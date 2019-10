Call of Duty Modern Warfare: la guida per vincere le partite in multiplayer

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Con l'uscita di Call of Duty: Modern Warfare (recuperate la nostra recensione di CoD Modern Warfare), la più celebre serie di sparatutto in prima persona multiplayer, è tornato in piazza e offre una miriade di modalità, armi e accessori tra i quali districarsi. Se avete bisogno di qualche dritta su come gestire il vostro arsenale, sbloccare qualche mimetica extra e aggiungere progetti al vostro inventario nel comparto multigiocatore online, allora vi invitiamo a proseguire nella lettura.



Armati fino ai denti

Come in ogni capitolo di Call of Duty, anche Modern Warfare permette al giocatore di aumentare, oltre al livello esperienza del profilo, anche quello delle singole armi. Esattamente per questo motivo, dopo aver superato i livelli iniziali e sbloccato le prime armi e la possibilità di creare il proprio loadout personalizzato, è consigliabile concentrare tutti i propri sforzi su di una singola arma. Così facendo otterrete tutti i mirini, gli accessori e i potenziamenti che vi permetteranno di dare vita all'arma dei vostri sogni e massacrare orde di nemici online.

Va precisato che nel caso di armi speciali come quelle dei progetti o quelle facenti parte dei loadout predefiniti, il loro utilizzo contribuirà ugualmente ad aumentare il livello esperienza dell'arma in versione "standard".

Per selezionare un'arma di cui avete sbloccato il progetto (ad esempio quelle del set XRK, ovvero un revolver ed un fucile d'assalto), vi basterà visitare la personalizzazione del proprio armamento, selezionare l'elenco delle armi e cliccare sull'icona "armeria" a destra della bocca da fuoco di cui possedere la versione personalizzata per poi scegliere il progetto.

Missioni e sfide giornaliere

In Call of Duty: Modern Warfare esistono due tipi diversi di obiettivi che vi permetteranno di accedere ad un cospicuo numero di orpelli estetici, progetti per le armi e tanto altro. Le prime consistono in sfide giornaliere che, al loro completamento, vi garantiranno punti esperienza extra molto utili per aumentare di livello e accessori per la personalizzazione come spray e ciondoli per le armi. È molto semplice capire se una delle missioni vi darà qualche oggetto oltre ai classici punti XP, dal momento che vedrete un'icona con un piccolo diamante tra le ricompense.

L'altra tipologia di sfide è invece rappresentata dalle Missioni, una lunga lista di obiettivi molto più complessi da portare a termine e che, al loro compimento, sbloccherà delle armi speciali già dotate di accessori e skin uniche. Sappiate che è possibile tenere attiva una sola missione alla volta e, nel caso dovesse venirvi voglia di selezionarne un'altra, i progressi ottenuti non verranno persi. Va inoltre segnalato uno strano bug che, di tanto in tanto, potrebbe far sì che il gioco non registri correttamente i progressi delle varie sfide. Se dovesse capitarvi non c'è nulla di cui preoccuparsi, poiché vi basterà semplicemente riavviare il gioco perché si aggiungano al contatore tutti i progressi non registrati.

Date prima una sbirciatina

Giocando a Call of Duty: Modern Warfare esiste la possibilità di sporgersi mentre si è al sicuro dietro un riparo così da occultare parzialmente il modello poligonale del proprio soldato e ridurre sensibilmente il rinculo in fase di fuoco. Con lo schema di controlli predefinito è possibile sporgersi semplicemente premendo il tasto adibito al colpo corpo a corpo (R3 su PlayStation 4, RB su Xbox One) mentre si sta mirando.

Nel menu delle impostazioni è possibile anche modificare l'azione che attiva questa particolare modalità e, ad esempio, si può fare in modo che si attivi semplicemente mirando in prossimità di un riparo.

Killstreak

Durante gli scontri più accesi di Call of Duty: Modern Warfare è molto facile che si facciano fuori diversi giocatori in rapida successione e, di conseguenza, che si sblocchi la possibilità di attivare più di una serie di uccisioni.

A differenza di quanto possa sembrare, il gioco permette in qualsiasi momento di decidere quale delle killstreak disponibili debba essere richiesta e non è obbligatorio eseguirle in uno specifico ordine. Vi basterà infatti tenere premuto il tasto adibito alle serie di uccisioni (freccia destra della croce digitale su PlayStation 4 e Xbox One) per far apparire al centro dello schermo una pratica ruota attraverso la quale potrete scegliere l'elemento che preferite (per ulteriori informazioni, consultate la nostra guida sulle killstreak di CoD Modern Warfare).

Non ricaricate troppo spesso

Uno dei vizi più ricorrenti tra i videogiocatori di sparatutto in prima persona è quello di ricaricare compulsivamente le armi subito dopo ogni uccisione. Dal momento che in Call of Duty: Modern Warfare è presente un Time To Kill (ovvero il tempo richiesto per eliminare un avversario) relativamente basso, il numero di proiettili nel caricatore di armi come mitragliette e fucili d'assalto è più che sufficiente a mandare giù diversi nemici, a patto che non si abbia la mira di uno Stormtrooper.

Cercate quindi di ricaricare solo quando ne sentite effettivamente il bisogno e, soprattutto, quando la situazione intorno a voi è abbastanza tranquilla da consentirvi una pausa di qualche secondo.

Questione di stile

Si sa, anche l'occhio vuole la sua parte e in Call of Duty: Modern Warfare non manca certo il modo di personalizzare l'aspetto estetico dei propri strumenti di morte e del proprio personaggio. Non sarà possibile decidere ogni singola caratteristica del personaggio di cui indosseremo i panni, ma per ciascuna delle due fazioni di gioco esistono svariati operatori che andranno sbloccati completando dei mini obiettivi che coinvolgono anche la campagna single player.



Ottenere invece tutte le mimetiche per le armi e le personalizzazioni per i mirini richiede invece il completamento di specifiche sfide che, come già visto negli altri capitoli, spingono il giocatore ad utilizzare la bocca da fuoco in svariati modi. Dovrete ad esempio mettere a segno un determinato numero di colpi alla testa, effettuare uccisioni da accovacciati o a bruciapelo e così via. Con un piccolo sforzo riuscirete ad ottenere tutte le colorazioni disponibili per la vostra arma preferita.

Il gioco implementa anche un sistema di ciondoli che, una volta sbloccati, possono essere applicati alla propria arma in maniera simile a quanto visto in Rainbow Six Siege e, più di recente, in Apex Legends. Alcuni di questi orpelli vanno sbloccati tramite sfide giornaliere e missioni, quindi tenetele sempre d'occhio così da non perdervi quelli più interessanti.