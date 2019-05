Dauntless Guida: trucchi e strategie per andare a caccia di mostri

Dopo un lungo periodo trascorso in fase alpha e poi in beta su PC, Dauntless permette ora anche ai giocatori console di andare a caccia di Behemoth. Sebbene il titolo Phoenix Lab sia molto meno complesso di Monster Hunter World, le meccaniche da apprendere non sono poche ed è sicuramente consigliabile leggere i nostri consigli prima di visitare Ramsgate e dintorni. Non ci resta quindi altro da fare che augurarvi una buona lettura.

Testate ogni singola arma

Esattamente come nella serie di hunting game targata Capcom, Dauntless mette a disposizione del giocatore svariate tipologie di armi con cui poter massacrare le creature che popolano il mondo di gioco. Al momento non sembra esserci una categoria esageratamente più efficace delle altre e sta quindi al giocatore scegliere quale strumento di morte sia il più adatto al proprio stile di gioco. Chi ama stare a distanza si fionderà sicuramente sulle pistole, chi adora essere lento ma devastante propenderà verso l'ascia o lo spadone e chi preferisce la toccata e fuga non potrà che andare di doppie lame. Insomma, ce n'è per tutti i gusti e solo il tempo potrà dirvi qual è l'arma che fa al caso vostro.

Nonostante si tratti di un gioco focalizzato sull'aspetto cooperativo, non possiamo che consigliarvi di fare qualche caccia in solitaria per testare le varie armi e allenarvi con le numerose combo che le caratterizzano. In questo modo potrete imparare a padroneggiare ciascuna delle classi di armi e a schivare gli attacchi dei Behemoth, meccanica fondamentale per diventare bravi in Dauntless. Vi ricordiamo inoltre che l'utilizzo continuato nel tempo delle varie armi permette di ottenerne livelli maestria. Potete dare un'occhiata alla schermata dei livelli maestria aprendo il menu principale con il tasto start e selezionando la voce Maestria. Ad ogni livello vi verranno assegnate delle ricompense tra le quali ci sono Scudi, skin da applicare all'arma con la trasmutazione e Nuclei d'Oro (l'equivalente delle loot box al cui interno potrebbero anche esserci emote e colori da applicare all'equipaggiamento).

Imparate a distinguere i danni

Se gli scontri iniziali di Dauntless vi sembreranno una passeggiata non preoccupatevi, poiché progredendo nel gioco vi ritroverete a cacciare creature molto pericolose e non basterà attaccare a testa bassa. Oltre ad acquisire una certa abilità nella schivata come suggerito poco sopra, è bene anche conoscere perfettamente i colori associati alle varie tipologie di danno, in modo da danneggiare più agilmente i nemici e ottenere materiali extra per il crafting. In agiunta al danno standard, di colore bianco, troviamo ad esempio il danno giallo, detto anche mirato.

Quando si attacca un nemico e i numeri legati al danno sono gialli significa che state colpendo una parte sensibile del mostro, la quale può essere rotta o distrutta se colpita ripetutamente. Tra le parti che subiscono danno mirato troviamo coda e corna, che potrete staccare per ottenere materiali unici che vi torneranno utili nella fabbricazione di armi e armature. Il danno stordente è invece quello blu e, con un po' d'insistenza, vi garantirà una piccola finestra di tempo durante la quale potrete attaccare più e più volte il mostro e infliggergli grossi quantitativi di danno. L'ultimo tipo di danno è infine quello lacerante, di colore rosso, che applicherà alla creatura un depotenziamento che permetterà all'intera squadra di caccia di infliggergli più danno. A differenza di tutti gli altri danni, quello lacerante richiede l'utilizzo di armi specifiche in grado di infliggere danni di questo tipo.

Gestite con saggezza le risorse

Nelle fasi iniziali, Dauntless non metterà tra le mani dei giocatori un gran quantitativo di materiali e valuta di gioco, quindi è bene conservare tutto ciò che si ha. Fino al raggiungimento del Livello Cacciatore 10 (al quale verrete guidati tramite delle quest) è consigliabile ad esempio l'utilizzo di armi e armature prive di danno o difesa elementare. In questo modo potrete affrontare Behemoth di qualsiasi tipo senza particolari problemi, dal momento che investire le proprie risorse in un'arma di fuoco potrebbe darvi dei grossi vantaggi contro alcuni mostri e altrettanti svantaggi nei combattimenti con altre creature.

Un ottimo consiglio da seguire è quello di diversificare le missioni affrontate. Così facendo non solo entrerete in possesso di materiali per il crafting di vario genere, ma potrete anche aumentare il grado di maestria verso le varie creature. Proprio come il livello di maestria delle armi, livellando quello delle creature vi verranno assegnati come ricompensa slot per consumabili aggiuntivi e abilità passive che incrementano le probabilità di ottenere pezzi di mostro al termine della caccia e di consumabili al momento della raccolta.

Comunicate con i compagni

In un gioco come Dauntless la possibilità di comunicare con i propri compagni di caccia non è da sottovalutare e, se non avete modo di attivare la chat vocale o scrivere grazie all'ausilio di una tastiera, potete sempre ricorrere a metodi alternativi. Vista l'assenza di una mini-mappa, all'inizio di una missione qualsiasi è molto probabile che i vari giocatori si disperdano e che solo uno dei quattro si imbatta nella creatura da sconfiggere. Per questa ragione è fondamentale fare in modo che tutti gli altri siano consapevoli del fatto che qualcuno abbia trovato il Behemoth e, cosa ancor più importante, che sappiano dove andare per darvi supporto il prima possibile.

Potete risolvere la situazione con un gesto tanto semplice quanto utile: lanciate un razzo di segnalazione. Lanciare un razzo è facilissimo ed è un'azione che può essere fatta in maniera identica alle emote, ovvero tenendo premuto il grilletto sinistro (LT su Xbox One e L2 su PlayStation 4) per poi selezionare l'azione con lo stick analogico destro.

Per vedere invece le segnalazioni effettuate dai compagni vi basterà tenere d'occhio la bussola nella parte alta dello schermo, sulla quale apparirà l'iconcina gialla di una bandiera per segnalare il lancio di un razzo.

Quest giornaliere e settimanali

Come nella maggior parte dei free to play, anche in Dauntless vi è la possibilità di completare alcuni incarichi settimanali e giornalieri. Per controllarli non dovrete far altro che entrare nel menu principale con il tasto Start, selezionare la voce Diario Missioni e cliccare su Sfide della Licenza di Caccia per far apparire sul lato destro della schermata tutte le sfide a tempo. Oltre alle giornaliere, che vi garantiranno qualche ricompensa extra al loro completamento, è consigliabile fare il possibile per portare a termine tutte le sfide settimanali proposte entro il tempo limite. Ciascuno degli incarichi settimanali vi ricompenserà infatti con ben 150 Cacciacuori, l'unica valuta che consente ai cacciatori di progredire tra i livelli del pass stagionale sia che siate in possesso della versione gratuita che di quella premium.

Le richieste di tali missioni non sono mai troppo complesse da soddisfare e vi sarà solitamente chiesto di eliminare un determinato numero di creature (solitamente 10), completare qualche missione o infliggere una specifica quantità di danni con un'arma. Insomma, la prima cosa da fare una volta avviato il gioco è dare una rapida occhiata al registro missioni per essere sicuri di portare a termine tutti gli incarichi settimanali (in alto a destra su ogni riquadro è indicato il tempo restante).



A proposito del livello legato alla Licenza di Caccia, vi ricordiamo che le ricompense andranno recuperate manualmente nell'apposita schermata, che può essere raggiunta premendo il tasto Start e accedendo alla voce Licenza di Caccia.

Approfittate del cross-platform

Grazie agli strumenti forniti agli sviluppatori da Epic Games, Dauntless supporta il cross-platform in maniera identica a quanto visto su Fortnite Battaglia Reale e Salva il Mondo. Ciò significa che potrete scaricare gratuitamente il gioco su PlayStation 4, Xbox One e PC e, a prescindere dalla piattaforma sulla quale avviate il gioco, vi ritroverete sempre ad utilizzare il vostro personaggio senza perdere i progressi. L'unico requisito richiesto per poter sfruttare questa meccanica è quello di collegare il vostro account Epic Games al profilo Xbox Live e/o PlayStation Network.

Così facendo il gioco effettuerà automaticamente il login agli avvii successivi del gioco e non dovrete fare nulla per passare da una piattaforma all'altra. Vi ricordiamo inoltre che sul PlayStation Store è disponibile un pacchetto di skin esclusive di Dauntless per gli abbonati al PlayStation Plus. Vi basterà riscattare il bundle e avviare il gioco su PS4 per poi usufruire delle armi anche su PC e Xbox One. Va infine precisato che su Xbox One è necessario un abbonamento attivo a Xbox Live Gold per poter accedere ai server, mentre su PS4 non è obbligatorio essere abbonati al PlayStation Plus.