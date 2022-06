Fall Guys gratis: trucchi per vincere le partite

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Uscito originariamente nel 2020, Fall Guys Ultimate Knockout ha riscosso un incredibile successo e adesso si prepara ad espandere ulteriormente la sua fanbase: a partire da oggi infatti è possibile scaricare gratis Fall Guys Gratis per Tutti, versione gratis free to play del gioco disponibile su PC (via Epic Games Store), console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, con supporto per il Cross-Play. Se siete novizi e avete appena iniziato a giocare, ecco i migliori trucchi di Fall Guys per vincere.

Corsa alla Corona

Se non avete la più pallida idea di cosa sia Fall Guys, sappiate che si tratta i un videogioco che permette di vivere un'esperienza incredibilmente simile a quanto visto in Takeshi's Castle, Wipeout e altri programmi di questo genere.

In parole povere si affronta una serie di sfide a squadre o individuali di difficoltà crescente che ad ogni step permettono solo ad una ristretta cerchia di giocatori di proseguire fino a quando non ne resta in piedi soltanto uno: insomma, si tratta di un battle royale leggermente diverso rispetto a quelli ai quali siamo ormai abituati.



Prima di iniziare a giocare occorre un piccolo chiarimento: Fall Guys è un gioco nel quale l'abilità del giocatore ha la medesima importanza della fortuna e per giungere in finale e portare a casa la Corona è necessario avere una buona dose di entrambe.

Controlli

I controlli di Fall Guys sono davvero semplici e, ad eccezione dei tasti dedicati a movimento e gestione della telecamera, bastano solo tre pulsanti per far effettuare al nostro buffo avatar qualsiasi azione.



Ecco di seguito lo schema dei comandi:

• Movimento: stick analogico sinistro

• Gestione della telecamera: stick analogico destro

• Salto: X (equivalente sul controller Xbox)

• Tuffo: Quadrato (equivalente sul controller Xbox)

• Interazione: tenere premuto R2

L'arte del tuffo

Come avrete notato leggendo l'elenco dei comandi di Fall Guys, sono davvero poche le azioni che si possono eseguire nei panni dei personaggi la cui forma ricorda quella di un enorme fagiolo e la più importante tra queste è senza ombra di dubbio il tuffo. Tuffarsi nel gioco Mediatonic può in più di un'occasione salvarvi anche nelle situazioni peggiori, dal momento che effettuando questa mossa non solo vi sposterete in avanti ma vi solleverete di qualche millimetro.

Dalla descrizione del tuffo potete facilmente intuire come quest'azione, se eseguita nel modo giusto e al momento giusto, possa permettere all'avatar di evitare una caduta nel vuoto e di raggiungere piattaforme altrimenti inaccessibili. Sappiate inoltre che ci si può tuffare anche durante un salto, così da sfruttare la spinta mentre si è sospesi in aria e raggiungere distanze maggiori.



Ovviamente tuffarsi non è utile solo nelle gare ma anche nei giochi di sopravvivenza, poiché consente di schivare gli ostacoli all'ultimo secondo ed evitare la calca in mappe come Roll Out e Block Party: saltare in prossimità di altri giocatori è infatti molto pericoloso, poiché entrare in contatto con loro mentre si è sospesi in aria farà cadere rovinosamente il personaggio, il quale impiegherà qualche istante in più per riprendersi se non si effettua un atterraggio perfetto.

Siate subdoli

Come vi abbiamo detto, essere abili e fortunati è essenziale per giungere alla vittoria in Fall Guys, ma anche una buona dose di cattiveria potrebbe darvi quella marcia in più.

A meno che non dobbiate arrivare primi per ottenere qualche Kudos extra o sbloccare un trofeo, vi suggeriamo di evitare di frustrarvi più del dovuto per arrivare primi, soprattutto in percorsi come Tip Toe e Door Dash. In entrambi i casi chi è in testa non può che essere svantaggiato poiché al primo errore può cadere giù o andare a sbattere contro una porta chiusa, permettendo a tutti gli altri di superarlo. Il nostro consiglio è quindi quello di stare nel mezzo, così da sfruttare il percorso tracciato dai giocatori che sono davanti a voi e al tempo stesso avere la possibilità di qualificarsi. Se poi state giocando in arene più lineari potreste persino darvi a qualche gesto di cattiveria pura, ad esempio afferrando i nemici tra i blocchi in movimento di Slime Climb o in corrispondenza delle enormi sfere penzolanti di Hit Parade, così che possano essere colpiti lasciando a voi la prima posizione.

Occhio ai compagni

Se il primo e l'ultimo stage di ogni partita sono sempre mini-giochi individuali, quelli nel mezzo potrebbero anche essere focalizzati sul gioco di squadra.

In questi casi non avete molto da fare, poiché l'esito del match non è completamente nelle vostre mani e l'abilità dei vostri compagni fa la differenza. Se in alcuni mini-giochi non è possibile ribaltare il risultato, ci sono arene specifiche nelle quali è possibile contribuire in maniera decisa al punteggio del proprio team. È questo il caso di Team Tail Tag e Jinxed: nel primo caso bisogna rubare le code agli avversari e nel secondo infettarli con il contatto. Se vedete che i vostri alleati sono in difficoltà e, ad esempio, siete già in possesso di una coda d'oro, potreste afferrare un nemico per fare in modo che i compagni possano sottrargli l'oggetto con maggiore facilità. Lo stesso discorso vale per Jinxed, quando non siete ancora stati infettati: aggrappatevi ai nemici in fuga e fate in modo che qualcuno possa saltargli addosso, così da portare la vostra squadra in vantaggio e qualificarla al turno successivo.

Fashion Guys

In un gioco come Fall Guys si potrebbe dire che la personalizzazione del proprio personaggio è tanto importante quanto le gare stesse. Fortunatamente gli sviluppatori hanno pensato anche a questo aspetto, inserendo una miriade di oggetti cosmetici che possono essere sbloccati senza spendere un solo centesimo.

Il primo modo per accumulare costumi è semplicemente giocando. Se i set del pass stagionale non dovessero soddisfarvi, sappiate che è possibile fare acquisti nel negozio, il quale si aggiorna quotidianamente e mette a disposizione degli utenti oggetti che possono essere ottenuti con i Kudos e con le Corone.



Quelli acquistabili con i Kudos sono facilmente accessibili poiché i gettoni viola si possono ottenere anche solo giocando, invece le Corone sono molto più rare poiché vengono assegnate solo a chi si aggiudica una vittoria. Insomma, non c'è carta di credito che tenga e i veri campioni di Fall Guys saranno in grado di sudarsi i propri costumi. Se siete in cerca di altri costumi ecco come sbloccare la skin Sackboy su Fall Guys e il costume Ratchet & Clank per Fall Guys.