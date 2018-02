Come comprare sul Nintendo eShop senza carta di credito e PayPal

Nintendo Switch mette a disposizione differenti modi per acquistare giochi e contenuti scaricabili. I più semplici da utilizzare sono la Carta di Credito e il conto PayPal. È sufficiente aggiungere i dati di uno dei due metodi di pagamento all'account eShop, dopodiché non bisogna far altro che inserire la propria password al momento dell'acquisto. Sono in molte, tuttavia, le persone che non si sentono ancora a loro agio con questi metodi di pagamento online. Altri, invece, preferiscono non adottarli poiché la console viene utilizzata dai bambini e temono che possa essere effettuato un acquisto senza permesso, sebbene esista il Filtro Famiglia.

Se anche a voi non vanno a genio questi metodi di pagamento, ci sono altre soluzioni! Su Nintendo Switch è possibile acquistare giochi digitali e contenuti aggiuntivi anche utilizzando le Carte Prepagate e i Codici Download. Ora vi spieghiamo come funzionano.

Creare un account Nintendo

Partiamo dalle basi. Quando acquistate una Nintendo Switch, dovete anche creare un Account Nintendo ed associarlo ad essa. È possibile crearne uno dal browser di un computer oppure comodamente da smartphone andando a questo indirizzo. Cliccate su Crea un account Nintendo e poi su Crea il tuo account Nintendo nella schermata subito successiva. Qui è presente anche un'altra voce, Crea un account Nintendo per un bambino, ma ciò è possibile farlo solo se avete già un account standard, che è ciò che stiamo facendo ora.

Da questo punto in poi è sufficiente inserire alcune informazioni come nickname, indirizzo e-mail, password, data di nascita e paese di residenza. Riceverete un'e-mail con un codice di verifica da inserire sul sito web per completare la registrazione. Tutto qui, il vostro account Nintendo è pronto! Ora non dovete far altro che accendere Nintendo Switch, andare nella pagina del profilo cliccando l'icona nell'angolo in alto a sinistra e poi premere su Collega un Account Nintendo. Inserite i vostri dati ed è fatta.

Dove acquistare le Carte Prepagate e i Codici Download

Le Carte Prepagate possono essere acquistate in contanti presso tutti i principali negozi di videogiochi. Sono disponibili in differenti tagli, da €15, €25 e €50 (queste ultime solo presso alcune catene selezionate). Non vi preoccupate se sulla scheda c'è il logo di Nintendo Wii U o 3DS, funzionano perfettamente anche su Switch. Esistono anche Codici Download che vi permettono di scaricare i singoli giochi o i contenuti scaricabili. Esattamente come le Carte Prepagate, anche questi possono essere acquistati presso i rivenditori, e sono anche perfetti per fare dei regali ai parenti oppure agli amici. Se non riuscite a trovare un Codice Download per il gioco che desiderate, non temete! Presso i negozi delle catene Gamestop, Gamelife e GamePeople è possibile generare un Codice per qualsiasi gioco desideriate, che verrà comodamente stampato su una ricevuta! In particolar modo, tra le Carte Prepagate disponibili nei negozi indicati troviamo quelle per i DLC di Pokken Tournament e per i Season Pass di The Legend of Zelda Breath of the Wild e Xenoblade Chonicles 2, contenuti aggiuntivi disponibili unicamente in formato digitale:

Esempio di Carta Prepagata per il Pass Espansione The Legend of Zelda Breath of the Wild

Come riscattare le Carte Prepagate e i Codici Download

Accendete Nintendo Switch, assicuratevi che sia connessa ad internet e cliccate sull'icona Nintendo eShop nella schermata principale. Nella parte inferiore sinistra della pagina successiva troverete la voce Registra un Codice.

A quel punto non dovrete far altro che inserire il codice di 16 cifre che avete acquistato: se è associato a una Carta Prepagata, allora il credito verrà aggiunto al vostro portafoglio (il bilancio potete consultarlo nella pagina del vostro profilo, in alto a destra). Se è un Codice Download per un gioco o un contenuto scaricabile, allora questi verranno scaricati automaticamente sulla vostra console. I Codici Download per giochi e contenuti scaricabili possono anche essere riscattati su internet. Tutto ciò dovete fare è andare a questo indirizzo, accedere utilizzando il vostro account, e riscattarlo! Se vostra console è accesa o in modalità riposo (e connessa ad internet) avvierà automaticamente il download di ciò che avete acquistato. Buon divertimento!