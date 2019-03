Devil May Cry 5: Gemme, Combo e Stili di Combattimento, guida per iniziare

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Mantenendo fede ai tratti principali della serie Capcom, Devil May Cry 5 si presenta come un action game stiloso e frenetico, con un ritmo e un tasso di azione in grado di mettere a dura prova anche i fan di vecchia data. Il titolo mette a disposizione una grande varietà di armi, un personaggio nuovo di zecca e numerose abilità da padroneggiare per avere la meglio sui nemici in ogni situazione. Naturalmente senza dimenticare le epiche boss fight, le missioni segrete da scovare all'interno dei livelli, l'importanza delle combo e la rincorsa ai punteggi migliori. Se volete prepararvi per affrontare al meglio la nuova avventura di Nero, Dante e V, in questa Guida troverete diversi consigli utili per muovere i primi passi nel nuovo capitolo di Devil May Cry.

Fate pratica

Che si tratti di mettere a segno una combo o di sfoderare una nuova arma, fare pratica rimane il modo migliore per padroneggiare le meccaniche di gioco e il battle system. Dal menu potete accedere a una modalità di allenamento chiamata il Vuoto, di grande utilità per sperimentare diversi stili di lotta, testare le abilità a vostra disposizione e imparare a riconoscere i punti deboli dei nemici. La modalità può essere personalizzata scegliendo le armi con cui giocare, il tipo di avversari da affrontare e altri parametri ancora. Sfruttatela in qualsiasi momento per migliorare le vostre prestazioni in combattimento.

Combo

Una volta che iniziate a mettere a segno una combo, arriverà un momento in cui l'attacco finirà. Esercitatevi a concatenare le vostre combo, in modo da poter infliggere più attacchi in rapida successione. L'ideale per mettere a segno più danni ai nemici e ai boss, e naturalmente per migliore i vostri punteggi con l'obiettivo di ottenere il rank SSS.

Potete creare combo potenti premendo più pulsanti contemporaneamente. Per avere un quadro più chiaro sulle mosse disponibili, vi consigliamo di controllare l'elenco delle abilità di ogni personaggio dal menu. E non dimenticate di sfruttare la modalità allenamento per padroneggiare le combo e imparare a concatenarle.

Potenziate le armi

Ogni arma è caratterizzata da un insieme unico di abilità, con le quali personalizzare il vostro stile di combattimento sul campo di battaglia. Le armi possono essere potenziate nel corso dell'avventura usando le gemme rosse sparse nei livelli: tenetele sempre d'occhio durante le fasi esplorative, non lasciandovi sfuggire l'occasione di raccoglierle ogni volta che le vedete nelle vicinanze. Le gemme sbloccheranno abilità, miglioreranno le armi e forniranno altri benefici come le abilità di apprendimento dei vostri personaggi. Tenetevi sempre riforniti di queste gemme, dato che ne avrete bisogno durante il gioco.

Rigiocate le parti difficili

Alcune parti del gioco saranno più difficili da affrontare rispetto alle altre. Se vi bloccate in un determinato punto dell'avventura e non riuscite ad andare avanti, avete sempre l'opzione di abbassare il livello di difficoltà scegliendone uno più permissivo, raccogliere una buona quantità di gemme, imparare nuove abilità e poi riaffrontare il livello a un grado di difficoltà più alto.

Ripetete questa operazione fino a quando non vi sentirete pronti a superare l'ostacolo che vi aveva tenuti impegnati fino a quel momento, sperimentando diverse armi e abilità.

Esplorate con attenzione

Quando vi spostate da un'area all'altra, cercate sempre di esplorare con attenzione e di setacciare i livelli da cima a fondo: la vostra curiosità verrà ricompensata. Così facendo potrete raccogliere un numero maggiore di gemme, facendone scorta in vista dei costosi potenziamenti da acquisire per i vostri personaggi. Come visto nei precedenti capitoli della serie, inoltre, nel corso dell'avventura potrete sbloccare una serie di missioni segrete, con la possibilità di affrontare sfide opzionali e ottenere ricompense extra. Un'occasione da non lasciarvi sfuggire, specialmente se avete intenzione di completare il gioco al 100%.

Personalizzate i controlli

I frenetici combattimenti di Devil May Cry 5 possono farvi sudare le mani, soprattutto ai livelli di diffocltà più alti, quindi trovare uno schema di controlli che si adatti alle vostre esigenze è di vitale importanza.

Grazie alla possibilità di mappare ogni singolo attacco potete creare il vostro control scheme unico, trovando la soluzione più efficiente e confortevole. Provate a sperimentare tutte le combinazioni possibili, testandole con mano nella modalità allenamento.

Completate l'avventura più volte

Uno dei migliori pregi di Devil May Cry 5 risiede nella sua rigiocabilità. Durante la prima run inizierete ad accumulare tonnellate di armi, abilità e alcuni oggetti extra. Dopo aver sbloccato tutto questo, il gameplay cambia radicalmente per alcuni personaggi e apre a nuovi percorsi che vi eravate persi durante il primo playthrough. Ci sono anche alcune missioni che vi consentono di scegliere il personaggio con cui giocare, con la possibilità di migliorare il vostro rank. Una cosa è certa: per vedere tutto ciò che Devil May Cry 5 ha da offrire dovrete portare a termine l'avventura più volte.

Usate le provocazioni

In Devil May Cry 5 è presenta una mossa di provocazione, inutile ai fini del combattimento ma estremamente efficace per aumentare la quantità di punti stile guadagnati. Un ottimo modo per migliorare i propri punteggi a fine livello e ottenere più gemme. Potete bloccare gli avversari con il roundtrip di Dante e schernire il nemico indifeso mentre tenta di liberarsi, oppure usare l'attacco di streak di Nero per abbattere un avversario ottenendo il medesimo effetto.

Lo stesso vale quando vi trovate in aria. Le provocazioni vi aiuteranno a ottenere munteggi più alti, ma state attenti a non usarli troppo stesso nelle situazioni più pericolose, dal momento che potrebbero esporvi agli attacchi dei nemici.