EA Sports FC 24 Ultimate Team trucchi: icone, intesa, ricompense e SCR

L'arrivo sugli scaffali di EA Sports FC 24 fa sì che gli appassionati di FIFA possano tornare a giocare con la versione aggiornata della loro modalità preferita in assoluto: Ultimate Team. Pur con il cambio di titolo, la nuova iterazione del calcistico firmato Electronic Arts non rinuncia alla componente basata sulla costruzione del team dei sogni tramite lo spacchettamento di bustine contenenti giocatori casuali. Per iniziare anche quest'anno col piede giusto, abbiamo per voi una lunga serie di consigli che potrebbero aiutarvi a conoscere le nuove meccaniche di gameplay e ad ottenere le migliori ricompense gratuite.



Prima di partire con i nostri suggerimenti, vi invitiamo a dare un'occhiata anche alla nostra guida per muovere i primi passi in EA Sports FC 24.

Evoluzione

Una novità assoluta dell'Ultimate Team di EA Sports FC 24 sono le Evoluzioni, una peculiare meccanica di gameplay che consente ad alcune carte di trasformarsi in una versione più prestante.

Fra i menu della modalità del gioco Electronic Arts esiste proprio una voce dedicata alle Evoluzioni, grazie alla quale gli utenti possono selezionare uno dei giocatori tra quelli sbloccati che supportano questa funzionalità: una volta attiva, la carta viene ‘congelata' e non può essere venduta nel mercato per un periodo di tempo limitato. Il processo di evoluzione va infatti completato entro un tempo prestabilito tramite una serie di sfide che, se non verranno portate a termine, faranno sì che la carta torni al suo stato originale e possa essere nuovamente messa all'asta.

Icone ed Intesa

Fra le meccaniche di gameplay che sono state ritoccate nell'Ultimate Team di EA Sports FC 24 troviamo quella delle Icone e, più nello specifico, nel modo in cui questi rari calciatori influenzano il sistema di Intesa, fondamentale per massimizzare le prestazioni della squadra. Queste carte, che per ora sono disponibili in un numero molto limitato (ma gli sviluppatori hanno già assicurato che presto ne arriveranno molte altre), hanno la possibilità di migliorare l'Intesa fino a due punti.

La semplice presenza di un'Icona nella rosa fa sì che si ottenga il primo punto bonus, ma se il giocatore viene collegato a qualcuno della stessa nazionalità, tale valore sale a due. Si tratta di una meccanica da sfruttare per colmare eventuali lacune della squadra, a patto che si abbia in collezione una di queste preziose carte.

Obiettivi e pacchetti gratis

Come ormai ben saprete, Electronic Arts ha deciso di non inserire in EA Sports FC 24 i tanto apprezzati pacchetti Welcome Back, fondamentali per gli utenti che avevano giocato le iterazioni precedenti della serie. Sebbene tale mancanza si faccia sentire per chi ha bisogno di creare una squadra con cui iniziare l'avventura in Ultimate Team, esistono alcuni metodi per ottenere, non senza un po' di pazienza, un po' di pacchetti gratuiti.

Nella sezione obiettivi di Ultimate Team, i giocatori possono portare a compimento un corposo ventaglio di sfide che danno in cambio qualche pacchetto. Le più accessibili sono forse le missioni nella sezione ‘Maestria Finalizzazione', che mettono in palio 5 pacchetti.



Ecco tutte le sfide di Maestria Finalizzazione in EA Sports FC 24:



• Segna 10 gol su pallonetto in qualsiasi modalità di Ultimate Team - Ricompensa: Pacchetto due giocatori oro rari (non scambiabile)

• Segna 50 gol con tiri potenti in qualsiasi modalità di Ultimate Team - Ricompensa: Mega-pacchetto (non scambiabile)

• Segna 75 gol con tiri di precisione in qualsiasi modalità di Ultimate Team - Ricompensa: Mega-pacchetto (non scambiabile)

• Segna 50 gol al volo in qualsiasi modalità di Ultimate Team - Ricompensa: Pacchetto giocatori oro (non scambiabile)

• Segna 100 gol in qualsiasi modalità di Ultimate Team - Ricompensa: Mega-pacchetto (non scambiabile)

• Segna 250 gol in qualsiasi modalità di Ultimate Team - Ricompensa: Pacchetto giocatori rari maxi (non scambiabile)

Squad Battles

Una delle modalità di gioco disponibili in Ultimate Team prende il nome di Squad Battles e, con tutta probabilità, rientra fra quelle migliori per chi vuole dedicarsi ad un po' di sano farming nelle prime settimane dall'uscita di EA Sports FC 24. Oltre ad essere perfettamente valida per sbloccare le ricompense di Maestria Finalizzazione elencate poco più sopra, questa modalità contro l'intelligenza artificiale permette anche di scalare le classifiche ed ottenere altri pacchetti gratis per EA Sports FC 24 Ultimate Team.

Le Squad Battles si resettano a cadenza di tempo regolare e, ad ognuno di questi reset, vengono distribuite ricompense in base al posizionamento del giocatore. Basta quindi dedicarsi a questi match per ottenere altri giocatori in maniera gratuita che contribuiranno a creare un team solido con cui affrontare la Winning League ed altre attività in arrivo prossimamente.

Sfide Creazione Rosa

Fra le tante attività che i giocatori di EA Sports FC 24 possono svolgere in Ultimate Team ci sono anche le immancabili SCR, ovvero le Sfide Creazione Rosa. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di sfide a tempo limitato che chiedono al giocatore di posizionare all'interno di una rosa uno o più giocatori che soddisfino determinati requisiti. Una volta inserita la carta, che verrà rimossa dalla collezione, si potranno ricevere ricompense gratuite, tra le quali ci sono anche i tanto agognati pacchetti. Considerando anche la facilità con cui buona parte di queste missioni possono essere completate, liberandosi al contempo di calciatori che resterebbero perennemente in panchina, è assolutamente consigliato dedicare sempre qualche minuto alle SCR, magari tramite l'app ufficiale.

Web App e Companion App

Uno strumento imprescindibile per chiunque decida di giocare assiduamente all'Ultimate Team è la Companion App di EA Sports FC 24, scaricabile in maniera del tutto gratuita sia su Android (Google Play Store) che su iPhone e iPad (App Store).

Il motivo per cui qualsiasi giocatore dovrebbe tenere l'applicazione installata sul proprio smartphone è molto semplice: attraverso di essa, si possono eseguire numerose operazioni senza accendere la console, così da poter tenere sotto controllo alcuni aspetti di Ultimate Team anche quando non c'è il tempo o la voglia di accedere al gioco.



Avviando l'app, i giocatori possono completare le Sfide Creazione Rosa e ottenere le ricompense, gestire le evoluzioni, acquistare/vendere sul mercato e personalizzare lo stadio. Vi è persino una feature che consente di creare un link da inviare agli amici per vantarsi della propria rosa. Sappiate inoltre che tale strumento sarà presto disponibile anche su qualsiasi browser, dal momento che basterà anche da PC visitare il sito ufficiale della Web App per eseguire le medesime operazioni della Companion App.

Pass Stagionale

I giocatori di Ultimate Team che vogliono mettere da parte quante più ricompense gratis possibili dovrebbero tenere d'occhio anche il Pass Stagionale, un percorso ricco di premi che si possono sbloccare scalando i livelli entro un tempo limite. Con un po' d'impegno, è possibile avanzare nel pass ed ottenere calciatori, consumabili e persino pacchetti, così da ampliare ulteriormente la rosa oppure mettere da parte qualche carta da vendere sul mercato in cambio di Crediti facili.

Se l'idea vi alletta, allora è bene che iniziate sin da subito a prestare attenzione alle missioni giornaliere, settimanali e bisettimanali: completando questi obiettivi, potrete accumulare l'esperienza, valuta fondamentale per progredire nella stagione e sbloccare le ricompense di ogni livello. Esistono anche alcune categorie di obiettivi extra come FC Founder, che permettono di ottenere un bel po' di XP facili eseguendo semplici azioni mentre si indossa una specifica divisa.

Costo dei pacchetti e dettagli sui contenuti

Come vi abbiamo detto nella nostra guida con i consigli per muovere i primi passi in EA Sports FC 24, con un abbonamento ad EA Play è possibile ottenere uno sconto del 10% su tutti gli acquisti dei pacchetti di FC Points, fondamentali per chi vuole ampliare velocemente la collezione di carte in Ultimate Team ed ottenere i calciatori più forti e rari.



A tal proposito, ecco il prezzo dei principali pacchetti in vendita nel negozio:



• Pacchetto Bronzo Premium (750 Crediti): contiene 12 oggetti bronzo, compresi giocatori e consumabili, di cui 3 rari. Il valore TOT degli oggetti bronzo può arrivare fino a 64



• Pacchetto Argento Premium (3.750 Crediti o 75 FC Points): contiene 12 oggetti argento, compresi giocatori e consumabili, di cui 3 rari. Il valore TOT degli oggetti argento oscilla tra 65 e 74



• Pacchetto Oro Premium (7.500 Crediti o 150 FC Points): contiene 12 oggetti oro, compresi giocatori e consumabili, di cui 3 rari



Per chi se lo stesse chiedendo, queste sono invece le probabilità di trovare i vari calciatori all'interno di ogni bustina di carte:



Pacchetto Bronzo Premium

• Carta con un punteggio pari o superiore a 45: 100%

• Carta con un punteggio pari o superiore a 62: 82%

• Carta con un punteggio pari o superiore a 64: 35%



Pacchetto Argento Premium

• Carta con un punteggio pari o superiore a 65: 100%

• Carta con un punteggio pari o superiore a 72: 48%

• Carta con un punteggio pari o superiore a 74: 14%



Pacchetto Oro Premium

• Carta con un punteggio pari o superiore a 75: 100%

• Carta con un punteggio pari o superiore a 82: 29%

• Carta con un punteggio pari o superiore a 86: 7,7%

Anteprima pacchetti

Una feature che ritorna anche in EA Sports FC 24 è quella della cosiddetta ‘Preview', ossia la possibilità di scoprire in anticipo cosa troveremmo in un pacchetto nel caso in cui dovessimo optare per l'acquisto.

Questa opzione è disponibile solo ed esclusivamente per il Pacchetto Oro Premium, quello posizionato all'estremità destra della schermata del negozio, nella sezione ‘Pacchetti Classici': basta premere un tasto per dare un'occhiata ad ogni singola carta che si trova al suo interno e poi decidere se procedere o meno all'acquisto. A questo punto, il giocatore si trova di fronte a due scelte, ossia attendere 24 ore (a partire dal momento dell'anteprima) affinché il contenuto del pacchetto cambi, oppure spendere i crediti necessari all'acquisto, che resetterà il timer.

EA Sports FC 24 Welcome Pack

Se siete abbonati ad EA Play (disponibile su PC, PlayStation e Xbox anche al di fuori del servizio Microsoft), non dimenticate per nulla al mondo di eseguire il riscatto di un corposo pacchetto di benvenuto. Stiamo parlando dell'EA Sports FC 24 Welcome Pack, un bundle che sarà disponibile esclusivamente nel periodo compreso tra il 22 settembre ed il 23 ottobre 2023.

All'interno del DLC vi sono alcuni Ultimate Team Draft Token e due kit: ‘EA Play Football Revolution' e ‘Press Start to EA Play'. In aggiunta, fino al 9 novembre 2023 gli utenti iscritti al servizio EA potranno ottenere senza costi aggiuntivi anche il 'Tatuaggio per il braccio sinistro FC', la 'Bandana FC bianca Club' e un po' di Crediti Volta.