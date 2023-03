Code Vein: guida e trucchi per il gioco gratis su PlayStation Plus

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

A distanza di quasi quattro anni dall'esordio su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il soulslike post-apocalittico confezionato dal team di GOD EATER è stato recentemente incluso fra i giochi gratis PlayStation Plus di marzo 2023 per tutti i piani di abbonamento dal 7 marzo al 3 aprile 2023. Abbiamo dunque preparato una lista di trucchi e consigli che potrebbero tornare molto utili a coloro che ancora non hanno familiarità con l'appagante CODE VEIN, che a differenza di tanti congeneri è sorretto da una componente narrativa intrigante (ve ne abbiamo parlato nel nostro speciale sulla mitologia di CODE VEIN). Prima ancora di partire a caccia di sangue e Corrotti, prendere quindi qualche prezioso appunto!

Parry e attacchi

Come saprà qualsiasi esperto di soulslike, in questa categoria di Action RPG è essenziale saper ricorrere al parry, vale a dire una parata eseguita nel preciso istante in cui si sta per subire un attacco. Rispetto a un qualsiasi DARK SOULS o Bloodborne, CODE VEIN è assai più indulgente dei titoli cui è ispirato, ma questo non significa affatto che il gioco sia facile.

A meno che non vogliate rotolare per buona parte della campagna, nelle prime ore dell'avventura vi suggeriamo di approfittare della difficoltà contenuta per allenarvi nell'uso dei parry, in questo modo quando il livello di sfida si alzerà sarete pronti a bloccare qualsiasi attacco in entrata o quasi. Oltre a essere veloci, in CODE VEIN i parry restituiscono una piccola porzione di Ichor, in quanto il personaggio tende a usare in automatico i cosiddetti colpi prosciuganti per rubare energia al nemico.



Imparare quanto prima quando e come servirvi dei parry e degli attacchi prosciuganti potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte negli stage più impegnativi del pacchetto. Per averne la certezza, vi basterà dare una rapida occhiata alla mappa, giacché eventuali NPC verranno sempre contrassegnati.

Aree completate

Sconfiggendo i terrificanti boss posti al termine di ciascuna area sbloccherete di volta in volta delle nuove zone da visitare, tuttavia dovreste considerare l'idea di tornare di tanto in tanto sui vostri passi e setacciare i livelli già completati. Avanzando con la storia, infatti, NPC nuovi e familiari appariranno nelle aree precedentemente esplorate e vi proporranno delle missioni secondarie che di solito permettono di accedere a interessanti ricompense.

Dal momento che per sbloccarle dovrete esaurite le opzioni di dialogo con tutti i DLC incontrati lungo il cammino, dopo aver abbattuto un boss importante ricordatevi di rivisitare le varie zone del mondo, poiché potrebbero appunto nascondere nuove attività e contenuti con cui cimentarvi. Per averne la certezza, vi basterà dare una rapida occhiata alla mappa, giacché eventuali NPC verranno sempre contrassegnati.

Compagni

Benché sia del tutto opzionale, una delle caratteristiche più interessanti del gameplay di CODE VEIN è la possibilità di portarsi dietro un compagno controllato dall'intelligenza artificiale, che a seconda delle proprie abilità tende a supportare il protagonista o ad attirare l'attenzione degli avversari. Durante l'esplorazione, poi, gli alleati hanno l'abitudine di commentare i recenti avvenimenti o proporre delle strategie per superare ostacoli particolarmente ostici.

Se e quando il vostro compagno vi suggerirà di aggirare un nemico (e succederà spesso!), assicuratevi di essere adeguatamente equipaggiati e fate l'esatto contrario di quanto proposto: in genere i pericolosi Corrotti che innescano questo tipo di reazioni negli alleati proteggono forzieri contenenti dei bottini speciali, come ad esempio gli strumenti che aumentano le cure a disposizione del protagonista. Oggetti, insomma, cui non dovreste rinunciare per nessuna ragione al mondo.

Codice Sanguigno

Altra peculiarità di CODE VEIN è la presenza dei cosiddetti Codici Sanguigni, veri e propri poteri univoci che scorrono nelle vene dei Redivivi e che funziono al pari di classi. All'inizio della vicenda avrete un solo Codice, tuttavia assaggiando anche solo una goccia di sangue degli altri Redivivi ne sbloccherete alcune dozzine, il che vi consentirà di plasmare delle autentiche build.

Giacché ciascuna classe influenza in maniera drastica i parametri del protagonista, eliminando la necessità di incrementare manualmente le sue statistiche di base, vi suggeriamo di provarle tutte e di individuare quelle più vicine alle vostre necessità e preferenze. Come spiegato nella recensione di CODE VEIN, del resto, questo include più di 20 Codici Sanguigni, e dal momento che il giocatore può passare in qualsiasi momento da una classe all'altra, il titolo sprona a sperimentare continuamente delle soluzioni diverse.

Portatevi dietro un fucile

Essendo stato sviluppato dai creatori di GOD EATER, CODE VEIN ha ereditato una caratteristica della popolare serie di Bandai Namco: così come i cacciatori di Aragami dispongono di armi in grado di trasformarsi per consentire loro di lottare sia a lungo e che corto raggio, i Redivivi hanno la possibilità di aggiungere al proprio equipaggiamento due diversi strumenti di morte, i quali spaziano dalle armi bianche (come lance, spade a una mano, spadoni, asce e martelli) agli immancabili fucili.

Nonostante sia possibile ignorare del tutto le armi da fuoco e concentrarsi su quelle da mischia, il nostro consiglio è quello di portare sempre con voi una baionetta, in questo modo durante gli scontri coi Corrotti potrete passare istantaneamente da un'arma all'altra per trarre il massimo vantaggio da qualsiasi situazione. In presenza di avversarsi estremamente forti o veloci, il fucile vi consentirà infatti di adottare un approccio più conservativo e eliminare persino le minacce caratterizzate da un livello più alto di quello del vostro avatar.

Raccogliete i Vestigi!

Durante lo sviluppo della vicenda vi troverete a combattere contro gli "Eredi", ossia dei boss che giocano un ruolo chiave nella storia e soprattutto nel suo epilogo. Prima ancora di affrontarli, dovreste cercare di raccogliere tutti i "Vestigi" nascosti nelle vicinanze, poiché questi vi permetteranno di scoprire preziosi dettagli sul passato del boss di turno e soprattutto vi forniranno degli importanti suggerimenti.

Per verificare quanti Vestigi dobbiate ancora raccogliere in una determinata area vi basterà scambiare due chiacchiere con Io (la vostra guardiana dal fisico prorompente) nell'HUB principale o comunque in prossimità dei check-point.