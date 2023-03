Diablo 4 trucchi e guida: classi, livelli, spawn del boss e ricompense

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Per la gioia di tutti i fan che lo stanno attendendo da anni, Diablo 4 è finalmente disponibile in Open Beta, così che tutti possano mettere alla prova una piccola porzione dell'action RPG in uscita nel corso dell'estate 2023. Che stiate per prendere parte alla fase di accesso anticipato del test o che siate in attesa dell'apertura dei server anche a chi non dispone di un codice, ecco una serie di trucchi di Diablo 4 che potrebbero aiutarvi a godervi al meglio questo periodo di prova.

Provate tutte le classi

Pur trattandosi di una Beta, quella di Diablo 4 mette a disposizione un discreto numero di classi giocabili, che verrà ulteriormente ampliato nel secondo weekend con Druido e Negromante. Dal momento che ogni giocatore ha la possibilità di mettere alla prova tutte le classi selezionabili creando più personaggi (il numero di slot è pari a 10 nell'Open Beta), vi consigliamo di non concentrarvi solo su una di esse. A meno che non abbiate un vostro tipo di guerriero preferito, create un eroe per ciascuna classe e completate le prime fasi di gioco, così da valutare quale di questi faccia più al caso vostro.

Se invece siete neofiti della serie, potreste trovare meno complesso il Barbaro, che con i suoi poderosi attacchi corpo a corpo è sicuramente fra le classi più gestibili da un nuovo giocatore di Diablo 4. A prescindere da quale sia la vostra scelta, fate attenzione a non selezionare la modalità Hardcore in fase di creazione del personaggio, poiché tale opzione è indirizzata ai soli giocatori esperti della serie Blizzard che cercano un livello di sfida elevato. La modalità Hardcore non alterà la difficoltà, ma attiva la morte permanente: questo significa che, in caso di decesso del personaggio, questo verrà eliminato automaticamente e dovrete crearne uno nuovo.

Livello del Mondo

Subito dopo aver concluso la fase di creazione del personaggio e di selezione della classe, vi verrà chiesto di selezionare una delle due difficoltà, le quali corrispondono al classico Livello del Mondo di Diablo: Avventuriero o Veterano. A meno che non siate poco pratici dei capitoli della serie o degli action RPG in generale, vi suggeriamo di partire immediatamente dal Livello del Mondo 2, poiché il livello di sfida non è così elevato ma i bonus che si attivano sono molto interessanti. Ad accompagnare la maggiore aggressività e resistenza dei mob, troviamo un 20% di esperienza aggiuntivo e il 15% di oro extra ottenuto dall'eliminazione dei mostri. Come potete immaginare, quindi, giocare alla difficoltà più alta consente una progressione più rapida. Sappiate inoltre che è possibile modificare il Livello del Mondo in qualsiasi momento: per farlo è sufficiente tornare alla schermata di selezione del personaggio oppure interagire con la statua a Kyovashad.

Distruggete tutto

Sin dai primissimi istanti di gioco nell'area innevata, vi renderete conto di quanti elementi distruttibili ci siano a schermo. Sebbene possa sembrare che tali oggetti abbiano solo una funzione estetica, la loro distruzione potrebbe farvi parecchio comodo, visto che in maniera del tutto casuale è possibile che lascino cadere qualche moneta d'oro o addirittura pezzi d'equipaggiamento (è raro, ma comunque possibile). Gli elementi dello scenario, proprio come i nemici, sono anche una preziosa fonte di pozioni curative, che in Diablo 4 hanno un funzionamento diverso rispetto a quanto visto sia in Diablo 2 che nelle ultime versioni di Diablo 3.

Soprattutto nelle fasi iniziali dell'avventura, avere qualche pezzo d'oro in tasca è molto comodo, poiché permette di interagire con il mercante e procedere all'acquisto di armature più efficaci di quella che state indossando. Se l'inventario dell'NPC non dovesse avere nulla di vostro gradimento, attendete che il timer segnalato nella porzione sinistra dello schermo giunga allo zero per trovare nuove scorte in vendita.

Log delle quest

Come noterete ad ogni dialogo dell'Open Beta di Diablo 4, sulla parte destra dello schermo verrà aggiunto ogni singolo dettaglio relativo ai dialoghi delle missioni, che tra l'altro verranno proposti in lingua inglese. Dal momento che questo elemento a schermo risulta fastidioso e ripetitivo, potete disattivarlo per pulire l'interfaccia. Per far ciò, recatevi nel menu delle Opzioni, selezionate la scheda Contatti e scorrete fino a raggiungere la sezione Impostazioni Chat, dov'è presente la voce ‘Mostra dialoghi missioni in chat', che potete disattivare con un semplice click.

Attività rigiocabili

Una volta completata la quest principale e le due missioni secondarie che fanno parte dell'Open Beta di Diablo 4, potete dedicarvi ad una serie di attività in giro per l'open world. Se avete bisogno di accumulare esperienza o trovare equipaggiamento più forte, il modo migliore per farlo è quello di ripetere le Spedizioni, ovvero i classici dungeon il cui completamento consente di recuperare bottino e XP.

Non meno efficaci sono gli Eventi Legione, anch'essi ripetibili come le Spedizioni, che potete trovare facilmente sulla mappa e che solitamente si attivano dopo aver conquistato una Roccaforte. Assicuratevi solo che in vostra compagnia vi siano altri giocatori, poiché si tratta di eventi piuttosto complessi che richiedono lo sforzo condiviso di più guerrieri.

Spawn del World Boss

Una delle esperienze da provare assolutamente nel corso dell'Open Beta di Diablo 4 è lo scontro con un World Boss. Proprio come in Diablo Immortal e in molti altri MMO, questa versione di prova del titolo Blizzard permette ai giocatori di collaborare per sconfiggere una terribile creatura che prende il nome di Ashava. A differenza di altri eventi, il World Boss apparirà in gioco solo otto volte nel corso dei due weekend di Open Beta e dovrete collegarvi in quell'esatto momento per prendere parte allo scontro.

Sappiate che la boss fight sarà molto complessa, poiché questo genere di nemici è solitamente dotato di un quantitativo notevole di salute e sarà necessaria la presenza di numerosi giocatori per mandarlo giù. Ovviamente il gioco vale la candela, poiché al termine della battaglia potrete recuperare loot prezioso e tantissima esperienza.



Ecco il calendario completo degli spawn di Ashava, World Boss dell'Open Beta di Diablo 4:



Primo weekend di Open Beta (Early Access)

• Sabato 18 marzo 2023 alle ore 18:00 italiane

• Sabato 18 marzo 2023 alle ore 20:00 italiane

• Domenica 19 marzo 2023 alle ore 6:00 italiane

• Domenica 19 marzo 2023 alle ore 8:00 italiane

Secondo weekend di Open Beta

• Sabato 25 marzo 2023 alle ore 18:00 italiane

• Sabato 25 marzo 2023 alle ore 20:00 italiane

• Domenica 26 marzo 2023 alle ore 6:00 italiane

• Domenica 26marzo 2023 alle ore 8:00 italiane

Ricompense gratis

Come ogni Beta che si rispetti, anche quella di Diablo 4 mette a disposizione di tutti i giocatori una serie di obiettivi grazie ai quali sarà possibile ottenere una serie di ricompense gratis della Beta di Diablo 4:



• Titolo Morto Iniziale/Vittima Iniziale: ottenuto raggiungendo Kyovashad con un personaggio

• Titolo Pioniere Prematuro/Pioniera Prematura: ottenuto raggiungendo il livello 20 con un personaggio

• Oggetto cosmetico Sacca del Lupo della Beta: ottenuto raggiungendo il livello 20 con un personaggio

Giocate con gli amici

Come avete letto poco sopra, occorre raggiungere il Livello 20 nell'Open Beta di Diablo 4 per poter ottenere buona parte delle ricompense gratis. Per velocizzare il raggiungimento di questo obiettivo non è utile solo selezionare la difficoltà più alta, Veterano, ma anche collaborare con altri giocatori.

Invitando uno o più amici nel gruppo attiverete infatti un bonus permanente all'esperienza ottenuta eliminando le creature nemiche pari al 10%. Se invece i giocatori non fanno parte del vostro party ma sconfiggono i nemici vicino a voi nell'open world, otterrete un 5% extra di punti esperienza. Insomma, giocare in compagnia non sarà solo divertente ma anche utile.