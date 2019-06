Crash Team Racing Nitro Fueled: guida e trucchi per il remake di CTR

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

L'attesa si è finalmente conclusa e, per la gioia di tutti i vecchi fan della serie, Crash Team Racing: Nitro-Fueled è finalmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Se siete un po' arrugginiti sulle meccaniche di gioco o, più semplicemente, state per avvicinarvi al titolo per la prima volta, non possiamo far altro che invitarvi a dare un'occhiata ai nostri consigli per tenere testa ai kart degli avversari.

Trucchi e Codici

Vi ricordate dei mitici trucchi di Crash Team Racing? Sequenze di tasti da premere per ottenere bonus e sbloccare nuovi contenuti. Nel remake questa possibilità è stata mantenuta integralmente, per abilitare i trucchi vi basterà digitare i seguenti codici nel menu principale del gioco:



Penta Pinguino

PS4: Giù, Destra, Triangolo, Giù, Sinistra, Triangolo, Su

Xbox One: Giù, Destra, Y, Giù, Sinistra, Y, Su

Switch: Giù, Destra, X, Giù, Sinistra, X, Su



Wumpa Fruit infiniti

Tutte le piattaforme: Giù, Destra, Destra, Giù, Giù



Turbo infinito

PS4: Triangolo, X, Destra, Sinistra, Sinistra, Triangolo, X

Xbox One: Y, A, Destra, Sinistra, Sinistra, Y, A

Switch: X, B, Destra, Sinistra, Sinistra, X, B



Bombe infinite

PS4: Triangolo, Destra, Giù, Destra, Su, Triangolo, Sinistra

Xbox One: Y, Destra, Giù, Destra, Su, Y, Sinistra

Switch: X, Destra, Giù, Destra Su, X, Sinistra



Maschere infinite

PS4: Sinistra, Triangolo, Destra, Sinistra, O, Destra, Giù, Giù

Xbox One: Sinistra, Y, Destra, Sinistra, B, Destra, Giù, Giù

Switch: Sinistra, X, Destra, Sinistra, A, Destra, Giù, Giù



Invisibilità Permanente

Tutte le piattaforme: Su, Su, Giù, Destra, Destra, Su



Super Turbo

PS4: Triangolo, Destra, Destra, O, Sinistra

Xbox One: Y, Destra, Destra, B, Sinistra

Switch: X, Destra, Destra, A, Sinistra



Super Engine Mode

PS4: Su, Su, Sinistra, Destra, Triangolo, Giù, Destra, Giù

Xbox One: Su, Su, Sinistra, Destra, Y, Giù, Destra, Giù

Switch: Su, Su, Sinistra, Destra, X, Giù, Destra, Giù



Gare con un solo giro

PS4: Giù, Su, Giù, Giù, Destra, Su, Giù, Destra, Triangolo, Giù

Xbox One: Giù, Su, Giù, Giù, Destra, Su, Giù, Destra, Y, Giù

Switch: Giù, Su, Giù, Giù, Destra, Su, Giù, Destra, X, Giù



Sbloccare il circuito ghiacciato

PS4: Giù, Sinistra, Destra, Giù, Destra, O, Triangolo, Giù

Xbox One: Giù, Sinistra, Destra, Giù, Destra, B, Y, Giù

Switch: Giù, Sinistra, Destra, Giù, Destra, A, X, Giù

Partite col botto

Come nella maggior parte dei titoli di corsa, la partenza in Crash Team Racing: Nitro-Fueled è molto importante e uno sprint iniziale potrebbe darvi quella marcia in più per seminare sin da subito tutti i piloti avversari. Per guadagnare un po' di velocità all'inizio della partita non dovrete far altro che tenere premuto il tasto dell'accelerazione per qualche secondo e caricare l'indicatore in basso a destra, solitamente dedicato alle derapate.

Tenete il tasto premuto fino a quando le luci del semaforo in alto sono rosse e, poco prima che scatti il verde, lasciatelo per attivare un breve turbo. Si tratta di una delle tecniche più utili del gioco e, imparando a padroneggiarla, riuscirete sempre ad avere un vantaggio nelle fasi iniziali.

Le derapate fanno la differenza

Durante le gare è possibile più e più volte ottenere un aumento della velocità sfruttando il sistema di derapate, meccanica fondamentale per ottenere la vittoria in Crash Team Racing: Nitro-Fueled.



Per attivare una Super Derapata durante la corsa basta tenere premuto il dorsale destro (R1 su PS4, RB su Xbox One) e muoversi verso destra o sinistra in base al verso della prossima curva. Spostandoci lateralmente caricheremo un indicatore situato nell'angolo in basso a destra dello schermo, il quale non andrà mai riempito al 100% per non perdere la possibilità di attivare l'aumento di velocità.

Per entrare in modalità turbo bisogna quindi premere il dorsale sinistro (L1 su PS4, LB su Xbox One) e, per qualche secondo, il vostro veicolo si muoverà molto più velocemente. Se avete difficoltà a tenere d'occhio l'indicatore della derapata potete sempre controllare il colore del fumoche fuoriesce dal tubo di scarico, il quale diventerà più scuro quando il turbo è disponibile.



Premendo il tasto della derapata senza spostarsi lateralmente, il nostro personaggio farà un piccolo saltello con il veicolo. Si tratta di un'azione apparentemente inutile e che, se usata al momento giusto, potrebbe fornirci ulteriori aumenti di velocità temporanei nel corso della gara. Con la pressione del tasto poco prima di saltare, in corrispondenza di una rampa, faremo in modo che il kart resti sospeso in aria per una frazione di secondo in più. Aumentando il tempo di sospensione durante i salti riceveremo un potenziamento della velocità al momento dell'atterraggio, il che non guasta mai.

Non sprecate i gadget

Esattamente come in Mario Kart 8 Deluxe, durante una gara di Crash Team Racing: Nitro-Fueled incontrerete delle casse di legno con sopra un punto interrogativo che, se distrutte, vi forniranno un gadget da utilizzare in partita utile a contrastare gli avversari o ad applicare al proprio avatar un vantaggio.



Una volta raccolto il gadget, nella parte superiore dello schermo apparirà un quadrato con una sorta di slot-machine che, dopo qualche secondo, vi assegnerà in maniera casuale un oggetto. Tale attesa può essere evitata con la semplice pressione del medesimo tasto dedicato all'utilizzo dell'oggetto (Cerchio su PS4, B su Xbox One). Si tratta di un trucchetto molto utile se avete nemici alle calcagna e volete toglierveli dai piedi con un'arma lanciata a sorpresa.

Va inoltre precisato che alcuni oggetti possono essere utilizzati in vari modi. La bomba, ad esempio, non deve necessariamente rotolare in una direzione fino a colpire un nemico o lo scenario, ma potremo decidere di farla detonare in qualsiasi momento con l'ulteriore pressione del tasto per utilizzare un oggetto. Così facendo potrete colpire i nemici che la bomba avrebbe altrimenti solo sfiorato ed eviterete di sprecare una risorsa preziosa. Discorso simile vale per altre armi, che possono essere lanciate in più direzioni semplicemente associando alla pressione del tasto (Cerchio su PS4 e B su Xbox One) la direzione verso la quale lanciarlo con lo stick analogico sinistro.



L'ultimo consiglio riguarda invece le situazioni nelle quali è meglio conservare questi oggetti piuttosto che utilizzarli per poi raccoglierne subito altri. Se infatti siete al comando della classifica e recuperate un missile da una cassa, evitate in ogni caso di utilizzarlo. Uno strumento del genere potrebbe infatti salvarvi nel caso in cui chi è dietro di voi decida di lanciarvi qualche pericoloso attacco, che potrete distruggere contrattaccando con il missile e proseguire illesi verso il traguardo.

Raccogliete i Frutti Wumpa

Se le armi tradizionali non sono abbastanza per voi, potete sempre raccogliere i frutti Wumpa in giro per i circuiti di Crash Team Racing: Nitro-Fueled per potenziare l'effetto di ogni singolo oggetto. Le mele si trovano anche nelle scatole di legno, quindi non esitate a distruggerle con il vostro veicolo per accumulare qualche frutto wumpa extra. Una volta ottenute almeno 10 mele, l'esplosione delle bombe avrà un raggio più ampio, il turbo avrà una durata maggiore, i missili traccianti voleranno più a lungo e così via.

Ovviamente i frutti Wumpa raccolti non resteranno per tutta la gara nel vostro inventario e ogni volta che qualcuno vi colpirà o andrete a schiantarvi con i bordi della pista ne perderete qualcuno all'impatto. Il consiglio è quindi quello di fare molta attenzione non solo alle trappole posizionate in giro dagli avversari ma anche a eventuali curve pericolose, durante le quali potreste andare a sbattere. Nel caso poi doveste finire vittima di una TNT, potete continuare a saltellare per togliervela di torno prima che esploda.

Imparate le scorciatoie

A questo punto siamo diventati esperti di oggetti e conosciamo più che bene tutte le tecniche come la Super Derapata e la partenza rapida. Tutto questo non basta però ad arrivare primi nelle gare più difficili, poiché per diventare dei piloti professionisti in Crash Team Racing: Nitro-Fueled dovete conoscere ogni singolo tracciato come le vostre tasche.

La quasi totalità dei circuiti non è lineare e presenta in più di un'occasione delle scorciatoie che possono ridurre sensibilmente i tempi necessari al completamento di un giro. In alcuni casi c'è bisogno di fare un salto perfetto o curve particolarmente strette per accedere a queste strade alternative, ma con un po' d'allenamento riuscirete ad arrivarci senza la minima esitazione. Il consiglio è quello di esplorare tutti i circuiti in partite contro l'intelligenza artificiale a difficoltà bassa, in modo da affrontarli senza stress e concentrarvi sul percorso.

Spendete bene le monete

Alla conclusione di ogni gara di Crash Team Racing: Nitro-Fueled, il giocatore riceve una piccola somma di monete d'oro che potranno poi essere spese nel negozio di gioco, i cui elementi in vendita vengono sostituiti a cadenza fissa. Dal momento che il gioco non sembra essere particolarmente generoso nei confronti dei piloti, vi consigliamo di riflettere molto bene prima di fare una qualsiasi spesa all'interno del negozio.

I costumi più rari per i vari personaggi e i pacchetti di oggetti possono infatti costare diverse migliaia di monete d'oro e fareste bene a tenere sempre qualcosina da parte per prepararvi agli aggiornamenti più interessanti del negozio.