EA Sports FC 24: guida e trucchi per vincere tutte le partite facilmente

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Ci siamo, il momento tanto atteso dagli appassionati di calcio di tutto il mondo è finalmente arrivato. Messo da parte FIFA, Electronic Arts ha pubblicato in accesso anticipato il suo nuovo EA Sports FC 24, che segna l'inizio di un percorso inedito per il colosso del mondo videoludico. Pur trattandosi dell'erede in tutto e per tutto di FIFA, questo nuovo capitolo della serie calcistica non propone solo un titolo diverso, ma anche svariate novità in termini di gameplay. Ecco quindi alcuni consigli utili per iniziare al meglio la vostra avventura nel calcistico di EA. Prima di iniziare con i consigli, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra prova di EA Sports FC 24 in attesa della recensione con il parere definitivo sul gioco.

Controlli di EA Sports FC 24

Qui sotto trovate l'elenco completo dei controlli di base del nuovo EA Sports FC 24:



Comandi di movimento

• Muovi: stick analogico sinistro

• Scatto: muovere lo stick analogico sinistro in una direzione tenendo premuto il grilletto destro (R2 su PlayStation, RT su Xbox)

• Proteggi palla/Affronta: muovere lo stick analogico sinistro in una direzione tenendo premuto il grilletto sinistro (L2 su PlayStation , LT su Xbox)

• Gioco di prima/Allungati la palla: stick analogico destro in qualsiasi direzione e grilletto destro (R2 su PlayStation, LT su Xbox)

• Primo controllo orientato/tocco cieco: R1 + stick destro in qualsiasi direzione su PlayStation (RB + direzione su Xbox)

• Dribbling laterale: stick analogico sinistro e L1 su PlayStation (LB su Xbox)

• Dribbling agile: L2 + R2 su PlayStation (RT + LT su Xbox)

• Stoppa la palla: senza muovere lo stick analogico sinistro, premere il grilletto destro (R2 su PlayStation, RT su Xbox)

• Scatto controllato: R1 su PlayStation (RB su Xbox)

• Spinta (palla in aria): L2 su PlayStation (LT su Xbox)

• Mosse abilità: stick analogico destro

• Dribbling orbitale: L2 + L1 + direzione con lo stick sinistro su PlayStation (LT + LB + direzione su Xbox)



Comandi di attacco

• Passaggio rasoterra/Colpo di testa: X su PlayStation (A su Xbox)

• Passaggio alto/Cross/Colpo di testa: Quadrato su PlayStation (X su Xbox)

• Passaggio filtrante: Triangolo su PlayStation (Y su Xbox)

• Tiro/Tiro al volo/Colpo di testa: Cerchio su PlayStation (B su Xbox)

• Tira col giusto tempismo: Cerchio, Cerchio su PlayStation (B, B su Xbox)

• Pallonetto: L1 + Cerchio su PlayStation (LB + B su Xbox)

• Tiro di precisione: R1 + Cerchio su PlayStation (RB + B su Xbox)

• Tiro Potente: L1 + R1 + Cerchio su PlayStation (LB + RB + B su Xbox)

• Tiro fintato: premere Cerchio (B) e poi premere X (A) mentre si muove lo stick sinistro in una qualsiasi direzione

• Passaggio fintato: premere Quadrato (X) e poi premere X (A) mentre si muove lo stick sinistro in una qualsiasi direzione

• Passaggio filtrante teso: R1 + Triangolo su PlayStation (RB + Y su Xbox)

• Riavvolgi e riprova (solo calcio d'inizio): premere contemporaneamente i due grilletti (L2/R2, RT/LT) e Start/Options



Comandi di difesa

• Cambia giocatore: L1 su PlayStation (LB su Xbox)

• Cambia giocatore (manuale): stick analogico destro verso il giocatore che si vuole controllare

• Cambio icona: R3 su PlayStation (RS su Xbox)

• Contrasto/Spingi o strattona (se insegui): Cerchio su PlayStation (B su Xbox)

• Contrasto deciso: tenere premuto Cerchio su PlayStation (B su Xbox)

• Scivolata: Quadrato su PlayStation (X su Xbox)

• Scivolata decisa: R1 + Quadrato su PlayStation (RB + X su Xbox)

• Rinvio: Cerchio su PlayStation (B su Xbox)

• Spazzata elegante: R1 + Cerchio su PlayStation (RB + B su Xbox)

• Contrasto di spalla/Blocco: Cerchio su PlayStation (B su Xbox)

• Contieni (solo difesa tecnica e tradizionale): tenere premuto X su PlayStation (A su Xbox)

• Contrasto fisico (solo difesa avanzata): tenere premuto X su PlayStation (A su Xbox)

• Contieni con compagno: tenere premuto R1 su PlayStation (RB su Xbox)

• Pressing parziale: premere R1 e poi di nuovo R1 su PlayStation (RB, RB su Xbox)

• Affronta in corsa: tenere premuti i due grilletti (R2 + L2 su PlayStation, RT + LT su Xbox)

• Rialzati in fretta (dopo una scivolata): Quadrato su PlayStation (X su Xbox)

• Affronta l'avversario che protegge palla: stick sinistro in direzione dell'avversario e grilletto sinistro (L2 su PlayStation, LT su Xbox)

• Uscita portiere: tenere premuto Triangolo su PlayStation (Y su Xbox)

• Intercettazione cross portiere: Triangolo e poi tenere premuto Triangolo su PlayStation (Y su Xbox)

Allenamento contro la CPU

Se all'apparenza EA Sports FC 24 non sembra tanto diverso da FIFA 23, sotto il cofano vi sono numerose migliorie che emergono solo pad alla mano, Ed è proprio per questo motivo che consigliamo a chiunque stia muovendo i primi passi nel gioco di non cimentarsi subito nelle modalità online o in Ultimate Team, rischiando di partire con il piede sbagliato in componenti del gioco in cui le prestazioni sono cruciali anche in vista delle ricompense che si possono ottenere.

Proprio per questo motivo, sarebbe preferibile iniziare a prendere confidenza col sistema di controllo con qualche match contro l'intelligenza artificiale nella modalità Calcio d'Inizio, aumentando progressivamente il livello di difficoltà per simulare quello che potrebbe essere un avversario in carne ed ossa. Iniziando da Principiante, che è il livello di sfida più basso ed accessibile, si può gradualmente salire passando per Esordiente, Dilettante, Esperto, Campione ed infine Leggenda. Se volete rendere questi match ancora più utili, potrebbe essere una buona idea quella di mettere alla prova squadre diverse in cui giocano calciatori di fama mondiale: per chi non lo sapesse, in EA Sports FC 24 agiscono in sinergia i dati raccolti da Opta e la tecnologia HyperMotionV, che insieme permettono ad ogni calciatore di comportarsi sul campo in maniera simile a quanto siamo abituati a vedere in TV o allo stadio.

Aggiornamento Squadre

Chi gioca un titolo come EA Sports FC 24 vuole che le squadre in game corrispondano a quelle realmente esistenti, aggiornandosi in base ai movimenti di mercato e ai passaggi di alcuni calciatori da una squadra all'altra. Se volete assicurarvi che il gioco abbia i team aggiornati, sappiate che è possibile eseguire una procedura per avviare il download delle rose aggiornate.

Dopo aver raggiunto il menu delle impostazioni (fuori da Ultimate Team), selezionate l'opzione Modifica Squadre. A questo punto, cliccate sulla voce Scarica aggiornamenti, così da ricercare manualmente eventuali modifiche alle rose, che verranno scaricate in un batter d'occhio.

Impostazioni personalizzate

Uno degli aspetti da non sottovalutare è la quantità di opzioni disponibili nei menu relativi alle impostazioni di EA Sports FC 24. Grazie alle numerose voci, i giocatori possono personalizzare ogni singolo elemento della loro esperienza sul campo. Potreste ad esempio aumentare o ridurre la difficoltà nei match offline per la vostra squadra o quella avversaria, disabilitare la telecronaca o modificare la telecamera con quella che meglio si adatta alle vostre esigenze.

Esiste persino un lungo elenco di opzioni per apportare anche le più piccole modifiche al sistema di controllo e, ad esempio, disabilitare alcuni aiuti per avere il totale controllo sulle azioni che si compiono in partita. Insomma, prima di iniziare a giocare seriamente è assolutamente consigliabile trascorrere qualche minuto in queste schermate per applicare anche i più piccoli cambiamenti.

Ultimate Team

Molti giocatori di EA Sports FC 24 si cimenteranno esclusivamente nella modalità Ultimate Team, alla quale dedicheremo una guida estesa. Nel frattempo, non possiamo che consigliarvi di fare molta attenzione alle fasi iniziali in questa componente del gioco Electronic Arts.

Al momento dell'avvio di Ultimate Team, vi verrà chiesto di selezionare una nazione tra quelle in elenco: qualcuno potrebbe distrattamente selezionare l'Italia senza badare troppo alla schermata, che chiede al giocatore di scegliere la nazionalità dei giocatori da trovare nel primo pacchetto di carte gratis. Insomma, valutate molto bene questa scelta anche in funzione dei vostri piani per la costruzione del team.

FC Points

In maniera pressoché identica a quanto visto in FIFA, anche in EA Sports FC 24 è possibile giocare la modalità Ultimate Team senza spendere soldi e cercando di completare quanti più obiettivi possibili per ripiegare sui pacchetti da acquistare con i crediti gratis.

Se invece avete la possibilità economica e volete rendere più veloce l'espansione della vostra squadra, sappiate che esiste un modo per risparmiare sugli acquisti in app del titolo Electronic Arts. Ovviamente ci stiamo riferendo all'abbonamento ad EA Play (incluso in Xbox Game Pass Ultimate), grazie al quale si ottiene uno sconto del 10% su qualsiasi acquisto a tema EA, che si tratti di giochi, espansioni o crediti virtuali come gli FC Points.



Ecco di seguito il prezzo dei pacchetti per gli abbonati al servizio:



• 100 FC Points - 0,99 euro (0,89 euro per gli utenti abbonati ad EA Play)

• 500 FC Points - 4,99 euro (4,49 euro per gli utenti abbonati ad EA Play)

• 1.050 FC Points - 9,99 euro (8,89 euro per gli utenti abbonati ad EA Play)

• 1.600 FC Points - 14,99 euro (13,49 euro per gli utenti abbonati ad EA Play)

• 2.800 FC Points - 24,99 euro (22,49 euro per gli utenti abbonati ad EA Play)

• 5.900 FC Points - 49,99 euro (44,99 euro per gli utenti abbonati ad EA Play)

• 12.000 FC Points - 99,99 euro (89,99 euro per gli utenti abbonati ad EA Play)



Ricordatevi anche che potete trasferire i Punti da FIFA 23 a EA Sports FC 24 ma per fare questa operazione avete tempo fino al primo gennaio 2024.

Cross-play e opzioni online

Prima di iniziare a giocare online o di procedere con gli scambi su Ultimate Team, è di fondamentale importanza che facciate un rapido check nel menu delle impostazioni di EA Sports FC 24 con l'obiettivo di accertarvi che due funzionalità siano abilitate.

La prima è il cross-play, che permette di giocare ed effettuare scambi nel mercato anche con chi gioca su piattaforme diverse. Più nello specifico, esistono due diversi gruppi di piattaforme: il primo è rappresentato da PlayStation 4 e Xbox One, il secondo è invece costituito da PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. L'altra opzione riguarda il matchmaking, poiché consente di trovare avversari più vicini per avere una qualità dei match superiore e con meno problematiche dovute al lag. Sebbene entrambe le opzioni dovrebbero essere attive di default, è probabile che alcune impostazioni relative alla console possano interferire con il gioco e disattivarle automaticamente, quindi è bene verificare che siano in funzione. A tal proposito, recatevi nel pannello delle impostazioni cliccando sull'icona a forma di ingranaggio in alto a sinistra, poi selezionate Impostazioni Online ed infine Opzioni matchmaking. Qui troverete le due opzioni, che dovrebbero essere impostate su ‘Sì'.