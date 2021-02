Control gratis con PlayStation Plus: la guida per i nuovi giocatori

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

A febbraio Control Ultimate Edition è gratis con PlayStation Plus, inoltre ha da poco fatto il suo debutto l'aggiornamento next-gen per il gioco Remedy, quale miglior occasione dunque per lanciarsi alla riscoperta di questo titolo? Prima di intraprendere l'avventura con protagonista la bella Jesse Fayden, potreste aver bisogno di una piccola guida che vi permetta di iniziare col piede giusto e sapere sin dall'inizio quali sono le migliori abilità da potenziare e le risorse più utili da conservare. Iniziamo quindi con la nostra lista di consigli per affrontare Control nel migliore dei modi.



Ma prima di iniziare vi ricordiamo che su Everyeye.it trovate anche la guida per aggiornare Control da PS4 a PS5 e la guida per avviare i due DLC La Fondazione e AWE, entrambi inclusi nella Ultimate Edition.

Abilità migliori

In Control viene data al giocatore la possibilità di sbloccare diverse abilità per potenziare protagonista e, come potete facilmente intuire, sarà molto importante spendere nel giusto modo i primissimi punti ottenuti giocando, così da rendervi meno ostiche le fasi iniziali del gioco.



Quali sono quindi le migliori abilità di Control? Come spesso accade in questo genere di titoli, ad avere la priorità assoluta sono i potenziamenti all'energia e alla salute, che vi daranno una marcia in più durante i combattimenti. Se avere molti punti vita vi aiuterà a sopravvivere ad un maggior numero di attacchi da parte degli avversari, disporre di un po' di energia extra vi servirà a non restare mai indifesi contro il nemico.

All'inizio del gioco vi verranno assegnati ben 4 punti abilità e, in questo caso, il nostro consiglio è quello di spenderne uno per ciascuno dei vari rami del relativo albero, per poi continuare a potenziare energia e salute con quelli successivi. Per quello che riguarda invece le abilità di combattimento, quelle che vi torneranno più utili sono sicuramente lo Scudo e il Lancio. La prima serve non solo a sbloccare un trofeo/obiettivo, ma anche a sopravvivere ad attacchi avversari che potrebbero essere altrimenti mortali per la protagonista.



Il Lancio, invece, è un'abilità grazie alla quale potrete scagliare oggetti dello scenario contro gli avversari in modo da azzerare il loro scudo e renderli vulnerabili ai vostri attacchi. Se siete a corto di punti abilità e volete a tutti i costi ottenerne qualcuno, il modo più veloce per farlo è completare qualche missione secondaria. Molte delle attività collaterali di Control danno come ricompensa proprio un punto da spendere per sbloccare una delle tante abilità di Jesse.

Potenziate con calma le armi

Una delle principali valute di Control è la Fonte e può essere ottenuta in vari modi, tra i quali troviamo l'eliminazione degli avversari. Trattandosi di una moneta utile allo sblocco e al potenziamento delle mod, potreste non avere sempre una gran quantità di Fonte a disposizione per potenziare la speciale arma di Jesse, che può assumere cinque diverse forme che, nonostante i nomi, possono essere ricondotte alle seguenti tipologie di strumenti di morte: pistola, mitraglietta, fucile a pompa, fucile da cecchino e lanciarazzi.

Esattamente come con le mod, non esiste una forma la cui efficacia in battaglia sia sensibilmente più alta delle altre, quindi spetta al giocatore decidere su quale sia meglio focalizzarsi. Il consiglio che possiamo darvi è quello di sbloccarne il maggior numero possibile prima di procedere ai potenziamenti, così da essere sicuri di non sprecare risorse preziose.

Attenzione alle mod

Personalizzare l'equipaggiamento di Control con le mod darà una marcia in più alla protagonista e le permetterà di superare le situazioni più difficili con molta meno fatica. Nel corso dell'avventura avrete accesso a tantissime mod che possono essere applicate all'arma e al personaggio, migliorandone alcuni aspetti o aggiungendo ad esempio dei bonus al danno. È quasi impossibile stabilire in assoluto quali siano le modifiche migliori, dal momento che ciò dipende fortemente dal proprio stile di gioco.



Se tendete a morire spesso, la scelta giusta è quasi sicuramente quella di aumentare la salute massima con delle mod specifiche; se volete invece scaraventare oggetti sui nemici è preferibile allora incrementare il quantitativo di energia disponibile. Va inoltre precisato che i bonus sono cumulativi, quindi potreste utilizzare due diverse mod che permettono a Jesse di infliggere maggiori danni da colpo alla testa per rendere i danni di precisione estremamente efficaci.

Non bisogna poi dimenticare che lo spazio dedicato alle mod nel proprio inventario è limitato ed è quindi consigliabile smontare quelle che si è certi di non voler utilizzare, così da lasciare degli slot liberi per mod più utili o rare. Nel caso dovesse avanzarvi un po' di Fonte, sappiate che il gioco permette di spendere questa valuta per potenziare le mod a vostra disposizione o aggiornare la lista di modifiche casuali che si possono fabbricare nell'apposito menu. Bisogna però considerare che la Fonte non è l'unica moneta necessaria per ottenere e potenziare alcune mod e, assieme ad essa, sono necessari dei materiali molto più difficili da ottenere, i quali andranno utilizzati con una certa attenzione.

Siate dinamici

Control non è un gioco di ruolo e, nonostante vi siano delle abilità da sbloccare, la protagonista non può salire di livello. Oltre a potenziare Jesse con i punti abilità sbloccati al completamento di alcune attività, l'unico modo che avrete per tenere testa ai temibili avversari sarà quello di imparare a combatterli. Nel gioco non è infatti presente un sistema di coperture e l'intelligenza artificiale degli avversari è piuttosto aggressiva e farà in modo che questi tendano a spostarsi verso di voi e a colpirvi.

Il modo migliore per gestire i nemici durante uno scontro è quello di muoversi continuamente, magari utilizzando l'utilissima schivata. Quando le cose si mettono male e la vostra salute è prossima allo zero, usare lo scudo per raggiungere un oggetto curativo potrebbe essere fondamentale.



Durante i vostri spostamenti è inoltre consigliabile continuare a sparare ai nemici con la particolare arma della protagonista e, quando i proiettili nel caricatore scarseggiano, iniziare ad utilizzare le abilità per danneggiare ulteriormente gli avversari senza mai fermarsi.