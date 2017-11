Clash Royale: guida alle missioni e ai bauli ricompensa

Con l'ultimo grande aggiornamento, rilasciato lo scorso 9 Ottobre, il team di Clash Royale ha finalmente reso più appagante e avvincente il sistema di ricompense, introducendo le tanto attese missioni. Questa nuova feature va infatti a rimpiazzare i poco stimolanti bauli omaggio, con i quali oro, gemme e carte potevano essere ottenuti semplicemente entrando nel gioco ogni quattro ore.

In particolare, l'introduzione delle missioni è stata proposta come soluzione ad un grosso problema che ha colpito la modalità principale di Clash Royale, ovvero il drastico calo di giocatori nelle battaglie 1vs1. In poche parole, la possibilità di ottenere bauli anche tramite battaglie 2vs2, con le quali non si vincono né perdono trofei, ha fatto svanire in molti giocatori ogni stimolo di lanciarsi nelle classiche partite in singolo. Fortunatamente, dopo i difficili mesi estivi, Supercell è riuscita a riprendere in mano la situazione proponendo una serie di missioni volte ad incentivare le battaglie competitive 1vs1.

Missioni: come funzionano?

Innanzitutto, ogni giocatore può avere al massimo tre missioni attive contemporaneamente. Una volta completata una quest, quella successiva viene generata dopo 24 ore. Ogni giorno, inoltre, è possibile rimpiazzare una missione indesiderata con una selezionata casualmente dal sistema. Al raggiungimento dell'obiettivo indicato nella descrizione della quest, oltre ad una manciata di gemme, oro o carte, si ottengono generalmente 20 punti missione, fatta eccezione per le missioni Regalo giornaliero, che conferiscono 5 punti ad ogni regalo riscattato. I punti missione vengono accumulati per sbloccare dei bauli ricompensa, che costituiscono il nuovo volto degli obsoleti bauli omaggio e di cui parleremo in seguito.



Le quest, raggruppate in quattro categorie distinte, sono le seguenti:



Gioca una carta in 1vs1

Gioca (tot volte) una carta con un certo livello di Rarità (Comune, Rara, Epica, Leggendaria);

Gioca una carta di un certo Tipo (Truppa, Incantesimo o Edificio);

Gioca una carta di costo 2 elisir o inferiore;

Gioca una carta di costo 6 elisir o superiore;

Gioca una specifica carta.



Vinci battaglie

Vinci delle battaglie 1vs1;

Vinci delle battaglie 2vs2;

Vinci delle battaglie 1vs1 o 2vs2 (Sfide incluse);

Vinci delle battaglie 1vs1 usando due carte specifiche nel mazzo.



Regalo giornaliero

Riscatta cinque regali distribuiti su cinque giorni (uno ogni 24 ore);

Riscatta tre bauli distribuiti su tre giorni (uno ogni 24 ore);



Varie

Gioca un certo numero di battaglie 1vs1;

Apri un certo numero di bauli;

Richiedi un certo numero di carte al clan;

Ottieni un certo numero di carte;

Dona un certo numero di carte di una specifica Rarità al clan.



Missioni dedicate agli eventi speciali: non contano nel limite di tre quest attive e non possono essere sostituite. Un piccolo trucchetto, nel caso in cui aveste tra le quest attive il Regalo giornaliero contenente i tre bauli, consiste nell'aprire soltanto i primi due (10 punti missione complessivi) e in seguito sostituire la quest con un'altra. Così facendo potete potenzialmente ottenere 30 punti missione complessivi (i 10 dei due bauli e i 20 della nuova quest) contro i 15 ottenibili aprendo semplicemente i tre bauli gratuiti.

I bauli ricompensa

Come già accennato in precedenza, i punti missione vengono accumulati per sbloccare dei bauli ricompensa, contenenti oro, gemme e carte a seconda dell'arena in cui vi trovate. Le tipologie di bauli e i relativi punti missione richiesti per sbloccarli sono i seguenti:



Baule d'oro - 50 punti missione

Baule gigante - 300 punti missione

Baule magico - 300 punti missione

Baule epico - 350 punti missione

Baule leggendario - 400 punti missione

Baule super magico - 500 punti missione



Il baule ricompensa è assegnato direttamente dal sistema; non è quindi possibile accumulare punti missione per sbloccare un baule a piacimento. Ma non temete, la fortuna in questo caso passa in secondo piano. Infatti i bauli ricompensa sono distribuiti in 10 cicli, ognuno composto da 12 bauli, sempre uguali in tipologia e numero. Più semplicemente, ogni 12 bauli ricompensa otterrete rispettivamente 5 Bauli d'oro, 2 Bauli giganti, 2 Bauli magici, 1 Baule epico, 1 Baule super magico e 1 Baule leggendario. L'unica cosa a cambiare, in un ciclo o in un altro, è l'ordine in cui li riceverete.