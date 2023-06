Crash Team Rumble: guida e trucchi per vincere la caccia ai frutti Wumpa

Disponibile per PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Con l'arrivo di Crash Team Rumble sugli scaffali di tutti i negozi, i fan della serie possono finalmente godersi un'esperienza multiplayer online completamente diversa rispetto a quella proposta nei capitoli canonici. Con il suo mix tra azione e meccaniche in stile MOBA, questo spin-off potrebbe richiedere una certa attenzione da parte dei giocatori per giungere alla vittoria: se avete quindi bisogno di qualche consiglio per avere la meglio sugli avversari e raccogliere Frutti Wumpa alla velocità della luce, proseguite nella lettura.



Se volete saperne di più sul gioco, invece, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro provato della Beta di Crash Team Rumble, in attesa della recensione presto in arrivo su queste pagine.

Le piattaforme sono la chiave

Come ben saprete, l'obiettivo finale di ogni match di Crash Team Rumble è quello di raccogliere Frutti Wumpa e depositarli presso l'apposito checkpoint, raggiungendo il limite massimo di collezionabili prima che lo faccia il team avversario. Limitarsi però alla raccolta di questi oggetti e al loro deposito non vi permetterà mai di uscirne vittoriosi, poiché senza avvalersi dei moltiplicatori di Frutti Wumpa avanzerete molto più lentamente.

In giro per la mappa sono infatti collocate alcune pedane a forma di gemma (simili a quelle che conducevano nelle aree bonus nei vari Crash Bandicoot), le quali possono essere conquistate restandoci sopra per qualche secondo: maggiore è il numero di gemme conquistate, più è alto il Bonus Wumpa, che aumenta in percentuale il quantitativo di Frutti Wumpa depositati. Dal momento che tale incremento può essere molto elevato, è facile comprendere l'importanza di queste postazioni nell'economia di gioco. Cercate quindi di conquistare le gemme e di depositare solo ed esclusivamente nell'arco di tempo in cui il Bonus Wumpa è attivo.

Non ignorate le Reliquie

Vi abbiamo suggerito di prestare attenzione ai Frutti Wumpa e ai moltiplicatori, ma sappiate che c'è anche un'altra risorsa che può fare la differenza nelle partite di Crash Team Rumble. Ovviamente ci stiamo riferendo alle Reliquie, gli oggetti azzurri che non hanno valore ai fini del punteggio finale, ma fungono da moneta di scambio presso le varie stazioni.

Ognuna delle mappe del titolo Toys for Bob presenta una serie di postazioni presso le quali è possibile depositare le Reliquie raccolte ed attivare un potenziamento temporaneo. Che si tratti di generare un tornado oppure di trasformarsi in un enorme pallone da spiaggia con cui seminare panico e terrore fra i nemici, i potenziamenti legati alle Reliquie possono stravolgere le sorti di un match ed è quindi importante non lasciarsi soffiare questi oggetti da sotto al naso, poiché garantireste agli avversari la possibilità di attivare uno di questi power-up temporanei e subire una sconfitta.

Rispettate i ruoli

La scelta del personaggio in Crash Team Rumble non ha valore puramente estetico, visto che ciascuno degli eroi disponibili al lancio vantano caratteristiche uniche, le quali includono un set di mosse e abilità speciali che li rendono più o meno adatti a svolgere compiti specifici.

Per la precisione, esistono tre diverse categorie di personaggi: Marcatore, Potenziatore e Difensore. Chi appartiene alla classe del Marcatore dovrebbe dedicarsi principalmente alla raccolta dei Frutti Wumpa e solitamente dispone di un bonus che gli consente di trasportare un maggior numero di questi oggetti. Il Potenziatore è invece un personaggio dotato di buona agilità il cui compito è invece quello di spostarsi in giro per la mappa al fine di conquistare le gemme e far sì che i Marcatori possano approfittare del moltiplicatore al momento del deposito. Come suggerisce il nome, infine, i Difensori sono quelli che devono fare tutto il possibile per impedire al nemico di consegnare i Frutti Wumpa raccolti, così da guadagnare tempo. Visto e considerato che ognuno dei tre ruoli è fondamentale, occorre assicurarsi che in ogni squadra vi sia almeno un personaggio di ciascun tipo. Per quello che riguarda il quarto elemento del team, è bene adattarsi in base alla situazione: in alcuni casi potrebbe far comodo un secondo Marcatore e in altri un Potenziatore aggiuntivo.



Se volete usare eroi bloccati, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida su come sbloccare ogni personaggio in Crash Team Rumble.

Allenatevi contro i bot

Pur proponendo meccaniche di gameplay molto semplici, Crash Team Rumble è un gioco che richiede allenamento per poter diventare davvero bravi. Se avete appena iniziato a giocare e non volete immediatamente gettarvi nella mischia con le partite multiplayer amichevoli o classificate, potreste optare per un paio di partite di allenamento.

Tramite questa voce, disponibile nel menu principale, è possibile prendere parte ad un match in cui gli avversari sono bot sotto il controllo dell'intelligenza artificiale. Certo, in questo caso i nemici saranno meno abili se messi a confronto con giocatori in carne ed ossa, ma così facendo potrete fare pratica con le mosse speciali di ogni personaggio e studiare le mappe, così da conoscere anche l'esatta posizione delle stazioni e altri segreti.

Non lasciatevi distrarre

Sebbene in Crash Team Rumble sia possibile attaccare i membri della squadra avversaria e metterli temporaneamente fuori gioco, sarebbe opportuno evitare che tutta l'attenzione del team sia concentrata sull'offensiva, poiché tale strategia non può che essere controproducente. Lasciate che il vostro Difensore si dedichi ad attività di questo tipo e cercate di non cedere alle provocazioni dei nemici che proveranno a darvi fastidio: rispondere e magari partire al loro inseguimento risulterebbe in un'inutile perdita di tempo mentre gli altri sono intenti a raccogliere Frutti Wumpa da depositare o reliquie per l'acquisto di potenziamenti.

È chiaro che questa tattica non sia valida in ogni singola situazione e, talvolta, potrebbe essere vantaggioso dare la caccia ai giocatori che hanno raccolto numerosi Frutti Wumpa o che sono talmente abili che colpirli con qualche secondo di inattività potrebbe ribaltare le sorti del match.