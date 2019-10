Destiny 2 Ombre dal Profondo: guida e trucchi utili per iniziare a giocare

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Dopo il rinvio annunciato a pochissimi giorni dall'uscita, lo scorso 1 ottobre 2019 l'Anno 3 di Destiny 2 è ufficialmente iniziato grazie al debutto di Ombre dal Profondo, la nuova espansione che non solo ci riporta sul suolo lunare, ma ci permette anche di tornare in contatto con la tenebrosa Eris Morn (abbiamo espresso dei giudizi preliminari nel nostro recente provato di Destiny 2 Ombre dal Profondo). Sia che siate nuovi giocatori arrivati grazie ad Una Nuova Luce, sia che siate vecchi Guardiani di ritorno dopo una pausa, in questa guida potete trovare degli utili consigli utili per ambientarvi velocemente nonostante tutti i numerosi cambiamenti apportati con l'arrivo della Stagione dell'Intramontabile.

Pass Stagionale

Una delle principali novità di Destiny 2: Ombre dal Profondo è sicuramente la presenza di un Pass Battaglia in pieno stile Fortnite Battaglia Reale. Per poter aumentare il livello del proprio pass ed ottenere le ricompense Premium o gratuite (se possedete Shadowkeep la Stagione dell'Intramontabile è inclusa nel prezzo), dovete semplicemente accumulare un gran quantitativo di punti esperienza. Ogni martedì avrete un boost XP che vi aiuterà a salire di ben 5 livelli molto più velocemente, mentre quelli successivi andranno guadagnati a suon di attività e uccisioni.

Il modo migliore per raggiungere i 100.000 punti esperienza necessari a salire di livello è quello di completare il maggior numero di Taglie possibili. Oltre a quelle di Avanguardia, Crogiolo e Azzardo è bene dare anche un'occhiata alle taglie dei pianeti, per la precisione quelle di Marte, Io, Terra, Titano e Nessus. Gli NPC di questi luoghi avranno sempre 3 taglie disponibili al reset giornaliero delle ore 19:00 e spesso completarle non solo sarà estremamente semplice, ma vi garantirà 8.000 punti esperienza.



Questo significa che completando tutte le taglie di un pianeta con tutti i propri personaggi si possono ottenere circa 75.000 XP: portate quindi a termine ogni singola taglia disponibile e il vostro livello del pass viaggerà alla velocità della luce.Se poi fate parte di quei giocatori che amano partecipare solo ad una specifica tipologia di attività, sappiate che è ora possibile acquistare delle taglie extra e con obiettivi casuali relative ad Azzardo, Crogiolo e Avanguardia. La ricompensa in termini di esperienza è minore rispetto alle taglie giornaliere ma è comunque utile per quei Guardiani che, ad esempio, giocano solo ed esclusivamente al comparto PvP.

Tenete bene a mente inoltre che le ricompense del pass vanno riscattate manualmente e non vengono aggiunte al vostro inventario in maniera automatica. La prima ricompensa Premium è la Promessa di Eriana, un cannone portatile esotico dotato di mirino ed efficace quindi anche a notevole distanza dal bersaglio.

Non abbiate fretta

Come in ogni nuova stagione di Destiny 2, in Ombre dal Profondo il limite di Livello Potere è stato aumentato ed è ora di 960. Raggiungere tale level cap è però molto più difficile che in passato, dal momento che le fonti di Engrammi Potenti sono state ridotte di parecchio e le stesse ricompense potenti hanno ora un potere solo lievemente superiore al nostro (sapevate che sul sito di Bungie potete ottenere un Engramma Potente gratis in Destiny 2?).

Proprio per questo motivo, da una parte è bene evitare del tutto di riscattare qualsiasi ricompensa di alto livello nelle prime ore di gioco, dall'altra è consigliabile raggiungere il cosiddetto soft cap, ovvero il Livello Potere 900, svolgendo delle normali attività. Qualsiasi arma e pezzo d'armatura raro o leggendario ottenuto completando Assalti, Eventi Pubblici, Settori Perduti, partite d'Azzardo o partite del Crogiolo sarà sempre superiore al vostro livello fino a quando non raggiungerete il livello 900.



Evitate quindi di riscattare ricompense settimanali o quelle che si ottengono nella parte finale della campagna di Shadowkeep e attendete di raggiungere il soft cap prima di reclamarle. Se avete accumulato un gran numero di pegni delle varie fazioni e di parti di arma per l'Armaiolo, sappiate che potete consegnarle per ottenere armi e armature leggendarie che vi permetteranno senza particolari sforzi di raggiungere il livello 900. Sono in tantissimi infatti i giocatori che sono riusciti ad arrivare al soft cap nei minuti immediatamente successivi al'apertura dei server lo scorso 1 ottobre grazie al solo contributo dei pegni.

Armature 2.0 e set del Solstizio degli Eroi

Oltre a parlare con i vari NPC sulla Torre per accettare le varie imprese, una delle prime cose da fare una volta avviato Destiny 2: Ombre dal Profondo è quella di andare a parlare con Banshee, l'armaiolo, che vi darà in maniera completamente gratuita l'intero set del Solstizio degli Eroi in versione 2.0, a patto che ovviamente l'abbiate sbloccato nel corso dell'evento estivo.

Se siete a corto di armature 2.0 potete anche ottenerne qualcuna direttamente dalla collezione di oggetti esotici. Riscattare una delle proprie armature esotiche dall'apposito menu ve ne farà ottenere subito la versione 2.0, quindi affrettatevi a riprendere i vostri pezzi preferiti.

Artefatto stagionale

Il primo obiettivo che ogni giocatore di Destiny 2: Ombre dal Profondo dovrebbe prefissarsi è il raggiungimento del livello 6 del Pass Stagionale, il quale vi garantirà l'accesso all'Artefatto Stagionale. Una volta raggiunto tale livello, fate visita al menu del pass e riscattate l'oggetto, il quale vi consentirà non solo di aumentare il Livello Potere di tutti e tre i vostri personaggi, ma anche di sbloccare delle mod per le armi uniche e attive solo nel corso della Stagione dell'Intramontabile.

Esattamente come per i livelli del pass, anche i potenziamenti dell'Artefatto Stagionale si possono acquisire semplicemente ottenendo punti esperienza, i quali andranno a caricare diversi indicatori che sbloccano Livello Potere e punti da spendere per lo sblocco di mod extra. È bene allora ottenere tale Artefatto il prima possibile, dal momento che i punti esperienza guadagnati non andranno a sbloccarne i potenziamenti finché non lo avrete aggiunto al vostro inventario.

Approfittate del cross-save

Grazie all'arrivo di Destiny 2 Una Nuova Luce, il gioco potrà essere scaricato gratuitamente su qualsiasi piattaforma in vostro possesso e, anche se possedete la licenza di Ombre dal Profondo solo su PC, PlayStation 4 o Xbox One, potrete comunque partecipare ad un nutrito numero di attività e avanzare di livello nel pass stagionale su un dispositivo diverso.

L'acquisto del pass stagionale (parliamo del solo pass, non di Shadowkeep) gode del supporto al cross-buy e i suoi progressi sono condivisi tra tutti gli account, quindi se siete soliti giocare su PC e per una volta volete godervi il gioco sul televisore grazie alla vostra PlayStation 4 Pro, sappiate che potrete farci una partitina senza timore.



Per poter usufruire di questi benefici dovrete aver abilitato il cross-save di Destiny 2, procedura molto semplice che può essere eseguita in pochi istanti dal sito ufficiale.