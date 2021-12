Call of Duty Warzone Pacific: guida ai migliori loadout per le armi

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Ora che Call of Duty®: Warzone™ Pacific ha fatto il suo debutto su PC e console, anche i giocatori che non possiedono una copia di Vanguard possono impugnare le armi della seconda guerra mondiale grazie alle due esclusive playlist del battle royale, che includono soltanto le bocche da fuoco dell'ultimo capitolo, tagliando fuori tutte quelle appartenenti a Modern Warfare e a Black Ops Cold War.



Se non avete mai giocato a Call of Duty®: Vanguard™ e non conoscete bene le armi introdotte in questo nuovo episodio della serie Activision, in questa guida potete trovare alcuni consigli non solo sugli strumenti più forti da utilizzare in Warzone Pacific, ma anche sugli accessori da montare per sfruttarle al meglio. Se siete in cerca anche di consigli per sopravvivere ai pericoli di Caldera, vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra guida con i trucchi per Call of Duty®: Warzone™ Pacific.

Automaton

È inutile girarci intorno, i fucili d'assalto sono l'arma migliore da utilizzare in Call of Duty®: Warzone™ Pacific. L'ampia mappa mette il giocatore di fronte a situazioni sempre diverse tra loro e l'unica bocca da fuoco in grado di essere davvero sempre utilissima è proprio quella che rientra nella categoria dei fucili d'assalto. In questo caso il ventaglio di strumenti tra i quali scegliere è piuttosto elevato, soprattutto se si considera che la Stagione 1 ha introdotto anche un'arma extra sbloccabile gratuitamente al livello 15 del Pass Stagionale, ovvero la Carabina Cooper.

Al netto del recente intervento da parte degli sviluppatori, che proprio qualche giorno fa hanno lievemente depotenziato l'arma tramite la pubblicazione di un aggiornamento, attualmente il fucile d'assalto più efficace dello shooter in prima persona è l'Automaton. A renderlo uno strumento di morte inarrestabile sono l'elevata precisione ed il rinculo ridotto, entrambi fattori che consentono di essere letali anche ad una certa distanza.



Di seguito trovate la nostra configurazione consigliata per l'Automaton:

• Volata: Silenziatore MX

• Canna: Anastasia Sniper

• Ottica: G16 2,5x

• Calcio: Anastasia imbottito

• Sottocanna: Stabile M1915

• Caricatore: Tamburi 75 colpi 6,5mm Sakura

• Tipo munizioni: Allungati

• Impugnatura: Impugnatura in resina vegetale

• Efficienza: Presa salda (precisione migliorata durante fuoco continuo)

• Kit: Carico massimo (+1 caricatore)



Come potete vedere, la combinazione di accessori in elenco conferisce all'arma un generoso caricatore da 75 proiettili con qualche colpo in più nella riserva, il che non guasta mai.

Il mirino G16 2,5x garantisce un'efficienza elevata anche contro i bersagli meno vicini, mentre la presenza del silenziatore permette di agire silenziosamente e senza evidenziare la posizione sulla mappa dei nemici nei paraggi. Se non avete ancora sbloccato l'Automaton e avete appena iniziato a giocare a Warzone Pacific, potete affidarvi all'STG44, altro fucile d'assalto solido e versatile.

PPSH-41

Se preferite restare all'interno di spazi chiusi in giro per Caldera, allora sarebbe preferibile optare per una mitraglietta. Questa categoria di armi non può colpire con precisione i nemici più distanti, ma grazie ad un potere d'arresto notevole e ad una frequenza di fuoco molto alta ha la capacità di spazzare via qualsiasi minaccia vi si pari davanti.

Se l'Automaton eccelle tra i fucili d'assalto, ad occupare la prima posizione della classifica degli SMG più forti troviamo l'iconico PPSH-41, che si contraddistingue per l'incredibile velocità dei proiettili e per la discreta potenza di fuoco.



Ecco la nostra proposta per il PPSH-41:

• Volata: Convogliatore di rinculo

• Canna: Kovalevskaya 230mm B03P

• Ottica: Lastra riflettente

• Calcio: Empress personalizzato

• Sottocanna: Ferma mano M1941

• Caricatore: Tamburi 75 colpi 6,5mm Sakura

• Tipo munizioni: Punta cava

• Impugnatura: Impugnatura granulare

• Efficienza: Stabile

• Kit: Al volo



Come potete vedere, il loadout che abbiamo creato per la mitraglietta le permette di ridurre sensibilmente il rinculo, di sparare senza sosta grazie al capiente caricatore e di lanciare equipaggiamento tattico e letale senza dover interrompere per lungo tempo l'animazione di sparo grazie al kit "Al volo". Se siete disposti a rinunciare ad un pizzico di stabilità e a ridurre in maniera lieve la portata dei danni di questo SMG, potreste optare per una piccola modifica al loadout elencato sopra, sostituendo l'accessorio per la volata con un ottimo Silenziatore Mercury, che vi renderà degli assassini agili e silenziosi.

KAR98K

Tutti quei giocatori ai quali piace starsene in disparte, magari in luoghi sopraelevati o su torri con una vista perfetta su ciò che li circonda, non possono che inserire un buon fucile di precisione nella loro classe personalizzata.

Sebbene si sblocchi solo al livello 43, la scelta migliore per chiunque voglia divertirsi a fare il cecchino in Call of Duty®: Warzone™ Pacific è senza alcuna ombra di dubbio il KARR98K, altra arma iconica di qualsiasi titolo ambientato durante il secondo conflitto mondiale. Si tratta in questo caso di uno strumento presente anche in Modern Warfare e, come potete facilmente immaginare, la sua variante di Vanguard presenta caratteristiche leggermente diverse, tra le quali spicca la maggiore velocità dei proiettili compensata da una minore maneggevolezza.



Qui sotto trovate un buon loadout per il KAR98K:

• Volata: Silenziatore scout

• Canna: VDD REO2K

• Ottica: Visione notturna MK. 12

• Calcio: Calcio corto

• Sottocanna: M1930 Strife Angolata

• Caricatore: Nessuno

• Tipo munizioni: Allungate

• Impugnatura: Impugnatura in tessuto

• Efficienza: Scattante

• Kit: Respiro profondo



Ovviamente vi sconsigliamo di utilizzare esclusivamente un fucile da cecchino e sarebbe preferibile avere un'arma di riserva che permetta di affrontare i nemici a medio e corto raggio, così da evitare spiacevoli situazioni nel caso in cui qualcuno dovesse individuarvi e provare a cogliervi alla sprovvista.

Type 11

Non si tratta propriamente di macchine da guerra, ma le mitragliatrici leggere potrebbero avere la loro utilità anche in Call of Duty®: Warzone™ Pacific.

Queste armi richiedono sì lunghi tempi di ricarica, eppure dispongono di caricatori parecchio capienti che consentono di sparare per lunghi periodi e tenere a bada gruppi di nemici con il fuoco di copertura. Non meno importante è inoltre la loro capacità di abbattere i veicoli corazzati, presenti in abbondanza sull'isola di Caldera.



Uno degli LMG più prestanti di Vanguard è sicuramente il Type 11, di cui vi proponiamo la nostra configurazione:

• Volata: Silenziatore Mercury

• Canna: Sakura 487mm coperta

• Ottica: Telescopico Type 97 5x

• Calcio: Warubachi Type 33

• Sottocanna: M1930 Strife Angolata

• Caricatore: Caricatori 90 colpi 6,5mm Sakura

• Tipo munizioni: Punta cava

• Impugnatura: Impugnatura punteggiata

• Efficienza: Preparazione

• Kit: Carico massimo



Con un loadout del genere potete utilizzare questa mitragliatrice leggera quasi come se fosse un fucile d'assalto, poiché gli accessori consigliati non solo ne aumentano a dismisura la gittata, ma riducono quasi del tutto la progressiva diminuzione del danno con l'aumentare della distanza. A tutto questo aggiungete un poderoso caricatore da 90 proiettili e vi renderete conto che quella che avete tra le mani è una macchina mortale.