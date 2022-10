Dragon Ball The Breakers: trucchi per vincere e ricompense gratis

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

In attesa che arrivi l'upgrade gratuito di Dragon Ball Z Kakarot sulle console di ultima generazione, Xbox Series X|S e PlayStation 5, i fan della serie di anime e manga possono divertirsi con Dragon Ball The Breakers, uno spin-off profondamente diverso rispetto a tutti gli altri giochi dedicati a Goku e soci, poiché mette da parte gli scontri testa a testa e propone un multiplayer asimmetrico in stile Dead By Daylight. Se anche voi state per cimentarvi in queste sfide ricche di tensione tra il Razziatore e il gruppo di Sopravvissuti, proseguite nella lettura per trovare una serie di consigli che potrebbero tornarvi utili sia per vincere che per ottenere le ricompense gratis. In attesa della recensione, vi ricordiamo anche che sulle nostre pagine trovate una lunga anteprima di Dragon Ball The Breakers.





Controlli

Ecco di seguito lo schema dei comandi predefinito di Dragon Ball The Breakers, il quale può essere modificato tramite il menu delle opzioni:



Razziatore

• Movimento del personaggio: stick analogico sinistro

• Rotazione della telecamera: stick analogico destro

• Nasconditi: pressione dello stick analogico destro

• Attacca: Quadrato su PlayStation (X su Xbox)

• Schiva: Cerchio su PlayStation (B su Xbox)

• Interagisci: Triangolo su PlayStation (Y su Xbox)

• Salta: X su PlayStation (A su Xbox)

• Attacco Speciale n°1: R1 su PlayStation (RB su Xbox)

• Attacco Speciale n°2: L1 su PlayStation (LB su Xbox)

• Frasi: L2 su PlayStation (LT su Xbox)

• Radar: tenendo premuto il grilletto destro, premere Cerchio su PlayStation (B su Xbox)

• Abilità: quattro frecce della croce direzionale



Sopravvissuti

• Movimento del personaggio: stick analogico sinistro

• Rotazione della telecamera: stick analogico destro

• Nasconditi/Interrompi trasformazione: pressione dello stick analogico destro

• Attacca: Quadrato su PlayStation (X su Xbox)

• Schiva: Cerchio su PlayStation (B su Xbox)

• Interagisci: Triangolo su PlayStation (Y su Xbox)

• Salta: X su PlayStation (A su Xbox)

• Attacco Speciale/Trasformazione: R1 su PlayStation (RB su Xbox)

• Ping: L1 su PlayStation (LB su Xbox)

• Emote: L2 su PlayStation (LT su Xbox)

• Radar: tenendo premuto il grilletto destro, premere Cerchio su PlayStation (B su Xbox)

• Lascia cadere oggetto: tenendo premuto il grilletto destro, premere X su PlayStation (A su Xbox)

• Cambia oggetto: tenendo premuto il grilletto destro, premere Triangolo su PlayStation (Y su Xbox)

• Usa oggetto: tenendo premuto il grilletto destro, premere Quadrato su PlayStation (X su Xbox)

• Abilità: quattro frecce della croce direzionale

Evocazione Spirituale

Al primo avvio di Dragon Ball The Breakers, subito dopo aver creato il vostro personaggio e completato il tutorial con Trunks, potrete muovervi liberamente per l'hub di gioco e raggiungere il grosso edificio bianco e blu chiamato Estrattore Spirituale.

Presso questo dispositivo sarà possibile spendere uno speciale ticket per ottenere un oggetto garantito all'interno dei banner in stile gacha: dal momento che avete solo uno di questi biglietti che vi garantiranno il premio, è fondamentale che facciate la scelta giusta. Potrete infatti scegliere tra il Telecomando Capsula Saiyan di Vegeta, l'Esplosione Solare di Tenshinhan e l'Impeto Kaiohken di Goku. Si tratta di tre mosse speciali da 5 Stelle completamente diverse fra loro, poiché la funzione di ciascuna di esse permette di cavarsela in situazioni differenti. La mossa di Tenshinhan, ad esempio, è perfetta per stordire temporaneamente il Razziatore e guadagnare tempo, invece l'abilità legata al principe dei Saiyan non ha rivali se la vostra intenzione è quella di fuggire via dal pericolo e raggiungere un'altra parte della mappa. Il nostro consiglio è quello di fare qualche partita nei panni dei sopravvissuti e valutare quale dei tre potenziamenti potrebbe adattarsi meglio al vostro stile di gioco.

Link all'account Bandai

Come accade sempre in più titoli, anche Dragon Ball The Breakers offre un piccolo pacchetto di ricompense gratis a coloro i quali collegano un account del publisher, in questo caso Bandai Namco. All'interno dell'hub principale è possibile individuare un piccolo robot volante collegato ad un oggetto di colore arancione: interagite con esso per visualizzare a schermo una serie di opzioni, tra le quali vi è anche quella attraverso la quale è possibile effettuare il collegamento tra la vostra copia di Dragon Ball The Breakers e il vostro account Bandai Namco.

Selezionata la voce, apparirà a schermo un Codice QR da inquadrare con uno smartphone per seguire la procedura di collegamento: se già avete un account, vi basterà eseguire l'accesso con il vostro profilo, invece chi non dispone dei dati di accesso può creare un profilo in una manciata di secondi. Al termine del procedimento, riceverete tramite un messaggio in game l'emote "Saluto di Goku" e un ticket per ottenere un oggetto nell'Estrattore Spirituale.

Emote gratis "Fusione"

Altro oggetto gratuito che i giocatori di Dragon Ball The Breakers possono ricevere senza particolari sforzi è la leggendaria emote della fusione, immancabile nella collezione di qualsiasi appassionato della serie. Se anche voi volete ottenere questo speciale oggetto, sappiate che non occorre fare altro che sfruttare il sistema di condivisione dei codici amico che gli sviluppatori hanno implementato nel titolo. Recatevi presso il robottino con il quale avete interagito anche per collegare l'account Bandai Namco e parlategli per visualizzare a schermo una serie di opzioni.

Il vostro obiettivo è quello di ottenere il vostro codice amico, composto da soli cinque caratteri, e condividerlo con un altro giocatore. Anche il vostro amico dovrà fare lo stesso, così che voi possiate parlare con il robot e inserire il codice che vi hanno inviato. Una volta che entrambi i codici verranno inseriti correttamente dai giocatori, riceverete un messaggio con l'emote. Badate bene però, gli amici con cui scambiate i codici devono essere sulla stessa piattaforma (se giocate su PlayStation, i vostri amici dovranno essere su PS4/PS5 e non su Xbox o PC).

Eliminare il Razziatore

L'obiettivo principale dei Sopravvissuti è quello di recuperare tutte le chiavi e rimettere in funzione la Macchina del Tempo per scappare, ma non sempre si tratta della strategia migliore per ottenere la vittoria. Esiste infatti un secondo modo per uscirne vincitori, ovvero sconfiggere il Razziatore.

Tale metodo non è sempre fattibile, ma sta ai giocatori valutare quando e come agire sfruttando questa tecnica. Nel caso in cui il nemico dovesse sembrarvi inesperto, potreste pensare di abbandonare l'idea di cercare le chiavi e concentrarvi sulla sua eliminazione: se vi sono i presupposti, non riuscirà a contrastarvi e potrete ottenere una vittoria schiacciante.

Uniti per la vittoria

Come potete facilmente immaginare, la cooperazione dei Sopravvissuti è essenziale per sfuggire dalle grinfie del Razziatore in Dragon Ball The Breakers. Il sistema migliore per collaborare con gli altri utenti, soprattutto se non state comunicando con loro tramite chat vocale, è quello di approfittare dei Segnali: si tratta di un sistema equivalente a quello del ping ed è legato al tasto L1 su PlayStation (LB su Xbox).

Con la pressione di questo tasto, i giocatori possono informare i compagni della presenza di un oggetto, invitarli a radunarsi in un punto oppure segnalargli la posizione del nemico. Insomma, si tratta di una meccanica che andrebbe sempre sfruttata per avere sempre il controllo della situazione.

Le prime fasi del match

Sebbene il Razziatore sia molto pericoloso in Dragon Ball The Breakers, la sua forza va crescendo nel corso della partita grazie all'assorbimento dei Sopravvissuti e alle trasformazioni. A tal proposito, il miglior momento per agire in qualità di Sopravvissuti è l'inizio di un match: in questa fase, infatti, il Razziatore è ancora nella sua prima forma e il suo potere offensivo non è sufficiente a mandare al tappeto i suoi nemici, rendendo più semplice la fuga. Questa strategia è molto efficace soprattutto quando a ricoprire il ruolo del villain troviamo Cell, visto che questo nemico inizia a giocare nella forma di larva e per i primi due minuti di ogni partita è impossibile che possa mettere i bastoni tra le ruote ai superstiti.