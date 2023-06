La guida di Diablo 4: difficoltà, santuari, equipaggiamenti e ricompense

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

L'attesa è durata anni, ma alla fine Diablo 4 ha raggiunto gli scaffali di tutti i negozi, dando il via ad una nuova era per la serie di action RPG targati Blizzard Entertainment. Come ben saprete, la quarta iterazione del brand è un mix di tradizione ed innovazione, visto che la struttura di gioco è fortemente basata sulla componente online e il sistema di costruzione delle build avviene in maniera diversa rispetto a quanto visto nel terzo capitolo. Che siate quindi nuovi giocatori o appassionati della serie che stanno per fare ritorno a Sanctuarium, vi proponiamo una lunga serie di consigli che potrebbero aiutarvi nella progressione, nella gestione del loot e nella personalizzazione della vostra build.



Editor e trasmogrificazione

Sappiamo bene quanto sia importante per i giocatori creare un personaggio di bell'aspetto Diablo 4, visto che dovranno poi averlo davanti agli occhi per decine se non centinaia di ore di gioco. A questo proposito, è bene sapere che solo alcune delle scelte compiute nell'editor iniziale saranno permanenti, invece altre potranno essere tranquillamente modificate nel corso dell'avventura.

Visitando la dimora del giocatore nell'hub centrale potrete infatti interagire con l'armadio (accanto al forziere che funge da deposito) per alterare trucco, gioielli, tatuaggi e relativo colore. Questo significa che non dovrete crucciarvi nella selezione dei marchi o degli accessori. Sappiate inoltre che la stessa postazione vi servirà anche per abilitare la trasmogrificazione e modificare così l'aspetto ed il colore dell'equipaggiamento senza alterarne le caratteristiche.

Difficoltà

A meno che non vogliate giocare a Diablo 4 con tutta la calma del mondo e senza raggiungere i livelli più avanzati nel minor tempo possibile, vi suggeriamo di partire sin da subito con la difficoltà più elevata tra quelle disponibili, ovvero Veterano.

Malgrado l'aumento dell'aggressività dei nemici, in questo modo attiverete un bonus all'oro e all'esperienza ottenuta eliminando le creature di Sanctuarium, rendendo la progressione più veloce. È preferibile procedere in questo modo anche perché la difficoltà può essere modificata in qualsiasi momento dai menu oppure visitando la grossa statua di Kyovashad, l'hub centrale. Per saperne di più, ecco cosa cambia tra i livelli di difficoltà di Diablo 4.

Pozioni curative

Il funzionamento delle pozioni curative in Diablo 4 è completamente diverso rispetto a quanto visto nei precedenti capitoli. Qui le pozioni non si ripristinano automaticamente nel tempo e il loro utilizzo è legato al quantitativo massimo di cariche, le quali possono essere ricaricate raccogliendo i consumabili lasciati cadere dai nemici oppure dagli elementi dello scenario distrutti.

Dopo qualche ora di gioco, però, inizierete a notare che gli effetti curativi di queste pozioni non sono sufficienti a tenervi in vita durante i momenti di gioco più frenetici e servirà un potenziamento. A tal proposito, fate periodicamente una capatina dall'Alchimista nell'hub centrale, così che possiate verificare se sia disponibile o meno un upgrade della pozione curativa: in questo modo potrete fare in modo che il suo utilizzo ripristini una maggiore porzione di salute e abbia anche effetti aggiuntivi.

Fonti e santuari

Il motivo per cui l'esplorazione in Diablo 4 premia il giocatore non è solo legato al bottino. In giro per Sanctuary si possono trovare numerose postazioni che conferiscono al personaggio un bonus temporaneo al danno, all'esperienza ottenuta o ad altri parametri, così che possa essere per breve tempo un'inarrestabile macchina da guerra. Sfruttare questi bonus potrebbe permettere di sconfiggere nemici molto forti oppure accumulare XP in quantità per qualche minuto. Alcuni di queste fonti non si attivano con la semplice interazione e richiedono la risoluzione di un semplice puzzle, che consiste solitamente nell'esecuzione di un'emote. Non ignorate inoltre gli Altari di Lilith, che in questo caso conferiscono un aumento permanente alle statistiche e sono quindi ancor più rilevanti rispetto a quelli citati precedentemente.

Elisir

Oltre ad avere un ruolo nel potenziamento delle fiaschette curative, l'Alchimista di Diablo 4 è anche un personaggio fondamentale per la creazione di pozioni ed intrugli con tutti gli ingredienti raccolti durante l'esplorazione della mappa.

Dal momento che di oggetti di questo tipo se ne possono trovare in grosse quantità, vi consigliamo di non ignorare questa meccanica di gioco e di sfruttarla a vostro vantaggio. Creando un Elisir del Ferro Spinato Debole, per esempio, otterrete per 30 minuti un bonus all'armatura, uno alle spine e un altro all'esperienza.

Fabbro e riparazioni

Come si può notare osservando l'equipaggiamento nell'inventario, in Diablo 4 i vari pezzi indossati hanno un indicatore dell'integrità. A differenza di quello che si potrebbe immaginare, gli oggetti non si usurano nel corso del tempo ma subiscono danni esclusivamente al momento della morte. Fortunatamente si tratta di un problema reversibile ed è sufficiente recarsi presso un fabbro per ripristinare la resistenza di armi ed armature in cambio di qualche pezzo d'oro. Se siete morti qualche volta, quindi, assicuratevi di riparare il vostro arsenale per non trovarvi in situazioni scomode contro boss o altri pericoli che si aggirano per Sanctuarium.

Equipaggiamento e bonus

Un errore che viene spesso commesso dai neofiti di Diablo consiste nel valutare i pezzi d'equipaggiamento tenendo in considerazione solo ed esclusivamente il numero che indica il valore offensivo per le armi e difensivo per gioielli ed armature. Agire in questo modo può andar bene per le prime due ore, dopodiché entreranno in gioco meccanismi che non si possono ignorare: tutto l'equipaggiamento raro (dal colore blu in poi, per intenderci) presenta caratteristiche aggiuntive che contano molto più del numeretto di cui parlavamo poco sopra.

Alcune armi o armature leggendarie possono ad esempio alterare il comportamento delle abilità al punto da rivoluzionare una build e potrebbe essere meglio tenere equipaggiate quelle anziché optare per alternative con valori superiori ma di rarità inferiore e prive di bonus. Insomma, prima di modificare l'equipaggiamento è bene valutare con grande attenzione tutte le possibili implicazioni.

Portale Cittadino

Vi accorgerete molto presto che in Diablo 4 si raccolgono fiumi di loot e non capita di rado che il ristretto inventario si riempia del tutto. In situazioni come questa è bene evitare di spostarsi con i metodi tradizionali, poiché proprio come negli altri capitoli della serie Blizzard è possibile utilizzare il Portale Cittadino. Con la semplice pressione di un tasto, il nostro guerriero si recherà a Kyovashad dopo aver creato un portale nel luogo esatto in cui è stato attivato: a questo punto potrete decidere se smontare l'equipaggiamento o venderlo per poi riutilizzare il portale e tornare dove avevate interrotto l'azione. L'unica particolarità di questa meccanica risiede nell'impossibilità di lasciare l'hub di gioco: nel caso in cui doveste decidere di uscire dalla città, il portale verrà distrutto.

Crocevia

La Sanctuarium di Diablo 4 è enorme e, per quanto la possibilità di utilizzare la cavalcatura renda le fasi di esplorazione della mappa più agevoli, è fondamentale disporre di numerosi checkpoint per il viaggio rapido che permettano di raggiungere in pochi istanti qualsiasi luogo.

A questo proposito, vi consigliamo di controllare sempre se ci sono Crocevia da sbloccare lungo il percorso e magari fare qualche passo in più per raggiungerlo anche quando non è situato sulla strada verso l'obiettivo: questo piccolo sforzo farà si che possiate ritornare in quel luogo senza sforzo nelle successive ore, magari per completare una missione secondaria o per raggiungere un evento pubblico.

Respec

Chi è abituato alla gestione delle abilità di Diablo Immortal o Diablo 3 si troverà quasi sicuramente spiazzato di fronte al grosso albero delle abilità del quarto capitolo. Sappiate però che non c'è nulla da temere, poiché in Diablo 4 è possibile in qualsiasi momento ottenere il rimborso dei punti abilità con la spesa di qualche moneta d'oro e, almeno nelle prime ore di gioco, la cifra richiesta è prossima allo zero. Questo significa che è bene approfittare di questa particolare scelta degli sviluppatori per sperimentare il più possibile con le varie abilità della classe selezionata, così da comprendere quali sono le possibilità offerte e iniziare a riflettere su come costruire il personaggio.

Eventi pubblici e Oboli

In maniera molto simile a quanto visto in Diablo Immortal e in una miriade di MMO, il quarto capitolo della serie Blizzard propone una serie di eventi pubblici in giro per la mappa, i quali vengono evidenziati da grossi cerchi arancioni. Queste attività, che possono essere completate anche con l'aiuto degli altri giocatori che si trovano a passare da lì, sono parecchio importanti ai fini della progressione. Tralasciando il bottino ricavato dal forziere che appare al momento del completamento dell'attività, gli eventi pubblici ricompensano il giocatore con gli Oboli Mormoranti, una delle tante valute di gioco che può essere spesa presso i Latori di Curiosità.

Questo mercante è pronto a scambiare i gettoni viola con le Chiavi Sussurranti, utili per aprire i Forzieri Silenti, oppure con equipaggiamento casuale. Sfruttando la seconda opzione, è possibile tentare la fortuna e magari provare ad ottenere qualcosa di meglio rispetto a ciò che stiamo indossando. Tale funzione può risultare utile soprattutto quando la sorte non è dalla nostra parte e necessitiamo di uno specifico pezzo d'armatura poiché quello in uso è ormai troppo debole.

Dungeon

Durante l'esplorazione del mondo di Diablo 4 vi capiterà molto spesso di imbattervi in piccole icone a forma di cancello: si tratta dei dungeon, un'attività secondaria particolarmente utile per chi vuole accumulare risorse e potenziare il personaggio al tempo stesso. Oltre ad essere un'ottima fonte di esperienza e loot per via dell'elevato numero di nemici che li popolano, i dungeon sono un buon investimento anche per la ricompensa finale. Il completamento di queste attività permette di accedere agli Aspetti, peculiari oggetti che possono essere utilizzati per migliorare l'equipaggiamento con caratteristiche uniche. Sappiate inoltre che gli sviluppatori hanno implementato una funzionalità molto utile che rende i dungeon più veloci: una volta sconfitto il boss e ottenuto il bottino, è sufficiente aprire la mappa e selezionare il punto d'ingresso con il cursore per teletrasportarsi all'entrata.

Progressione regionale

Che si tratti della scoperta di un Crocevia o del completamento di un'attività collaterale, qualsiasi azione compiuta nelle open map di Diablo 4 permette di accumulare una particolare risorsa chiamata Fama. Ogni regione ha il suo personale livello legato alla Fama e il suo aumento garantisce bonus di grande importanza, alcuni dei quali vanno ad attivarsi per tutti i personaggi legati all'account.

Uno degli incrementi più utili tra quelli relativi alla Fama è quello che si ottiene al Livello 2 di ogni regione, poiché permette di trasportare una pozione curativa extra. Sfruttando questa meccanica, potrete ottenere sin dalle prime battute alcuni oggetti extra per rimettervi in sesto nei momenti di difficoltà.

Level up esplosivo

Pur non essendo una meccanica rivoluzionaria, quella relativa al momento del level up di Diablo 4 potrebbe rappresentare un jolly per tirarsi fuori dai momenti difficili. Ogni volta che il nostro personaggio guadagna sufficiente esperienza per avanzare di livello, viene generata una potente esplosione che coinvolge tutti i nemici che si trovano intorno a lui. Se vi trovate nel bel mezzo di uno scontro che coinvolge numerosi nemici, fate in modo da posizionarvi al centro e poi eliminatene un paio per guadagnare quel po' di esperienza che vi manca a salire di livello: in questo modo vi libererete di loro in un baleno.

Cooperativa

Un altro aspetto da non sottovalutare in Diablo 4 è la presenza di un bonus all'esperienza che si attiva giocando in squadra con altri utenti.

Chi vuole massimizzare il quantitativo di XP ottenuti durante l'avventura in giro per Sanctuarium dovrebbe quindi aggregarsi ad un gruppo di amici, così da avanzare ancor più velocemente, soprattutto sfruttando gli altri incrementi derivanti dall'aumento della difficoltà e dai consumabili come gli elisir di cui vi abbiamo parlato poco più sopra.