Warzone e Modern Warfare 2, i giocatori del nuovo MW3 possono trasferire nel terzo capitolo della serie reboot anche i loro Gettoni per poter attivare punti esperienza doppi per un breve periodo di tempo. Questo significa che tutti i consumabili che avete messo da parte nel corso dell'ultimo anno potranno essere attivati in Modern Warfare 3 per velocizzare sia l'accumulo di esperienza classica per scalare i livelli che per potenziare le armi e sbloccarne tutti gli accessori. Il nostro consiglio è di utilizzare già nel primo match un Gettone XP Doppi, così da arrivare con la prima partita al Livello 4 e sbloccare i loadout personalizzati: in questo modo, sbloccherete anche tutta la vostra collezione di armi e potrete scendere in campo con le vostre bocche da fuoco preferite.

Modificate il FOV

Proprio come negli ultimi capitoli di Call of Duty, anche Modern Warfare 3 include l'opzione per modificare il FOV sia su PC che su console. Se non l'avete già fatto, vi consigliamo di recarvi nel menu delle impostazioni grafiche per cambiare il valore relativo al campo visivo, così da renderlo più ampio ed avere un'inquadratura leggermente più ampia.

Sarebbe preferibile impostare un valore pari a 100, ma non esiste una cifra perfetta: provate a fare qualche test con più di un valore fino a trovare quello che più si adatta a voi.