eFootball 2024: guida e trucchi per ricompense, punti, monete ed eventi

Continua il nuovo percorso intrapreso da Konami per una delle sue IP di punta, ossia Pro Evolution Soccer, trasformato in un titolo a supporto continuo. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, un aggiornamento gratuito ha ribattezzato eFootball 2023 in eFootball 2024, introducendo anche qualche novità minore in termini di gameplay e le immancabili rose che tengono conto dei più recenti movimenti del mercato calcistico. Se state approfittando della natura free to play del gioco per dargli un'opportunità o siete fan di vecchia data hanno già giocato in passato, abbiamo per voi una serie di consigli che potrebbero tornarvi utili sia per apprendere le basi del gameplay che per ottenere le innumerevoli ricompense che si possono ottenere in maniera gratuita nel periodo di lancio.



Prima di iniziare con i consigli, vi invitiamo anche a dare uno sguardo al nostro speciale con tutti i dettagli sulle novità di eFootball 2024.

Ricompense giornaliere

Konami ha deciso di celebrare alla grande il lancio dell'aggiornamento di eFootball 2024 e, pertanto, i giocatori potranno ottenere ricche ricompense anche solo eseguendo l'accesso. Dall'11 settembre al 9 ottobre, gli utenti dovranno semplicemente avviare il gioco per ottenere un totale di 4 Accordi al buio, 120 Monete eFootball, 60.000 ESP e 360.000 GP.

Come se non bastasse, sarà anche possibile ottenere un Accordo al buio gratis il 14, il 21 ed il 28 settembre 2023. Se quindi avete poco tempo per giocare, vi suggeriamo di limitarvi ad effettuare l'accesso per non perdere le ricompense, che al momento del riscatto verranno inviate alla vostra casella di posta virtuale e andranno riscattate manualmente dall'apposita schermata. Per chi non lo sapesse, il reset giornaliero avviene tutti i giorni alle ore 4:00 del fuso orario italiano ed è da quel momento che è possibile riscattare la ricompensa del giorno successivo.

Missioni e Obiettivi

Fra le ricompense che si possono ottenere in eFootball 2024 vi sono anche quelle legate alle Missioni di Debutto, divise in due ondate. Si tratta di compiti molto semplici, alcuni dei quali si possono completare eseguendo azioni specifiche nei menu di gioco. Una volta completati questi facili incarichi, potete ritornare nello stesso menu per riscattare il premio e, al completamento di ogni singolo obiettivo delle Missioni di Debutto 1, avrete accesso alle Missioni di Debutto 2. In aggiunta a questi set di sfide per i neofiti, gli sviluppatori hanno introdotto anche gli Obiettivi Startup, i quali mettono in palio sia grossi quantitativi di GP che le preziosissime Monete eFootball. Nel caso delle missioni legate allo Startup, avrete solo un periodo di tempo limitato per poterle completare, invece gli Obiettivi della Carriera sono permanenti e resteranno attivi in maniera indefinita: potrete quindi riscuotere le ricompense senza alcun limite di tempo.

Eventi

Sebbene sia facile farseli sfuggire visitando i menu, in eFootball 2024 sono già attivi tantissimi eventi a tempo limitato che offrono ai giocatori l'opportunità di gareggiare in match contro l'intelligenza artificiale e di ottenere in cambio ricompense speciali. Gli eventi che presentano il bollino ‘Startup Campaign' corrispondono a quelli che il team di sviluppo orientale ha inserito con l'obiettivo di favorire i nuovi giocatori, così che possano ottenere tutto quello che gli serve per iniziare la loro avventura nella nuova iterazione del titolo.

Ci sono però anche altri eventi interessanti come Italian Clubs, Victory Run, National Teams, Turkish Clubs ed altri che conferiscono ulteriori ricompense. Non dimenticate inoltre di fare la vostra partita di debutto, così da ricevere in cambio ben 100 Monete eFootball.

Valute e contratti

Come buona parte dei free to play, anche eFootball 2024 presenta numerose valute di gioco diverse che vanno gestite in maniera oculata. Dal momento che è facile compiere errori nelle prime fasi di gioco, sprecando le generose quantità di ricompense gratuite che vengono offerte ai neofiti, abbiamo preparato per voi un elenco completo di tutte le valute e i contratti disponibili nel gioco, così da comprendere il ruolo di ciascuno di esse.



Ecco una descrizione di tutte le risorse disponibili nel gioco Konami:



• Monete eFootball (icona gialla): di tutte le valute, questa è sicuramente quella che ha maggiore importanza. Sebbene si possa ottenere di tanto in tanto prendendo parte ad eventi o promozioni, la principale fonte di Monete eFootball è il negozio, poiché possono essere acquistate tramite microtransazioni.

Per quello che riguarda gli impieghi, queste monete gialle si possono investire per ingaggiare nuovi giocatori per la squadra.



• GP (icona blu): questa seconda risorsa è molto più semplice da ottenere, poiché si può accumulare giocando. Grazie ad iniziative come le ricompense per il login, gli obiettivi e gli eventi è inoltre possibile metterne da parte in grandi quantità, così da poter acquistare calciatori e consumabili.



• Punti eFootball (icona rosa): pur essendo legata ad alcune iniziative in game, questa valuta si ottiene prevalentemente da obiettivi esterni al gioco e, pertanto, è obbligatorio aver associato un ID Konami al titolo per poter gestire queste monete.



• Accordo al buio: una specie di loot box, al cui interno risiede un calciatore casuale. In base all'Accordo al Buio, l'elenco dei possibili giocatori può variare.



• Contratto mirato: è un secondo tipo di loot box dal funzionamento leggermente diverso, dal momento che alla sua apertura viene proposto al giocatore un elenco di giocatori tra i quali sceglierne soltanto uno.

Pass Partita

Una delle principali fonti di ricompense in eFootball 2024 può essere il Pass Partita, ossia un Season Pass che i giocatori possono decidere se acquistare o meno e che consente di ricevere carte e consumabili in quantità generose. Questa striscia di ricompense è strutturata in tre percorsi: quella gratuita, quella Extra e quella Premium. La prima non richiede alcun acquisto e le sue ricompense possono essere ottenute semplicemente giocando, invece le altre due richiedono un pagamento in Monete eFootball.

Più nello specifico, il pass Extra costa 500 monete e il pass Premium ne costa 1.000. Per celebrare il lancio, però, Konami ha deciso di attivare un forte sconto su questa componente del gioco. Tutti i giocatori potranno acquistare il Pass Partita a metà prezzo, ma se si tratta del primo contenuto di questo tipo acquistato sull'account, il costo verrà ulteriormente dimezzato. In poche parole, i nuovi giocatori potranno ottenere il pass Premium a sole 250 Monete eFootball.



Ecco di seguito l'elenco dei prezzi di tutti i pacchetti in vendita nel negozio:



• 100 Monete eFootball - Prezzo: 0,99 euro

• 520 Monete eFootball - Prezzo: 4,99 euro

• 1.050 Monete eFootball - Prezzo: 9,99 euro

• 2.150 Monete eFootball - Prezzo: 19,99 euro

• 3.300 Monete eFootball - Prezzo: 29,99 euro

• 5.800 Monete eFootball - Prezzo: 49,99 euro

• 12.000 Monete eFootball - Prezzo: 99,99 euro

Allenamento e Aiuto

Se volete fare un po' di pratica prima di scendere in campo con eFootball 2024, vi suggeriamo di sfruttare al meglio la modalità Allenamento. A differenza di quanto si potrebbe pensare, il gioco Konami include questa funzionalità, ma per accedervi occorre visitare la schermata Altro, più nascosta rispetto alle altre voci dei menu.

Una volta raggiunta questa tabella, è sufficiente selezionare Allenamento per dare il via ad una sessione di addestramento completamente personalizzabile. Se invece volete saperne di più sulle funzionalità, sui controlli o su altri aspetti del gameplay come i nuovi Booster, potete scegliere l'opzione Aiuto e scorrere tra le numerosissime voci disponibili con tutte le informazioni che state cercando.

Reset dei Punti Progresso

Che siate o meno alle prime armi, è probabile che facciate qualche errore in fase di potenziamento dei vari giocatori. Se in condizioni normali il reset avrebbe un importante costo in GP, per un periodo di tempo limitato sarà possibile usufruire di questa meccanica in maniera totalmente gratuita. Come annunciato da Konami, i giocatori di eFootball 2024 potranno eseguire il Reset dei Punti Progresso assegnati senza costi aggiuntivi entro il 28 settembre 2023. Per procedere, sarà sufficiente seguire questo percorso: eFootball World -> La mia squadra -> Giocatori -> Selezione giocatore -> Opzioni giocatore -> Progresso giocatore -> Resetta progresso.

Campionato eFootball

Ora che avete appreso tutte le basi di eFootball 2024, potete iniziare a cimentarvi in qualcosa di più complesso e che, probabilmente, vi terrà impegnati per un bel po' di tempo. Ovviamente stiamo parlando del Campionato eFootball, accessibile dalla schermata principale, sotto la voce Squadra dei Sogni. In questa modalità di gioco, focalizzata sugli incontri PvP (qui si gioca contro avversari in carne ed ossa tramite il multiplayer online), gli utenti devono accumulare vittorie per scalare le Divisioni ed ottenere ricompense sia al termine del match che al momento della promozione.

Nel PvP di eFootball 2024 partono tutti dalla Divisione 10 e bisogna impegnarsi per scalare le classifiche. Al termine della fase, che dura circa un mese, gli utenti riceveranno un pacchetto di ricompense in rapporto ai risultati raggiunti in quell'arco temporale.

Konami ID

A distanza di ormai due anni dall'arrivo della versione free to play di eFootball, Konami non ha ancora implementato il supporto al cross-save, impedendo così ai giocatori di utilizzare un unico account su tutte le piattaforme. Malgrado l'assenza di questa funzionalità, consigliamo ugualmente agli utenti di utilizzare un ID Konami da associare al gioco, poiché in questo modo si possono avere alcuni benefici minori. Se giocate su dispositivi mobile, per esempio, l'uso di un account fa sì che non possiate perdere i progressi nel passaggio ad un altro smartphone/tablet, senza contare che l'ID è essenziale per poter prendere parte a tutte quelle iniziative che consentono di acquisire Punti eFootball da spendere nell'apposito negozio.

Il semplice collegamento di un Konami ID permette inoltre di ricevere un consistente quantitativo di GP, che non guastano mai. Avviare il collegamento è davvero semplice, poiché è sufficiente avviare il gioco e recarsi nel menu Altro, dov'è presente anche la voce Assistenza: qui potrete selezionare l'opzione per collegare un ID Konami, così da visualizzare a schermo tutte le istruzioni per finalizzare il processo tramite un dispositivo mobile (con il QR) o un PC (tramite il link).

Ricompense esclusive PlayStation

L'ultimo consiglio che vi daremo in merito ad eFootball 2024 è riservato ai soli utenti PlayStation 4 e PlayStation 5 che dispongono di un abbonamento a PlayStation Plus di qualsiasi livello. Grazie ad un accordo tra Sony e Konami, infatti, nel catalogo del servizio vengono proposti a cadenza regolare bundle contenenti risorse utili e monete. Il primo bonus gratis per eFootball 2024, che resterà attivo fino al prossimo 5 dicembre 2023, permette ad esempio di ricevere ben 300 Monete eFootball e 23 unità di ‘Programma allenamento' da 4.000 ESP. In parole povere, gli abbonati a PS Plus possono ottenere senza costi aggiuntivi il Pass Partita più costoso e anche un bel po' di consumabili per potenziare i giocatori.