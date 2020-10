Crash Bandicoot 4: guida e trucchi per iniziare a giocare

Disponibile per PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Come avrete già letto nella nostra recensione di Crash Bandicoot 4, dopo ben 22 anni dal debutto del terzo capitolo, il buffo marsupiale dal pelo rosso è tornato grazie al lavoro di Toys For Bob, che forte dell'esperienza accumulata con Spyro Reignited Trilogy e con la versione Nintendo Switch della Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, propone un episodio completamente nuovo della serie. Prima che torniate a combattere i malvagi piani del Dottor Neo Cortex e della sua folle combriccola, ecco qualche consiglio che potrebbe tornarvi utile.

Controlli

Se avete già giocato in passato ad uno o più capitoli della serie, allora non dovreste avere alcun problema ad ambientarvi con i controlli di Crash Bandicoot 4: It's About Time, i cui personaggi possono eseguire più o meno le stesse identiche azioni dei vari prequel fatta eccezione per un paio di novità come le Maschere.

Ecco lo schema completo dei comandi:



• Movimento del personaggio: stick analogico sinistro o croce direzionale

• Gestione della telecamera: stick analogico destro

• Salto: X su PlayStation 4 (A su Xbox One)

• Doppio Salto: X,X su PlayStation 4 (A,A su Xbox One)

• Schianto: X,Cerchio o X,R1 su PlayStation 4 (A,B o A,RB su Xbox One)

• Attacco principale: Quadrato su PlayStation 4 (X su Xbox One)

• Accovacciati: R1 o Cerchio su PlayStation 4 (RB o B su Xbox One)

• Potere della Maschera: Triangolo o R2 su PlayStation 4 (Y o RT su Xbox One)

• Mostra HUD: L2 su PlayStation 4 (LT su Xbox One)

• Pausa: Options su PlayStation 4 (Start su Xbox One)

• Statistiche di livello: Touchpad su PlayStation 4 (Back su Xbox One)



Nel caso in cui non doveste trovarvi a vostro agio con questi tasti, sappiate che è possibile effettuare delle modifiche direttamente dal menu delle impostazioni, selezionando la voce "Comandi" e poi "Cambia mappatura tasti".

Stili di gioco

Prima di iniziare l'avventura vi viene chiesto di scegliere tra uno dei due livelli di difficoltà di Crash Bandicoot 4 It's About Time: Moderna e Rétro. L'unica reale differenza tra le due consiste nella presenza o meno delle vite, esaurite le quali occorre ricominciare da zero il livello perdendo tutti i progressi fatti all'interno dello stesso, a prescindere dalle casse Checkpoint distrutte.

Come suggerito dagli stessi sviluppatori, il modo migliore per godersi il gioco è quello di selezionare la difficoltà "Moderna", dal momento che capirete presto come il sistema di vite aggiunga uno strato di difficoltà che potremmo definire inutile e a tratti frustrante senza proporre un reale livello di sfida aggiuntivo. In ogni caso potete fare la vostra scelta senza particolari preoccupazioni, visto che in qualsiasi momento del gioco si può accedere al menu e cambiare in maniera fluida e veloce la difficoltà senza alcun impatto sui progressi o sui Trofei/Obiettivi.

Tutte le Maschere

Una delle novità assolute di questo Crash Bandicoot 4: It's About Time è l'introduzione di quattro diverse Maschere che conferiscono ai due personaggi principali dei poteri unici con i quali destreggiarsi nei complessi livelli ideati dagli sviluppatori.

Ecco di seguito l'elenco completo delle maschere e la loro descrizione:



• Lani-Loli, Maschera della sfasatura: si tratta della prima maschera che si incontra nell'avventura e ha un carattere molto particolare, dal momento che tende a spaventarsi per qualsiasi cosa. Alla sua attivazione permette di rendere materiali casse, oggetti e ostacoli di colore azzurro e semi-trasparenti o di far diventare immateriali alcuni elementi dello scenario

• ‘Akano, Maschera della materia oscura: questa maschera permette ai protagonisti di indossare un'armatura nera e viola che conferisce una grande forza. Grazie a quest'oggetto, infatti, si possono infatti distruggere le casse rinforzate (quelle che solitamente richiedono uno schianto) con un semplice attacco. 'Akano altera anche le meccaniche di movimento, dal momento che l'attacco rotante è così forte che permette di avere la spinta necessaria a raggiungere altezze più elevate o distanze maggiori

• Kupuna-Wa, Maschera del tempo: questa è la maschera che abbiamo imparato a conoscere grazie alla demo del gioco e grazie alla quale si può rallentare il tempo per una manciata di secondi. Utilizzando questo potere non si possono solo risolvere puzzle ma anche evitare gli attacchi nemici più insidiosi e camminare sulle pericolose casse di nitro

• Ika-Ika, Maschera della gravità: l'ultima maschera dell'elenco è legata alla gravità, visto che la semplice pressione di un tasto consente a Crash e a Coco di invertirla a proprio piacimento per raggiungere più o meno agilmente frutti Wumpa e casse.

Fino all'ultimo frutto Wumpa

Se andate fieri dei vostri Trofei di Platino di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, sappiate che per completare Crash Bandicoot 4 It's About Time al 100% dovrete sudare le proverbiali sette camicie. Ciascuno stage richiede infatti numerose azioni affinché lo si possa considerare completato e alcuni di questi requisiti vanno rispettati tutti in una sola partita. Il completamento "semplice" di un livello prevede la raccolta di almeno l'80% dei frutti Wumpa, la distruzione di tutte le casse, un massimo di tre morti e la raccolta della gemma nascosta.

Ognuna di queste azioni (i frutti Wumpa assegnano una gemma al 20%, al 60% e all'80%) permettono di ottenere sei gemme e completare almeno apparentemente il livello. Sì, perché la quasi totalità dei livelli si può considerare completata solo con la raccolta della Reliquia Perfettamente N.Sane, che consiste nell'ottenere tutte le gemme ad eccezione di quella nascosta senza mai morire. A questi occorre aggiungere anche le immancabili prove a tempo, i cui risultati danno al giocatore l'opportunità di ottenere reliquie di zaffiro, oro o platino.

Orpelli grafici

Sia che abbiate visto i filmati della demo, sia che abbiate iniziato a muovere i primi passi in Crash Bandicoot 4 It's About Time, avrete sicuramente notato il cerchio che appare in corrispondenza del protagonista quando salta. Questo indicatore può fare la differenza nei momenti più delicati, poiché permette di percepire meglio la profondità e di sapere esattamente il punto sul quale stiamo per atterrare.

Sebbene si tratti di un'idea interessante, molti potrebbero non gradirla anche solo per un fattore estetico e, per loro fortuna, esiste la possibilità di disabilitarlo in qualsiasi momento. Per eliminare questo indicatore basta entrare nelle impostazioni, selezionare la voce "Gameplay" e impostare su "No" le Ombre migliorate. A proposito di impostazioni di questo tipo, sappiate che nello stesso menu si può anche disabilitare il fantasma altrimenti presente nelle prove a tempo, il quale indica il percorso ideale da seguire per ottenere con successo una reliquia.

Bandicoot alla moda

Un'altra caratteristica inedita di Crash Bandicoot 4: It's About Time è la presenza non solo di uno switch dei protagonisti, ma anche della possibilità di modificarne l'aspetto selezionando una delle numerose skin. Per cambiare tra Coco e Crash non occorre far altro che premere Quadrato su PlayStation 4 (X su Xbox One) e con la pressione di Triangolo/Y si può accedere invece all'armadietto delle skin.

Inizialmente avrete a disposizione solo i costumi standard e quelli del preorder (a questo proposito, su PlayStation 4 sono garantite quattro skin in esclusiva temporale), ma impegnandovi a raccogliere tutte le gemme nei vari livelli potrete ampliare molto velocemente il guardaroba.