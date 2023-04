La guida di Dead Island 2 con i trucchi per sopravvivere agli zombie

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Piacevolmente sanguinario e impreziosito da un sistema di sistema di smembramento procedurale, che appunto si assicura di generare nemici sempre diversi, Dead Island 2 ha finalmente spalancato i cancelli di una Los Angeles brulicante di zombie in attesa di essere massacrati (a proposito, avete già letto la nostra recensione di Dead Island 2?). Dal momento che il prodotto non presenta il classico selettore di difficoltà, abbiamo preparato una lista di consigli che potrebbero aiutarvi a sopravvivere e farvi strada nella terrificante Hell-A immaginata dal team di Nottingham.

Un loot impressionante

Durante le vostre scorribande vi accorgerete immediatamente che in Dead Island 2 c'è tantissima roba da raccogliere. Tra uno scontro e l'altro, troverete in ogni dove dei forzieri pieni di armi, documenti, progetti, chiavi e molto altro, motivo per cui potreste in qualche modo sentirvi obbligati a setacciare ogni singola stanza di Los Angeles per assicurarvi di non perdere nulla.

Per quanto strano potrà sembrarvi, il nostro consiglio è quello di non focalizzarvi troppo sulla ricerca, poiché l'abbondante loot di Dead Island 2 vi fornirà una quantità quasi eccessiva di denaro e materiali necessari per potenziare le vostre armi. Nelle prime fasi dell'avventura vi imbatterete inoltre in parecchie porte inizialmente non apribili, il che potrebbe spingervi a sospettare di aver perso qualcosa lungo la strada: nulla di più sbagliato! Le chiavi richieste per aprire quelle porte potranno essere recuperate soltanto in un secondo momento, quando rivisiterete tutte le zone già esplorate.



Dal momento che raggiungerete molto spesso (e anche presto!) il limite di raccolta, sarete frequentemente obbligati a vendere buona parte del bottino per fare spazio nell'inventario, ed è molto probabile che già a metà campagna entriate in possesso dei migliori upgrade per le vostre armi preferite. Rallentare il ritmo dell'esperienza per raccogliere ogni singolo oggetto sarebbe in definitiva un peccato, oltre che non strettamente necessario, anche perché i loot davvero importanti saranno puntualmente evidenziati da un effetto luminoso, motivo per cui sarà quasi impossibile non vederli.

Le armi giuste

Uno degli elementi più interessanti di Dead Island 2 va ricercato nella grande varietà di armi da mischia proposte, che appunto possono differire per forma e dimensioni, e per giunta offrono stili di attacco davvero unici. All'inizio dell'avventura vi capiterà di ammucchiare soltanto strumenti di morte comuni e non comuni, contrassegnati rispettivamente di grigio e verde, che salendo di livello diverranno progressivamente obsolete e inefficaci contro gli zombie più resistenti.

Quando comincerete a trovare armi rare (blu) e superiori (viola), che tra l'altro si presteranno a una personalizzazione più ampia, ricordatevi di vendere o rottamare il vecchio armamentario, cercando al contempo di conservare soltanto gli strumenti di morte più vicini al vostro personalissimo stile di lotta. Indipendentemente dai parametri presentati, potenziare unicamente le armi più consone alle preferenze del giocatore è sicuramente più vantaggioso che investire ingenti quantità di denaro su strumenti che all'atto pratico potrebbero risultare meno divertenti da utilizzare.



Cercate quindi di individuare le vostre tipologie preferite e, una volta recuperati dei pezzi abbastanza rari e potenti, date fondo alle scorte di denaro per potenziali il più possibile. Tenete inoltre presente che migliorare un'arma la ripara in automatico. Se al ritorno da una sessione di esplorazione vi rendete conto che uno dei vostri strumenti preferiti va rimesso a nuovo, provate prima a potenziarlo con qualche upgrade, in questo modo risparmierete tempo e denaro.

Occhio agli elementi

Gli ambienti di Dead Island 2 offrono parecchie opportunità per eliminare gli avversari col fuoco, l'elettricità e così via, ma va specificato che gli utenti hanno anche la possibilità di aggiungere degli attributi elementali alle proprie armi, così da sfruttarli in qualsiasi momento per di ridurre lentamente la salute dei nemici.

Benché le armi elementali siano in grado di infliggere velocemente uno spropositato quantitativo di danno, va segnalato che parecchi nemici di Dead Island 2 possiedono delle naturali immunità al fuoco e agli altri elementi, ragion per cui questi non riportano nessuna ferita se colpiti con strumenti dello stesso tipo. Prima di personalizzare le vostre armi migliori con modificatori elementali, assicuratevi pertanto di avere delle varie alternative, in questo modo avrete sempre lo strumento adatto a qualsiasi nemico e situazione. Viceversa, se preferite non dover cambiare l'arma a seconda delle resistenze elementali degli zombie, focalizzatevi sui modificatori che incrementano unicamente il danno fisico.

Schivate più che potete

Dead Island 2 vi permetterà di scegliere tra due diverse abilità difensive, vale a dire Parata e Schivata, che se eseguite un istante prima di subire l'offensiva del nemico offrono la possibilità di mandare a segno un micidiale contrattacco. Entrambe le opzioni sono molto utili, specie se supportate con carte abilità che aumentano l'efficacia e i danni inflitti col contrattacco, ciononostante ci sentiamo di consigliarvi il solo utilizzo della seconda.

Certo, eseguendo una Schivata con un pessimo tempismo non potrete lanciare un contrattacco, ma il vostro avatar si allontanerà comunque dalla traiettoria di un assalto nemico, consentendovi di aggirarlo e colpirlo ugualmente. La possibilità di scattare attraverso la singola pressione di un tasto è una risorsa estremamente importante, specie in presenza di molti zombie. Per quale assurda ragione dovreste rinunciarvi?

Rompete i vetri

Come accennato in precedenza, di tanto in tanto vi capiterà di imbattervi in porte non apribili, che di conseguenza vi impediranno temporaneamente di esplorare determinate aree.

Prima ancora di rinunciare e tornare sui vostri passi, assicuratevi che le suddette zone siano sprovviste di finestre in vetro, poiché rompendole potreste creare dei sentieri alternativi: un calcio ben assestato o comunque un colpo d'arma dovrebbe frantumare il vetro, spianandovi la strada e consentendovi di addentrarvi anzitempo in aree altrimenti inaccessibili. Ricordatevi soltanto di prestare la massima attenzione agli allarmi, in quanto far scattare un sistema di sicurezza potrebbe allertare tutti i non-morti nelle vicinanze e spingerli ad aggredirvi in massa.



Prima di augurarvi una buona caccia agli zombie, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye.it trovare guida per sbloccare la co-op e una guida su come usare le armi da fuoco in Dead Island 2. Fatene buon uso!