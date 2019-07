Dr. Mario World: guida e trucchi per debellare i virus su iPhone e Android

Nintendo continua ad invadere il mercato mobile e, da qualche giorno, è possibile scaricare in maniera completamente gratuita il nuovo Dr. Mario World, puzzle game che vi permetterà di dare la caccia ai virus tramite l'utilizzo di particolari pillole colorate. Se state avendo difficoltà nella battaglia contro le orribili creature o, più semplicemente, volete saperne di più prima di iniziare, vi consigliamo di leggere la nostra guida.

Come muovere le pillole

Lo scopo principale di ogni partita di Dr. Mario World è quello di lanciare delle pillole, composte da due metà che possono essere dello stesso colore o di colori diversi, contro dei virus colorati, così che in modo simile ai titoli cosiddetti "match 3" tali minacce possano essere distrutte. Il giocatore dispone di diverse possibilità di lancio delle pillole, le quali possono essere ruotate sia prima del lancio che durante la loro lenta corsa verso i virus. Il consiglio è sempre quello di immettere le pillole nella corsia dopo averle posizionate correttamente, in modo da evitare qualsiasi tipo di errore. Per velocizzare la partita, va precisato che il giocatore può anche trascinare manualmente la pillola verso i virus anziché attendere che la raggiunga con una certa lentezza. Subito dopo l'impatto, una delle metà che la compongono potrebbe separarsi, trasformandosi in un piccolo cerchio colorato e semitrasparente. A questo punto il giocatore può di nuovo trascinare il piccolo oggetto verso un virus del medesimo colore per ripulire ulteriormente la schermata dai nemici.

Pillola Arcobaleno

Ai lati della schermata di gioco di Dr. Mario World è presente una barra che si carica man mano che il giocatore attacca i virus con le varie pillole e, una volta giunta a carica completa, permette di ottenere una speciale pillola chiamata Arcobaleno. Come potete facilmente intuire, quest'ultima consente di colpire qualsiasi virus a prescindere dal colore che lo contraddistingue. Il consiglio che possiamo darvi è quello di approfittare della sua comparsa per correre ai ripari nel caso in cui uno o più lanci dovessero andarvi male. Grazie alla Pillola Arcobaleno, infatti, potrete spesso porre rimedio alle situazioni più problematiche, dal momento che non dovrete preoccuparvi del colore dell'elemento colpito.

Procuratevi un assistente

In Dr. Mario sono presenti due diverse tipologie di personaggi: Dottori e Assistenti. I primi sono tre (Mario, Peach e Bowser) e, in base a quello selezionato, permetteranno di utilizzare in gioco una diversa abilità. Per poter eseguire l'abilità del proprio Dottore sarà necessario caricare del tutto l'"abilitometro", l'indicatore situato nella parte bassa dello schermo che si riempirà semplicemente colpendo i virus con le pillole del giusto colore.



Quando quest'ultimo sarà completamente carico, toccate l'icona luminosa e il vostro personaggio scatenerà il proprio colpo finale. Nel caso dell'idraulico baffuto, questo eliminerà in maniera automatica un'intera linea di blocchi e virus. Inizialmente potrete utilizzare solo ed esclusivamente il buon Dottor Mario ma al raggiungimento del livello 10 avrete accesso anche a Peach e Bowser.

Va precisato che potrete tenere solo uno dei tre personaggi e i due non selezionati andranno completati portando a compimento alcuni obiettivi. Non meno importanti sono poi gli Assistenti, ovvero dei personaggi in grado di conferire dei bonus passivi al proprio personaggio. A differenza dei personaggi principali, per sbloccare gli assistenti di Dr Mario World bisogna raggiungere la missione numero 20.



Se avrete raggiunto e superato questa specifica missione, allora avrete accesso alla schermata degli assistenti, i quali possono essere acquistati sia con gemme che con gettoni. Prima di procedere all'acquisto vi consigliamo di pensare attentamente a quello che più si adatta al vostro stile di gioco e, soprattutto, se preferiate giocare la modalità single player o il duello online. Il Goomba, ad esempio, aumenterà di una piccola percentuale il vostro punteggio, aiutandovi così a migliorare le vostre prestazioni nei livelli più difficili.

Sfruttate gli oggetti

Come nella maggior parte dei titoli free to play per dispositivi mobile, anche in Dr. Mario World sono presenti dei consumabili che, se utilizzati prima di affrontare un livello, consentono di ottenere dei potenziamenti che ne abbassano la difficoltà o ne migliorano le ricompense ottenute. Questa particolare categoria di oggetti non è semplice da ottenere in maniera gratuita e, nel corso dei livelli, ne otterrete davvero pochi. Il nostro consiglio è quindi quello di farne buon uso e di non sprecarli quando non ce ne sarà davvero bisogno. Cercate magari di sfruttare gli oggetti in livelli che vi stanno dando più di un grattacapo e che vi impediscono così di proseguire nell'avventura. Nel caso abbiate poi un disperato bisogno di ulteriori consumabili, sappiate che è possibile acquistarne di nuovi spendendo le gemme nel negozio. In maniera simile agli oggetti, le gemme che si possono ottenere gratuitamente non sono molte e sarebbe meglio spenderle nell'acquisto degli Assistenti.

Controllate l'energia

Senza differenziarsi molto da titoli dello stesso genere, Dr. Mario World implementa un sistema di energia che impedisce al giocatore di avviare troppe partite consecutivamente, dal momento che ciascuna di esse richiede uno specifico quantitativo di energia per poter essere avviata.

Nel caso foste a corto di energia, sappiate che ogni singola unità richiede circa mezz'ora per poter essere ricaricata, quindi terminarla tutta poco prima di andare a dormire vi consentirà al risveglio di ritrovarla completamente carica. Se proprio volete giocare e non avete voglia di aspettare il tempo richiesto alla prossima carica, vi ricordiamo che la modalità duello online può essere affrontata un numero illimitato di volte e non è richiesto l'utilizzo di energia per poter competere con altri giocatori.