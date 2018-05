Dragon's Crown Pro: consigli utili per iniziare a giocare

Dragon's Crown Pro è tanto affascinante quanto complesso. Se vi state avvicinando per la prima volta al titolo di Vanillaware, è naturale sentirsi un po' spaesati. Le meccaniche da padroneggiare sono molte, ma chi ben inizia è già a metà dell'opera. Abbiamo così deciso di realizzare questa guida con alcuni preziosi consigli utili per i giocatori alle prime armi, così da consentirvi di iniziare l'avventura nel Regno di Hydeland nel migliore dei modi.

Completate tutte le Quest

Vi capiterà spesso in Dragon's Crown Pro di ricevere delle quest per il cui completamento è necessario tornare in un livello che avete appena concluso. La tentazione di saltarle, quindi, potrebbe essere piuttosto forte. Non fatelo: portatele a termine appena potete! Innanzitutto, verrete ricompensati con punti esperienza e oggetti, che male di certo non fanno. Inoltre, nelle fasi avanzate del gioco tornare nei livelli già visitati non sarà gratuito: per farlo dovrete spendere un determinato quantitativo di monete. Pertanto, completate quelle missioni finché è possibile senza spendere un soldo.

Multiplayer cooperativo

Dragon's Crown Pro può essere affrontato in cooperativa fino a 4 giocatori, sia in locale che online. Le due modalità, tuttavia, funzionano in maniera differente. In locale è possibile cimentarsi nell'intera avventura, dall'inizio alla fine, in compagnia dei propri amici senza alcuna limitazione.

Ogni giocatore dovrà creare un proprio personaggio, ma i progressi verranno registrati solamente per il personaggio del giocatore 1. Per accedere alla co-op online, invece, è necessario completare tutti e 9 i livelli almeno una volta.

Schivare

I vostri eroi possono apprendere innumerevoli abilità. Noi vi suggeriamo di imparare appena possibile la Schivata. Si tratta di un comando importantissimo, specialmente nei combattimenti a distanza ravvicinata, che vi tirerà fuori dai guai in più di un'occasione.

Pregare

Tra un livello e l'altro vi verrà concessa l'opportunità di pregare presso il Tempio di Canaan, un'azione che vi consigliamo di compiere sempre, ogni volta che ne avrete occasione. È completamente gratuita e verrete ricompensati con un incremento della Coin Life.

Gestite le Rune

Dopo circa 2-3 ore di gameplay, avrete la possibilità di combinare tre differenti rune, una meccanica che vi consente di lanciare un'ampia varietà di incantesimi, dal potenziamento di tutti gli attacchi dei vostri compagni alla possibilità di evocare un tappeto volante per passare alla sezione successiva del livello. Le rune possono essere trovate sugli sfondi dei livelli, ma per completare un set di tre e dare vita ad un incantesimo avrete anche bisogno di acquistarle da Lucain. Ciò si renderà disponibile dopo aver completato la prima missione del Santuario Dimenticato. Nell'immagine qui sotto trovate tutte le combinazioni possibili, e gli incantesimi che ne derivano.

Acquistate Incantesimi

Piuttosto che acquistare un gran quantitativo di incantesimi, vi consigliamo di padroneggiare e sviluppare solo un set specifico. L'inventario degli eroi di Dragon's Crown Pro è limitato e non è possibile trasportarne molti. Per questo motivo, sarete molto più efficaci in combattimento se gli incantesimi che avrete con voi saranno ben sviluppati, cosa possibile solamente se non sprecate risorse per acquistarne altri che non userete quasi mai.



Riparate l'equipaggiamento

Potrebbe sembrare un avvertimento banale, ma si tratta di una questione piuttosto importante. Riparate i vostri equipaggiamenti ogni volta che potete, così non si romperanno nel bel mezzo del combattimento. Dopotutto, non è neppure un'operazione molto costosa.



Oggetti

Quando esaminerete gli oggetti nell'armeria al termine del livello, noterete che non tutte le statistiche ad essi correlati saranno visibili. Per rivelarle tutte, dovrete pagare. Tenete bene a mente, tuttavia, non potrete pagare per ogni singolo oggetto, altrimenti rischierete di rimanere senza un soldo.

Fortunatamente, il gioco vi darà sufficienti informazioni per farvi decidere quali esaminare: la tipologia, il livello minimo per utilizzarlo, la classe di appartenenza e il rank, che può variare da E ad S. Valutate con attenzione, e svelate solamente le statistiche degli equipaggiamenti che vi interessano davvero.

Resettare le abilità

Se non siete contenti delle abilità che avete appreso, niente paura. Avrete l'opportunità di resettarle utilizzando un oggetto chiamato Elisir Amnesia, grazie al quale potrete riassegnare tutti i vostri punti abilità. L'Elisir Amnesia vi verrà dato come ricompensa dopo il completamento dei livelli 3, 6 e 9: ciò significa che vi verrà concessa l'opportunità di resettare le abilità tre volte per ogni personaggio.