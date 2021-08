Call of Duty Vanguard: i trucchi per l'alpha su PlayStation 5

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Manca ancora qualche settimana al debutto su PC e console di Call of Duty Vanguard ma, come avviene ormai dal 2019 con Modern Warfare, la partnership tra Activision e Sony ha permesso ai possessori delle macchine da gioco PlayStation (sia di nuova che di vecchia generazione) di mettere le mani sulla versione Alpha del multiplayer, la quale propone una sola mappa e solo due modalità di gioco. Se anche voi state per avventurarvi nella modalità Champion Hill su PlayStation 4 o PlayStation 5, ecco una serie di consigli che potrebbero fare al caso vostro.



Se invece volete saperne di più sulla campagna o sulle altre modalità online, vi suggeriamo di dare uno sguardo alla nostra anteprima di Call of Duty Vanguard.

Collina dei Campioni

Il primo approccio con l'Alpha di Call of Duty Vanguard potrebbe disorientarvi, poiché l'unica e sola modalità proposta, Collina dei Campioni, è completamente inedita per la serie. Si tratta di una sorta di variante più frenetica della già nota modalità Scontro nella quale otto squadre da due giocatori devono combattere con le unghie e con i denti fino a quando non ne resta in piedi soltanto una.

I team, ciascuno con dodici vite, non dovranno scontrarsi tutti in una stessa arena, dal momento che la mappa ospita diverse sezioni più piccole all'interno delle quali si giocano i match tra due coppie. Ogni "mini-partita" ha una durata di tempo limitata e si procede con i round fino a quando le vite di tutte le squadre ad eccezione di quella vincitrice non vengono azzerate. In parole povere, quindi, dovete cercare di sopravvivere il più possibile nel corso del round ed evitare di perdere tutte le vite, pena l'eliminazione.

Create la vostra classe in game

Nell'Alpha di Call of Duty Vanguard non è possibile in alcun modo creare loadout personalizzati poiché l'unica modalità disponibile non permette il loro utilizzo. A differenza della modalità Scontro di Black Ops Cold War e Modern Warfare, però, qui i giocatori possono costruirsi la classe nel corso della partita tramite la Stazione d'Acquisto disponibile nell'ottagono, area che si può visitare all'inizio della partita e dopo qualche round (a patto che sopravviviate abbastanza da arrivarci).

Qui si possono spendere tutti i soldi messi da parte con le vittorie o raccolti in giro, per acquistare equipaggiamento letale e non letale, armi da fuoco, specialità e addirittura serie d'uccisioni come l'Aereo Spia. Diventa quindi fondamentale imparare quali sono le build con le quali vi trovate meglio e, di conseguenza, accumulare abbastanza denaro nel corso della prima parte del match per poi scatenarvi nella seconda metà, quando le cose diventano inevitabilmente più complesse.

Raccogliete denaro e vite extra

Come avete potuto intuire, in Collina dei Campioni è davvero importante disporre di grosse quantità di denaro, poiché solo in questo modo si può ampliare la selezione di perk, gadget e armi presenti nell'equipaggiamento. A tal proposito, è bene riuscire a raccogliere tutto il denaro sparso in giro per l'arena nei primi istanti di una partita (si raccoglie passandoci sopra proprio come in Warzone), poiché si tratta di quantità generose che fanno comodo quando ci si ritrova in un round d'acquisto.

Non sottovalutate nemmeno la presenza di enormi gettoni d'oro in alcuni punti della mappa, i quali permettono a chi li raccoglie di ottenere una vita extra. Per quanto sia fondamentale accaparrarsi l'oggetto, vi suggeriamo di farlo senza mai distogliere lo sguardo dall'ambiente circostante, poiché i nemici potrebbero posizionarsi proprio in corrispondenza di questi oggetti e fare in modo che chiunque vada a raccoglierli venga raggiunto da una sventagliata di proiettili.

Potenziate l'arma

Tra i vari modi in cui i giocatori dell'Alpha di Call of Duty Vanguard possono spendere il denaro accumulato nei round di Collina dei Campioni troviamo sicuramente il potenziamento delle armi, meccanica attraverso la quale le armi diventano molto più efficienti in battaglia. Una volta accumulato abbastanza denaro da poter applicare un potenziamento alla bocca da fuoco che state impugnando vedrete sul lato destro dello schermo la dicitura "Potenziamento arma pronto": a questo punto non occorre fare altro che premere la freccia destra della croce direzionale per applicare istantaneamente l'upgrade all'arma.

Ad ogni potenziamento noterete che i pallini colorati in corrispondenza dell'icona dell'arma sull'interfaccia di gioco andranno aumentando e cambiando colore, poiché l'arma diverrà più rara ad ogni step e verranno montati degli accessori come un utilissimo mirino. Va precisato che potete potenziare l'arma in qualsiasi momento della partita, anche mentre siete in gioco e non è necessario attendere il round d'acquisto.

Personalizzate i comandi

Come in ogni Call of Duty che si rispetti, anche Vanguard permette ai giocatori dell'Alpha di apportare alcune modifiche allo schema dei comandi. Purtroppo non è possibile modificare ogni singolo tasto ma, proprio come negli altri episodi, vi sono diversi preset tra cui scegliere e, oltre a quello predefinito, troviamo Tattico, Mancino, NOM4D/Charlie, NOM4D/Charlie tattico, NOM4D/Charlie M4NC1NO, Bumper Jumper, Bumper Jumper tattico, Pistolero a una mano, Inseguimento e movimento, Attaccabrighe e Bestia. Ce n'è quindi per tutti i gusti e, se proprio dovessimo consigliarvene uno, vi suggeriremmo di provare Tattico, che permette di accovacciarsi/scivolare con la pressione dello stick analogico destro, così da poter confondere i nemici mentre si fa fuoco e rendergli la vita più difficile.

Se invece non amate giocare con il controller, sappiate che l'Alpha permette di utilizzare mouse e tastiera: basta collegare le periferiche USB alla vostra console così che vengano riconosciute e possano essere selezionate come sistema di controllo predefinito. In questo caso, però, potreste avere qualche difficoltà aggiuntiva in fase di matchmaking, poiché il gioco tenderà ad abbinarvi ad altri giocatori PlayStation con il medesimo sistema di controllo, il quale è molto meno comune rispetto al pad.

Feature esclusive su PS5

Se state giocando l'Alpha di Call of Duty Vanguard su PlayStation 5, sappiate che questa versione supporta alcune funzionalità esclusive della console di ultima generazione Sony. Una di queste è il DualSense, periferica della quale utilizza sia il feedback aptico che i grilletti adattivi. Rispetto a Black Ops Cold War, la resistenza di L2 e R2 è molto minore ma è comunque possibile decidere di rimuoverla del tutto tramite l'apposita voce nella scheda "Controller" delle impostazioni. Altra importante funzione aggiuntiva consiste nella possibilità di giocare a 120 Hz, a patto ovviamente di disporre dell'attrezzatura necessaria.

Per attivare questa modalità basta aprire il menu delle impostazioni, selezionare la tabella "Grafica" e poi settare su "Sì" la voce "Frequenza di aggiornamento 120 Hz". A tal proposito, vi rimandiamo alla nostra guida con i passaggi utili per attivare i 120 Hz su PlayStation 5. Nel caso in cui non foste in possesso di uno schermo in grado di supportare il 4K a tale frequenza, sappiate che è probabile che il vostro televisore/monitor possa far girare i titoli PS5 abilitati a 1080p e 120fps: se siete tra questi, date pure un'occhiata alla guida su come attivare i 120 Hz a 1080p e l'HDR automatico su PS5.