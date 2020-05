Civilization 6: la guida con i consigli di base per i nuovi giocatori

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Continuano senza sosta gli interessanti doni sull'Epic Games Store e, dopo aver ricevuto in regalo Grand Theft Auto V Premium Edition, gli utenti hanno per pochi giorni la possibilità di aggiungere una copia gratuita di Sid Meier's Civilization VI alla propria libreria digitale. Grazie ad una simile offerta, sono ora in tantissimi i nuovi giocatori che, a prescindere dalla propria tendenza ad amare gli strategici a turni, potranno dare un'opportunità al sesto episodio della celebre serie sviluppato dal team Firaxis Games e pubblicato da 2K. Se state quindi per gettarvi in un universo a voi completamente nuovo, in questa guida potete trovare tutte le nozioni di base che vi aiuteranno nei primi passi verso la conquista del mondo.

Iniziare con partite veloci

Il modo più semplice per iniziare ad impratichirsi con le complesse meccaniche che regolano il gameplay diSid Meier's Civilization VI è senza ombra di dubbio partire con delle campagne dalle dimensioni ridotte, ovvero dalla durata breve, dal numero di turni e avversari limitato e da un livello di difficoltà molto accessibile.

In Civ 6 esistono tantissimi parametri che possono essere modificati a proprio piacimento e che rendono l'esperienza di gioco estremamente personalizzabile dal punto di vista della complessità del gameplay: queste modifiche avvengono tramite la selezione di uno dei tanti livelli di difficoltà tra cui scegliere all'inizio di una nuova partita. In base al livello di sfida selezionato, gli avversari avranno bonus o malus al recupero di risorse, saranno più o meno forti nel combattimento o inizieranno la partita con punti ricerca ed altri extra sempre più consistenti. Con la creazione di un match molto semplice non dovrete preoccuparvi di troppi fattori e avrete l'occasione di apprendere con tutta calma le numerose azioni che si possono compiere per vincere. Non dimenticate anche di tenere sempre in considerazione le condizioni della vittoria, dal momento che in base alle opzioni selezionate in fase di creazione potreste ritrovarvi in partite molto diverse tra loro. Alcune partite si vincono accumulando più punti di tutti gli avversari, altre invece completando obiettivi specifici.



Ecco di seguito l'elenco completo delle condizioni della vittoria, le quali possono anche essere tutte abilitate contemporaneamente:



• Vittoria ai punti: la condizione più semplice, dal momento che trionfa chi ha accumulato più punti degli altri

• Vittoria culturale: per ottenere questo tipo di vittoria bisogna puntare tutto sul turismo e sulla creazione di meraviglie ed altre opere che possano attirare l'attenzione di cittadini stranieri

• Vittoria per dominio: consiste nella conquista forzata col proprio esercito della capitale di ogni singolo avversario presente sulla mappa

• Vittoria religiosa: per vincere in questo modo è necessario che la vostra religione sia predominante nel mondo di gioco, ovvero che più del 50% di ogni civiltà abbracci tale credo

• Vittoria scientifica: gli obiettivi per una vittoria scientifica sono lanciare un satellite, far atterrare un umano sulla Luna e fondare una colonia su Marte

Scegliere il leader

Una scelta fondamentale da prendere all'inizio di ogni partita in Sid Meier's Civilization VI è selezionare un leader. Ognuno dei leader disponibili inizialmente (è possibile sceglierne altri acquistando i contenuti aggiuntivi, non inclusi nell'edizione gratuita sull'Epic Games Store) possiede caratteristiche uniche e, pertanto, andrebbe preferito solo ed esclusivamente se le sue peculiarità sono in grado di favorire il nostro stile di gioco o se si adattano perfettamente alla modalità che stiamo per affrontare.

Se l'obiettivo principale di una partita è quello di imporre il proprio dominio sugli altri, allora sarebbe opportuno prendere in considerazione uno dei leader che conferiscono bonus in campo militare. Gandhi invece, potrebbe essere la scelta perfetta per giungere alla vittoria con una supremazia religiosa. Il consiglio che possiamo darvi è valutare con attenzione tutti i bonus dei leader nella schermata di selezione, così da partire col piede giusto già dalle prime fasi di gioco.

Capitale in posizione strategica

Avviata una partita di Sid Meier's Civilization VI, la prima cosa da fare è utilizzare l'unità di Coloni per posizionare la capitale della propria civiltà. Sebbene non sia necessario porsi troppi problemi in questa prima fase, è comunque consigliabile fondare la città il prima possibile, tenendo in considerazione le posizioni migliori presenti sulla mappa.

Un'ottima idea consiste nel piazzare la capitale in un luogo ricco di risorse e, perché no, anche vicino ad uno specchio d'acqua, il quale favorisce la crescita della popolazione e velocizza i progressi nelle fasi iniziali di una partita. Potete quindi facilmente intuire come questa decisione debba essere presa con la dovuta consapevolezza, in quanto potenzialmente in grado di influire sulle sorti della partita.

Prepararsi allo scontro?

Lo scontro diretto in Sid Meier's Civilization VI non è sempre una scelta obbligata, ma il pericolo è costantemente in agguato ed è meglio organizzarsi per le situazioni d'emergenza. A prescindere dal vostro stile di gioco e dagli obiettivi che vi siete prefissati, vi suggeriamo di tanto in tanto di procedere alla creazione di qualche unità da combattimento che possa garantirvi un minimo di protezione nel caso in cui qualche altra nazione o i perfidi barbari dovessero decidere di darvi fastidio.

Cercate anche di non sottovalutare le unità da ricognizione, le quali non solo possono servirvi per infliggere danni agli avversari meno potenti, ma vi consentono di procedere all'esplorazione della mappa per individuare la posizione delle altre nazioni, delle meraviglie e delle città-stato.

Allearsi con le città-stato

Come detto poco sopra, puntare tutto sull'esercito in Sid Meier's Civilization VI non è mai l'unica soluzione possibile e, se volete incentrare la vostra politica su altri fattori come la tecnologia o la religione, potete approfittare delle città-stato. Queste piccole città non solo non possono concorrere alla vittoria (e non rappresentano quindi dei potenziali rivali) ma sono quasi sempre disponibili a delle alleanze incredibilmente utili.

Stringere un accordo con una città-stato permette infatti di accedere a svariati benefici tra i quali spicca la possibilità di "affittare" le sue unità belliche per potenziare in un sol colpo la vostra potenza offensiva e/o difensiva.

Velocizzare le ricerche

Un mezzo molto importante per raggiungere la vittoria in Sid Meier's Civilization VI, a prescindere da quale sia il vostro obiettivo della partita, sono le ricerche. Questo strumento è incredibilmente utile per accedere a nuove unità, strutture e tecnologie che permettono di crescere ad una velocità maggiore e di raggiungere i propri scopi più agevolmente.

Una volta selezionato il ramo della ricerca da sviluppare occorrono parecchi turni per terminare il processo ma esiste fortunatamente un piccolo trucco che consente di ridurre il quantitativo di turni necessari. Nella schermata delle ricerche è possibile infatti leggere una serie di mini-obiettivi che, se portati a termine, conferiscono un boost che riduce drasticamente i tempi necessari al completamento di una ricerca.

Una bella lettura

Se faticate ad addentrarvi nelle meccaniche di Sid Meier's Civilization VI, non c'è migliore soluzione che darvi alla lettura della Civilopedia. Questa sorta di enciclopedia del gioco, richiamabile a schermo tramite l'icona con un punto interrogativo in alto a destra, è la fonte principale di tutte le nozioni che riguardano ogni singolo aspetto del gameplay.

Non vi stiamo certo invitando a leggere in un'unica sessione l'intera Civilopedia (sarebbe pressoché impossibile), ma di consultarla ogni qualvolta doveste incontrare una nuova meccanica o avere dei dubbi sul da farsi. Abilitando i tutorial all'avvio della prima partita, il gioco vi mostra la voce della Civilopedia relativa a ciò che sta accadendo, così da semplificarvi il lavoro. In ogni caso questa funzionalità di Civ 6 include anche un sistema di ricerca attraverso il quale si possono inserire singole parole per trovare informazioni su specifici aspetti del gioco.