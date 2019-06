F1 2019: guida e trucchi per aspiranti piloti di Formula 1

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

L'attesa si è finita e, per la gioia di tutti gli appassionati dei bolidi della Formula 1, F1 2019 è finalmente arrivato in tutti i negozi. Sebbene molti dei fan della serie sappiano perfettamente come guidare i veloci mezzi, c'è anche una fetta importante dell'utenza meno esperta e, proprio per questo motivo, vi proponiamo una serie di trucchi e consigli utili per iniziare a muovere i primi passi nel gioco Codemasters, ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Siete pronti per scendere in pista e diventare veri campioni?

Non vergognatevi degli aiuti

Come in ogni gioco di guida che si rispetti, anche in F1 2019 è possibile attivare o meno una generosa quantità di aiuti che consentono di modificare sensibilmente l'esperienza del giocatore. Se gli utenti più esperti tenderanno a disattivarli tutti, è probabile che chi sia alle prime armi voglia invece attivarne anche più di uno per rendere il gioco più divertente e, soprattutto, meno frustrante.



Tra gli aiuti disponibili troviamo, ad esempio, quelli che aiutano il giocatore con le frenate, impedendo non solo che finisca inavvertitamente fuori pista, ma anche che vada a sbattere contro i vari elementi dello scenario, rovinando irrimediabilmente la corsa.

Va comunque precisato che alcuni di questi assist potrebbero ridurre la velocità del vostro veicolo per evitare errori. In molti casi, le opzioni relative agli aiuti non andranno semplicemente attivate o disattivate, ma godranno di numerose personalizzazioni. In questo modo viene data la possibilità allo stesso giocatore di decidere ogni singolo dettaglio riguardante gli assist.



Quando si utilizza un controller, il consiglio generale è quello di attivare un quantitativo maggiore di aiuti e, man mano che si acquisisce padronanza del sistema di controllo, disattivarli o ridurli progressivamente.

Sistema di guida

Potrebbe sembrare un consiglio banale ma in un titolo come F1 2019 è fondamentale conoscere in maniera approfondita il sistema di guida. Sapere alla perfezione quando accelerare, quando frenare e con quanto anticipo iniziare a sterzare prima di una curva sono elementi molto importanti che potrebbero fare la differenza in qualsiasi gara, permettendovi così di raggiungere la prima posizione.

Ovviamente per imparare davvero a giocare sarebbe consigliabile disattivare i vari assist che, come vi dicevamo poco sopra, alterano il gameplay e, oltre a semplificarlo, danno al giocatore meno controllo sul mezzo. Nei primi momenti, giocare senza aiuti potrebbe risultare eccessivamente difficile, ma con il tempo vi ci abituerete. Insomma, una volta compreso il funzionamento del sistema di guida noterete dei netti miglioramenti nelle vostre prestazioni.

Personalizzate il veicolo

Un altro elemento che potrebbe fare la differenza in pista su F1 2019 è l'assetto del vostro bolide. Se siete piloti alle prime armi potrete approfittare della presenza di cinque diversi assetti predefiniti che vi permetteranno di esplorare varie configurazioni senza dover necessariamente smanettare con le varie impostazioni.

Se nessuno dei preset fa al caso vostro, o avete voglia di sperimentare qualcosa di nuovo o, più semplicemente, siete abbastanza abili da gestire manualmente i vari parametri del veicolo, vi conviene assolutamente creare il vostro assetto personalizzato. Per creare l'impostazione perfetta occorrono un bel po' di test e tanta abilità, ma si tratta di una meccanica che potrebbe darvi delle grandi soddisfazioni se sfruttata a dovere. Bisogna inoltre precisare che impostando in maniera errata alcuni parametri il vostro veicolo funzionerà davvero male, quindi riflettete bene prima di ogni modifica.

Non temete il sorpasso

Uno degli aspetti più complessi riguardanti il sistema di guida di F1 2019 è sicuramente il sorpasso. Quella di superare l'avversario è una manovra molto rischiosa grazie alla quale, però, potreste ottenere un vantaggio sensibile durante la gara.



È quindi fondamentale non solo cercare sempre di capire quando è il caso di giocarsi tutto e provare il sorpasso e quando è invece meglio non fare errori e continuare a mantenere la posizione occupata in classifica in quel momento. Il momento più adatto al sorpasso è senza ombra di dubbio la curva, durante la quale potete mettere alle strette il pilota avversario e cercare in tutti i modi di superarlo.

Il consiglio è quello di spostarsi verso la parte più interna della curva e prenderla nel modo più stretto possibile, in modo da avere buone probabilità di lasciarvi l'avversario alle spalle. Nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto nella modalità single player non ci sono problemi, poiché potrete approfittare della possibilità di tornare indietro nel tempo ed evitare di commettere nuovamente lo stesso errore.



Ovviamente tale possibilità è assente nelle modalità multiplayer online, dove bisogna riflettere molto bene prima di compiere una mossa azzardata.