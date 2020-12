Cyberpunk 2077: la guida per muovere i primi passi a Night City

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro Stadia

Sono trascorsi ormai sette lunghi anni dalla pubblicazione del primo teaser trailer di Cyberpunk 2077 e, dopo uno sviluppo tanto lungo quanto travagliato (soprattutto nelle ultime fasi), l'ultima fatica di CD Projekt RED è finalmente approdata sugli scaffali di tutti i negozi riscuotendo un discreto successo tanto tra il pubblico quanto tra la critica internazionale. Se siete ansiosi di addentrarvi fra le strade di Night City ma volete evitare di compiere errori nel corso delle prime fasi dell'avventura con protagonista V, ecco una serie di consigli che potrebbero fare al caso vostro.



Prima di iniziare con la guida, rigorosamente priva di spoiler, vi invitiamo anche a dare un'occhiata alla nostra recensione di Cyberpunk 2077.

Controlli

Ecco di seguito lo schema dei comandi di Cyberpunk 2077 per chi deciderà di giocarlo con un controller su PC, console o Google Stadia:



• Movimento: stick analogico sinistro

• Gestione della visuale: stick analogico destro

• Scatta: L3 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (LS su Xbox One e Xbox Series X|S)

• Attacco corpo a corpo rapido/Contrassegna bersaglio (in modalità scansione): R3 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (RS su Xbox One e Xbox Series X|S)

• Salta/Tira freno a mano: X su PlayStation 4 e PlayStation 5 (A su Xbox One e Xbox Series X|S)

• Interazione/Ricarica arma da fuoco: Quadrato su PlayStation 4 e PlayStation 5 (X su Xbox One e Xbox Series X|S)

• Abbassati: Cerchio su PlayStation 4 e PlayStation 5 (B su Xbox One e Xbox Series X|S)

• Estrai arma: Triangolo su PlayStation 4 e PlayStation 5 (Y su Xbox One e Xbox Series X|S)

• Rinfodera arma: premi due volte Triangolo su PlayStation 4 e PlayStation 5 (Y su Xbox One e Xbox Series X|S)

• Menu di accesso rapido: tieni premuto Triangolo su PlayStation 4 e PlayStation 5 (Y su Xbox One e Xbox Series X|S)

• Usa gadget da combattimento: R1 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (RB su Xbox One e Xbox Series X|S)

• Mira con gadget da combattimento: tieni premuto R1 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (RB su Xbox One e Xbox Series X|S)

• Spara con arma da fuoco/Attacco corpo a corpo: R2 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (RT su Xbox One e Xbox Series X|S)

• Attacco corpo a corpo caricato: tieni premuto e poi rilascia R2 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (RT su Xbox One e Xbox Series X|S)

• Scansione rapida: L1 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (LB su Xbox One e Xbox Series X|S)

• Modalità scansione: tieni premuto L1 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (LB su Xbox One e Xbox Series X|S)

• Mira con l'arma: L2 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (LT su Xbox One e Xbox Series X|S)

• Para: tieni premuto L2 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (LT su Xbox One e Xbox Series X|S)

• Modalità foto: R3 + L3 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (RS + LS su Xbox One e Xbox Series X|S)

• Muovi cursore nei dialoghi a scelta multipla/Usa oggetto/Ingrandisci (mirando): freccia su della croce direzionale

• Muovi cursore nei dialoghi a scelta multipla/Riduci (mirando)/Scorri obiettivi: freccia giù della croce direzionale

• Menu telefono: tieni premuto la freccia giù della croce direzionale

• Apri notifiche: freccia sinistra della croce direzionale

• Apri garage: tieni premuta la freccia destra della croce direzionale

• Chiama veicolo: freccia destra della croce direzionale

• Menu di pausa: Options su PlayStation 4 e PlayStation 5 (Start su Xbox One e Xbox Series X|S)

• Menu di gioco: Touchpad su PlayStation 4 e PlayStation 5 (Back su Xbox One e Xbox Series X|S)

Lifepath

Tra le prime cose che si possono fare in Cyberpunk 2077 dopo aver cliccato su "Nuova partita" troviamo la scelta del background di V. Vi ritroverete infatti a selezionare una delle tre opzioni disponibili tra Corporativo, Nomade e Vita da strada. Non entreremo nel dettaglio su quali siano le conseguenze specifiche di ciascuna opzione, ma possiamo rassicurarvi sul fatto che questa scelta non ha un impatto tale sul gioco da giustificare troppi dubbi al momento di prendere una decisione.

In base al passato del protagonista, cambierà infatti la scena iniziale e nel corso dell'avventura potreste avere delle opzioni di dialogo aggiuntive in situazioni specifiche. Insomma, non fatevi troppi problemi e limitatevi a scegliere quello che preferite sia il lifepath più adatto al personaggio di cui volete vivere la storia.

Costruite il vostro V

Negli istanti immediatamente successivi alla creazione di V, vi verrà chiesto di distribuire 7 punti tra i vari attributi del personaggio.

Questa fase ha un impatto quasi solo ed esclusivamente sulle prime fasi di gioco e col passare del tempo avrete modo di sviluppare il vostro protagonista nel modo che più vi aggrada e, soprattutto, con la consapevolezza di quelle che sono le conseguenze della distribuzione di questi punti.



Ecco di seguito le statistiche di V e gli effetti che si ottengono potenziandole:



• Fisico: questo è l'attributo da potenziare se volete rendere V più resistente agli attacchi nemici e migliorarne le capacità nel combattimento corpo a corpo. Grazie al potenziamento di Fisico, potrete inoltre muovervi più rapidamente sia imbracciando un'arma pesante che durante la presa di un nemico

• Intelligenza: si tratta in questo caso della scelta migliore per chi vuole migliorare l'abilità di netrunning di V, dal momento che ogni livello aumenta la capacità di RAM del Cyberdeck oltre ai danni e alla durata degli hacking rapidi. Concentratevi sull'Intelligenza se volete diventare degli hacker

• Riflessi: migliorare questo parametro ha un impatto sull'agilità e sulla velocità di movimento di V oltre che sulla probabilità di infliggere un colpo critico. Se inoltre siete intenzionati ad usare le lame da mantide, sappiate che ogni punto speso ne migliora il danno del 3%

• Capacità tecnica: il potenziamento di questo attributo non migliora solo l'efficacia dell'armatura, ma rende V più abile sia nella creazione che nell'utilizzo di gadget e armi tecnologiche

• Freddezza: questa è la statistica da prediligere se volete fare in modo che il vostro personaggio padroneggi le abilità furtive, dal momento che ogni punto speso in questo attributo migliora i danni degli attacchi furtivi, i danni critici e la velocità con la quale i nemici possono scoprire la presenza di V



Va precisato che i primi 7 punti vanno obbligatoriamente spesi prima di iniziare a giocare, ma quelli ottenuti successivamente possono essere tranquillamente conservati: in questo modo avete tutto il tempo di comprendere quale sia lo stile di gioco che fa più al caso vostro e sviluppare il personaggio in quella direzione sia dal punto di vista dell'equipaggiamento che delle abilità.

Progressione e stile di gioco

Se gli attributi di V possono essere migliorati spendendo i punti acquisiti nel tempo, lo sviluppo delle abilità avviene in maniera diversa. In maniera molto simile a quanto visto in The Elder Scrolls V: Skyrim, le abilità del protagonista di Cyberpunk 2077 migliorano semplicemente continuando ad eseguire azioni appartenenti a quel ramo: correre e saltare rende il personaggio più atletico, manomettere dispositivi migliora le abilità con l'hacking e così via.

Se non sapete come investire i vostri punti per il potenziamento degli attributi, provate a dare un'occhiata alla schermata delle abilità e a controllare quali sono le azioni che siete soliti compiere più spesso e regolarvi di conseguenza con i parametri da migliorare. Non dimenticate inoltre che alcuni talenti non possono essere sbloccati dai giocatori che non hanno raggiunto livelli d'abilità specifici in alcuni rami dell'albero.

Completate il tutorial opzionale

Nelle prima fasi di gioco, vi verrà proposto di prendere parte ad un addestramento virtuale: accettate senza nemmeno esitare per un istante. Si tratta di una serie di stanze grazie alle quali potrete apprendere le basi non solo del combattimento corpo a corpo, ma anche del funzionamento delle fasi furtive, di come si utilizzano le armi e si manomettono dispositivi di qualsiasi tipo.

A questo proposito vi invitiamo a completare questo addestramento nella sua interezza, dal momento che dopo le prime due fasi vi verrà chiesto se andare via e proseguire con la missione principale o addentrarsi nelle ultime due fasi: queste trattano di argomenti che potrebbero tornarvi utili nelle fasi successive ed è consigliabile affrontarle prima di uscire.

Scansionate tutto

Una delle meccaniche più importanti di Cyberpunk 2077 è la possibilità di scansionare qualsiasi elemento tramite la semplice pressione di un tasto. Questa "visione avanzata" non solo permette di contrassegnare i vari nemici e tenere sempre sotto controllo la loro posizione, ma anche di evidenziare eventuali dispositivi da hackerare o oggetti sparsi in giro per l'ambiente che possono essere utilizzati per distrarre o addirittura eliminare sul colpo gli avversari.

Potete quindi comprendere come questo sistema sia di fondamentale importanza a prescindere da quale sia il vostro stile di gioco preferito, dal momento che le informazioni ricevute dalla scansione sono utili sempre e comunque. Se inoltre vi trovate ad esplorare un'area per la prima volta, l'utilizzo di questa funzionalità permette a V di individuare subito i contenitori di loot e accumulare più facilmente qualche oggetto extra.

Procedete con calma

In un gioco come Cyberpunk 2077 è davvero un peccato godersi la sola trama principale e perdersi di conseguenza tutti gli elementi di contorno, anche per una questione di longevità. Se volete che la vostra permanenza a Night City duri di più e possa migliorarvi l'esperienza grazie alla possibilità di acquistare un maggior numero di potenziamenti, non perdete mai l'occasione di completare qualche attività secondaria.

Non vi stiamo consigliando di accettare qualsiasi incarico secondario, ma di dedicare sempre una parte del vostro tempo di gioco a tutte quelle piccole missioni che vi aiuteranno a migliorare i rapporti con specifici personaggi o fazioni e a mettere da parte un po' di eddie che non fanno mai male. Se poi non volete perdervi nemmeno una missione secondaria, vi suggeriamo di tenervi in contatto telefonico con tutti i personaggi che vi interessano e di chiamarli soprattutto dopo il verificarsi di eventi importanti della storia, visto che in occasioni di questo tipo potrebbero assegnarvi degli obiettivi di rilievo e completabili solo in determinati punti della trama.

Parole, parole, parole

Nel corso dei dialoghi di Cyberpunk 2077 potrete decidere spesso e volentieri cosa dire tra una serie di opzioni disponibili nell'apposito menu. In questi casi esistono principalmente due tipologie di scelte di dialogo che vengono evidenziate dal colore della voce selezionata: azzurro e giallo. Nel primo caso si può chiacchierare al fine di approfondire la conoscenza di un personaggio o scoprire maggiori dettagli su qualche avvenimento, invece le scelte di colore giallo sono legate alla progressione e quindi mandano avanti la conversazione.

In alcuni casi vi ritroverete anche a compiere delle scelte più o meno importanti e, in questi casi, sarà sempre opportuno leggere attentamente le opzioni disponibili in modo tale da non commettere errori dai quali non potrete tornare indietro. Vi sono infine i dialoghi a tempo, ovvero quelli che rimangono attivi per qualche istante e costringono il giocatore a decidere istantaneamente se intervenire o meno.

Salvate spesso

A proposito di scelte e dialoghi che potrebbero non andare nel verso giusto, non possiamo che consigliarvi di salvare costantemente e in slot diversi la vostra partita.

Come in ogni gioco di ruolo che si rispetti, anche in Cyberpunk 2077 la situazione potrebbe prendere una piega sbagliata o, più semplicemente, la comparsa di un bug potrebbe impedirvi di proseguire correttamente nel gioco: con uno storico dei salvataggi creato in maniera impeccabile non vi sarà alcun problema insormontabile. Vi ricordiamo che è permesso non solo registrare i progressi in slot separati, ma ai più pigri è anche consentito effettuare il salvataggio rapido con la semplice pressione di un tasto all'interno del menu di pausa.