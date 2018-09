Destiny 2 I Rinnegati: 10 consigli per vincere nella nuova modalità Azzardo

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Tra le novità più interessanti di Destiny 2: I Rinnegati troviamo Azzardo, la nuova modalità che introduce per la prima volta dinamiche PvEvP all'interno di Destiny, proponendo un punto d'incontro fra meccaniche PvP e PvE.Due squadre di quattro giocatori vengono catapultate in due arene separate, combattendo diverse tipologie di nemici che variano di partita in partita. Quando i nemici vengono uccisi, questi lasciano cadere degli oggetti chiamati particelle: i giocatori devono raccogliere e depositarle all'interno di una banca cilindrica posta al centro dell'arena. Appena incassate 75 particelle, al centro dell'area viene generato il Boss finale, un Primordiale corrotto, e la prima squadra che riuscirà a sconfiggerlo si aggiudicherà la vittoria del round. Ma fate attenzione: durante il combattimento con il Primordiale la morte di ogni membro della squadra ripristinerà in parte la salute del Boss.

Nel corso del match avremo anche occasione di rallentare gli avversari, invadendo la loro arena oppure spedendo unità nemiche aggiuntive. Incassando blocchi di 5, 10 o 15 particelle nella nostra banca, infatti, possiamo generare un piccolo Boss (chiamato Assediante) nell'area della squadra avversaria, così da infastidirla. Gli Assedianti bloccano la banca, rendendo impossibile depositare qualsiasi particella fino a quando non vengono sconfitti. Una volta depositate 25 o 50 particelle, inoltre, i giocatori potranno invadere fisicamente l'arena dell'altra squadra per mettergli i bastoni tra le ruote.

Di seguito vi daremo 10 consigli da tenere a mente per vincere in Azzardo, la nuova modalità di Destiny 2 ora disponibile per tutti i possessori de I Rinnegati.

Restate in vita

Azzardo è una modalità che penalizza in modo significativo la vostra morte sul campo di battaglia. Cadendo nel corso di uno scontro, infatti, perderete tutte le particelle raccolte fino a quel momento, vanificando gli sforzi che avete compiuto prima di depositarle nella banca. Le particelle di un Guardiano morto in battaglia vengono perse definitivamente, dato che non potranno essere recuperate nemmeno dai compagni di squadra. Fate costantemente attenzione ai pericoli circostanti, cercando di evitare azioni troppo rischiose, in particolare se state trasportando un certo numero di particelle.

Muovetevi in continuazione

Cercate di trovarvi nel luogo giusto al momento giusto, aiutando la squadra dove c'è più bisogno del vostro contributo. Se aiutate una coppia di alleati a decimare un gruppo di nemici, per esempio, invece di raccogliere le particelle da loro generate, potreste dirigervi verso un altro punto della mappa. Guardate con attenzione il campo di battaglia, studiate i movimenti dei vostri compagni, comunicate con loro e fatevi trovare pronti ad aiutare dove c'è bisogno.



Tenete d'occhio i numeri

Nella parte superiore dello schermo potete monitorare il numero di particelle raccolte dalla vostra squadra e dagli avversari. È un'informazione da tenere sempre sotto controllo, visto che permette di prepararci all'imminente arrivo del Primordiale o all'invasione di un Guardiano avversario. Allo stesso modo potremo visualizzare il numero di particelle trasportate dai nostri compagni.

Dal momento che Azzardo rimane un gioco di squadra, evitate di entrare in competizione con i vostri alleati durante la raccolta delle particelle. Se vedete che un vostro compagno ne ha raccolte 13, per esempio, agevolatelo a raccoglierne altre 2 in modo da arrivare a 15 per evocare un Assediante nella mappa degli avversari.

Depositate con frequenza

Come sottolineato nel primo consiglio, morire sul campo di battaglia vi farà perdere tutte le particelle raccolte fino a quel momento. La cosa diventa particolarmente spiacevole se ne avevate accumulate 15, perdendo la possibilità di evocare un grande Assediante sulla mappa dell'altra squadra. Durante le partite di Azzardo è facile morire, data la presenza di numerosi nemici e il pericolo di essere invasi da un Guardiano avversario: per questo motivo dovreste evitare di tenere il vostro carico di particelle troppo a lungo. Più ne accumulate, più dovrete stare attenti a non farvi coinvolgere in scontri troppo pericolosi. Ricordate che non potrete tenerne più di 15 alla volta: una volta raggiunto questo numero depositatele il prima possibile.

Priorità ai nemici più potenti

Ogni partita di Azzardo ci vedrà combattere contro una specifica razza aliena (Caduti, Vex, Cabal e Alveare), affrontando una serie di ondate composte da diverse tipologie di nemici. Il consiglio è quello di concentrarsi su quelli di livello superiore come i Capitani Caduti o i Minotauri Vex, così da eliminare le minacce più pericolose prima di ripulire il resto dell'arena. In questo modo correremo meno rischi durante la raccolta delle particelle, evitando di morire prima di riuscire a depositarle. Occhio anche ai nemici esplosivi, e in generale a tutte le minacce circostanti che possono mettere a repentaglio la vostra incolumità e quella dei compagni di squadra.

Trovatevi un ruolo

Nella modalità Azzardo si possono sperimentare diversi approcci possibili alla partita. Potreste decidere di concentrarvi sui nemici, oppure specializzarvi nella raccolta e nel deposito delle particelle. Un particolare membro della squadra, invece, potrebbe farsi trovare pronto a invadere l'arena degli avversari, magari conservandosi la Super per eliminarli con più facilità.

Il gioco di squadra sarà un elemento fondamentale per vincere il round, e in quest'ottica sarà di fondamentale aiuto trovare un ruolo per ciascun membro del team. Chi ha più dimestichezza con il PvE potrebbe dedicarsi alla pulizia dell'arena a i boss, i Guardiani più veloci potrebbero preoccuparsi delle particelle, mentre i veterani del PvP sarebbero i candidati ideali per invadere la mappa dell'altra squadra.

Inviate gli Assedianti

L'invio di Assedianti al nemico ricopre un ruolo fondamentale nelle partite di Azzardo. Depositare 5 particelle permetterà di inviare una Falange Corrotta, depositarne 10 invierà un Cavaliere Corrotto, mentre ne saranno necessarie 15 per mandare un Orco Corrotto in grado di sparare un raggio letale dal proprio occhio. La Falange è una buona soluzione per infastidire il nemico e complicargli la vita mentre tenta di depositare le particelle: una tattica ottimale se volete recuperare qualche punto per rientrare in partita. Il Cavaliere Corrotto è in realtà il più letale dei tre, il che lo rende un'ottima scelta per mettere in difficoltà il nemico poco prima di invaderlo. L'Orco si presenta invece come il nemico più resistente, perfetto per rallentare la squadra avversaria e tenerla impegnata il più a lungo possibile. In base alla situazione e alla strategia che volete adottare, dunque, cercate di inviare l'Assediante più adatto ai vostri scopi.

Invadete nel momento giusto

La parte superiore dello schermo ci tiene informati sul numero di particelle raccolte dalla squadra avversaria. Più in particolare, la parte colorata della barra indica il numero di particelle inserite nella banca, mentre la parte bianca ci tiene aggiornati su quelle raccolte ma non ancora depositate. Possiamo sfruttare questa informazione per invadere l'arena del nemico nel momento più opportuno: scegliendo di farlo quando la barra bianca è abbastanza estesa, infatti, potremo eliminare i nemici facendogli perdere numerose particelle. Allo stesso modo possiamo decidere di inviare un Assediante, bloccando la banca dell'avversario per impedirgli di depositare le particelle raccolte fino a quel momento. Ricordate che potrete invadere l'avversario mentre affronta il Primordiale, con la possibilità di eliminare i membri dell'altra squadra per ripristinare una parte di salute del Boss.

Cambiate strategia

Dal momento che i match di Azzardo si decidono al meglio dei tre round, avremo l'opportunità di fallire un turno senza compromettere l'esito della partita. Questo ci consente di rivedere le nostre strategie, valutare cosa è andato storto e cambiare approccio nel round successivo, decidendo eventualmente di impiegare armi diverse o di cambiare i ruoli dei vari membri della squadra.

In ogni caso, la flessibilità e l'imprevedibilità dei nostri approcci alla partita rivestiranno sempre un ruolo importante, permettendoci di cogliere di sorpresa gli avversari. Cercate di non fossilizzarvi sempre sulle stesse strategie, in particolare se queste non portano a grandi risultati, facendo in modo di migliorare il vostro stile di gioco di round in round.

Sfruttate la Super

Come in tutte le modalità, usare la Super nel modo e nel momento giusto può rivelarsi di fondamentale aiuto per avere la meglio sugli avversari. Sicuramente conviene conservarla contro il Primordiale, così da scaricare tutta la vostra potenza su di esso per eliminarlo il prima possibile, ma d'altro canto si rivelerà altrettanto utile contro la squadra nemica quando si deciderà di invadere la loro arena. In quest'ultimo caso conviene che un singolo Guardiano del team si prepari all'invasione, tenendosi da parte una Super in grado di uccidere dalla distanza come Pistola d'Oro del Cacciatore o il Martello del Titano. Leggete sempre con attenzione ciò che avviene sul campo di battaglia, cercando di conservarvi la Super per i momenti decisivi della partita.