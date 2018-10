Destiny 2: Classi, Crogiolo, EndGame, la Video Guida per i nuovi giocatori

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Con l'arrivo di Destiny 2 nel PlayStation Plus, molti giocatori si sono avvicinati per la prima volta allo shared world shooter di Bungie, mettendosi alla prova con una struttura di gioco che mescola alcuni elementi dei GDR, degli MMO e degli FPS cooperativi. Il primo impatto col titolo può essere disorientante, soprattutto quando si entra nella fase Endgame e si inizia a intravedere il complesso sistema di progressione che la caratterizza. Per questo motivo, Everyeye e Giorno Gaming hanno deciso di realizzare una Video Guida di Destiny 2 rivolta ai nuovi giocatori, illustrando con chiarezza gli elementi principali del gioco a tutti i neofiti. Di seguito presentiamo le cinque parti della Video Guida, ognuna dedicata a un particolare aspetto dell'esperienza di gioco.

Classi, Sottoclassi, Elementi

Una volta avviato il gioco, per prima cosa dovremo creare il nostro Guardiano scegliendo tra una delle tre classi selezionabili: Cacciatore, Stregone e Titano. Dato che ogni classe si distingue per le abilità e per le Super disponibili in combattimento, questa scelta finirà per influenzare il nostro stile di gioco: ponderatela quindi con attenzione, cercando di capire quale delle tre classi possa fare al caso vostro.

Le armi e le abilità, inoltre, si distinguono a loro volto per la capacità di infliggere un determinato danno elementale. In tutti gli Elementi disponibili nell'universo di Destiny 2 sono tre: Solare (basato sul fuoco, con la capacità di infiammare i nemici), Vuoto (basato sulla gravità e sull'antimateria) e Arco (basato sull'elettricità).

Livello Esperienza e Potere

Quando si inizia a prendere confidenza con il sistema di progressione, ci si rende conto della presenza di due tipologie di livellamento: quello basato sui punti Esperienza, e quello basato sul Potere, entrambi di fondamentale importanza per potenziare il proprio personaggio.

Il livello di Esperienza funziona come nei giochi di ruolo: si parte dal livello 1 fino ad arrivare al livello 50 (l'attuale level cap di Destiny 2: I Rinnegati), accumulando punti esperienza man mano che si completano le varie attività del gioco. Dall'altro lato, il livello di Potere rappresenta a tutti gli effetti la potenza del nostro Guardiano: questo viene calcolato come la media dei vari livelli di Potere dei nostri pezzi di equipaggiamento e delle nostre armi.

Ricompense, Esotici e Taglie

Portando a termine le varie attività come le missioni della storia, gli eventi pubblici e gli assalti, i giocatori possono ottenere nuove ricompense con cui aumentare il proprio livello di potere, equipaggiando armi e pezzi di armatura sempre migliori.

L'equipaggiamento di Destiny 2 viene classificato in diverse categorie, contrassegnate da uno specifico colore che ne determina la rarità: i pezzi verdi sono comuni, quelli blu sono rari, mentre quelli viola sono Leggendari. Un ruolo speciale viene ricoperto dagli oggetti Esotici, contrassegnati dal colore giallo: si tratta delle armi e delle armature più rare in assoluto, caratterizzate da perk molto particolari. I Leggendari e gli Esotici sono gli unici che possono essere infusi per aumentare il loro livello di potere.

Crogiolo e Ricompense

Oltre a proporre numerose attività PvE, Destiny 2 permette ai giocatori di competere anche tra di loro nel Crogiolo, la modalità PvP messa a disposizione nel gioco. I Guardiani possono decidere di giocare nelle modalità a squadre, oppure di partecipare al classico deathmatch tutti contro tutti, mettendo alla prova le proprie abilità e il proprio equipaggiamento guadagnato nel corso dell'avventura.

Nel Crogiolo è possibile partecipare anche alle partite classificate, dove avremo modo di ottenere nuove ricompense speciali nel corso della Stagione, ottenendo così nuove armi e pezzi di armatura con cui potenziare il nostro Guardiano.

Tutte le attività Endgame

Per Endgame si intende l'insieme di tutte le attività disponibili alla "fine del gioco", dopo aver completato la Campagna e raggiunto il livello 500 di Potere (il cosiddetto "soft cap"). A questo punto inizia la scalata al livello 600 di Potere, il level cap fissato nella nuova espansione I Rinnegati.

Le attività di Endgame, come le Sfide giornaliere e settimanali rintracciabili sulla mappa, sono di fondamentale importanza per ottenere nuovo Armamento Potente, indispensabile per aumentare il livello di Potere del proprio Guardiano. In questo genere di attività rientra anche la nuova Incursione Ultimo Desiderio ambientata nella Città Sognante, attualmente il contenuto PvE più complesso e impegnativo presente nel gioco.