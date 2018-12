Darksiders 3 Guida: trucchi, consigli e strategie per iniziare a giocare

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Con il passaggio di testimone a Gunfire Games, Darksiders 3 ha preso alcune distanze dalla formula originale della serie, dando più importanza alle fasi esplorative, riservando meno spazio agli enigmi ambientali e proponendo un level design abbastanza intricato da ricordare quello di Dark Souls. Dall'altro lato, i combattimenti continuano a ricoprire un ruolo di primaria importanza, proponendo un ritmo ancora più sostenuto. Per affrontare al meglio la nuova avventura di Furia, vi diamo alcuni consigli utili per muovere i primi passi in Darksiders 3.

Raccogliete tutto

In Darksiders 3 ci sono tantissimi oggetti collezionabili sparsi per il mondo di gioco. Dai Cristalli di Lurcher alle Anime, gli oggetti che otterrete vi aiuteranno a salire di livello e a migliorare il vostro arsenale, quindi dovreste cercare di raccoglierli in ogni occasione, esplorando attentamente tutte le aree.

Alcuni oggetti saranno posizionati strategicamente fuori portata, in diverse zone nascoste, e per raggiungerle sarà necessario utilizzare una delle quattro forme a disposizione di Furia. Prendete nota delle aree che non siete in grado di raggiungere in un determinato punto dell'avventura, e tornate indietro non appena sarete pronti per farlo.

Visitate Ulthane spesso

Ricordatevi di visitare Ulthane ogni volta che avrete accumulato un Adamantino, o dopo aver trovato diversi Manufatti nel corso dell'avventra. Ulthane può migliorare sia le vostre armi che i vostri potenziamenti, almeno fino a quando avrete a disposizione i giusti materiali di crafting. Per non arrivare a mani vuote, prendete l'abitudine di viaggiare velocemente a Maker's Forge per aggiornare il vostro arsenale dopo aver passato un po' di tempo ad esplorare.

Riposo dei Nephilim

Anche se i nemici continueranno a rilasciare delle anime verdi in combattimento, è importante notare che queste non ci guariranno come nei precedenti capitoli della serie. Le anime della salute sono usate per ripristinare il Riposo dei Nephilim, risorsa su cui dovremo fare affidamento come fonte di guarigione principale.

In alternativa ci sarebbero i frammenti della salute, oggetti consumabili molto più difficili da trovare. Al contrario, il Riposo dei Nephilim può essere ricaricato gratuitamente: usatelo sempre al momento del bisogno, selezionandolo rapidamente con il D-Pad per non perdere istanti preziosi.

Cristalli di Lurcher

Prima di distruggere tutti i Cristalli di Lurcher che avete accumulato nel vostro inventario, tenete presente che le Anime così ottenute rischieranno di cadere in caso di morte, vanificando gli sforzi che avete fatto per ottenerli. Per evitare questo pericolo, vi consigliamo di frantumarli solo in un luogo sicuro, quando vi trovate nelle vicininanze di Vulgrim e intendete fargli visita per offrirgli un pò di Anime. In generale, quando vi trovate da Vulgrim controllate quante Anime vi servono per raggiungere il livello successivo, così da frantumare solo il numero necessario di Cristalli adatti allo scopo.

Accumulare Anime

Morire è in genere qualcosa che si desidera evitare in Darksiders 3. Quando morite fate cadere tutte le anime che avete raccolto, e tutti i nemici che avete ucciso si rigenerano, il che significa che dovrete tornare indietro verso di loro per recuperare le vostre anime. Tuttavia, c'è un modo per utilizzare questa meccanica a proprio vantaggio. I Demon Lurcher (i fasci fluttuanti di anime che cadono quando morite) rimangono anche dopo essere morti una seconda volta.

Mentre state tornando al punto in cui siete morti, accumulerete altre anime combattendo i nemici che si sono rigenerati lungo la strada, con la possibilità di ottenere ancora più anime di quelle che avevate perso dopo la morte. Questo è un ottimo modo per farmare anime quando avete bisogno di salire di livello, a maggior ragione se Vulgrim si trova nelle vicinanze.

Acquistate con criterio

Anche se potreste essere tentati di ripristinare la vostra fornitura di materiali di consumo o altri oggetti acquistandoli da Vulgrim, tenete a mente che gli articoli del suo inventario diventeranno gradualmente più costosi ad ogni acquisto. Il prezzo salirà ogni volta che acquisterete qualcosa dal vendor, quindi valutate se avete davvero bisogno di spendere le anime di Lurcher sui materiali di consumo, o se in alternativa preferite cercarli nell'ambiente.

Orecchie aperte

Alcuni nemici cercheranno di attaccarvi quando meno ve lo aspettate. Ogni volta che scoprite una nuova area, ascoltate attentamente i suoni prodotti dai nemici.

A seconda dei rumori che emettono, potete capire in anticipo quali tipi di nemici possono essere in agguato nelle vicinanze, anche se non riuscite a vederli subito. Questa consapevolezza aggiunta vi darà un leggero vantaggio sugli avversari che cercheranno di sorprendervi. Inoltre, se ascoltate con attenzione durante le fasi esplorative, potrete trovare spesso oggetti nascosti e altre risorse preziose nei dintorni.

Esplorate con attenzione

In Darksiders 3 gli elementi puzzle sono sparsi per l'ambiente, e di solito dovrete guardare tutto ciò che vi circonda per capire cosa fare per risolverli. Magari un esplosivo può aiutarvi ad aprire un passaggio bloccato, o nelle vicinanze potrebbe esserci un cristallo che aprirà una porta chiusa una volta colpito. Osservae l'ambiente circostante e non abbiate paura di esplorare ogni angolo e fessura per trovare oggetti collezionabili, passaggi nascosti e aree segrete ricche di sorprese e incontri inaspettati.

Affrontate i nemici uno a uno

Ci sono molte regioni in Darksiders 3 che consistono in ampie aree aperte con nemici sparsi dappertutto. È facile essere sopraffatti quando più nemici iniziano a circondarvi e attaccarvi da tutti i lati, quindi è importante evitare di attirare troppa attenzione indesiderata mentre vi fate strada attraverso un'area.

Quando possibile, cercate di attirare singoli nemici dagli altri in modo da poterli combattere uno contro uno. Questo è particolarmente importante quando si affrontano nemici più grandi e più pericolosi, dove il rischio di morire cresce esponenzialmente.