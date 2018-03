Far Cry 5 Guida: sei consigli e suggerimenti per iniziare a esplorare il Montana

Come giustamente sottolineato dal nostro Tommaso nella sua recensione di Far Cry 5, il livello di sfida del nuovo gioco Ubisoft è generalmente tutt'altro che disdegnabile. Sopravvivere a Hope County da soli, nelle primissime fasi, può rivelarsi una sfida degna di questo nome. Per questo motivo, abbiamo stilato una lista di cinque consigli utili per chi si approccia per la prima volta al gioco, a Hope County e ai suoi eserciti di fanatici religiosi, orsi e lupi.

Caccia

La caccia, in Far Cry 5, ha subito ingenti cambiamenti rispetto ai titoli precedenti. Uno su tutti, il fatto che gli animali non siano più rintracciabili tramite appositi indicatori sulla mappa: per trovare una determinata specie di animale, infatti, dovrete far riferimento a dei cartelli stradali - la cui visibilità è facilitata soltanto dall'apparizione di un piccolo cerchio bianco quando vi trovate nelle loro vicinanze.



Al di là di questo concetto di base, ricordate sempre di non cacciare con armi da fuoco o esplosivi. Il metodo più efficace ed efficiente per cacciare prevede infatti l'utilizzo di archi e armi corpo a corpo, le quali, contrariamente a qualsiasi altro tipo di arma, non rovineranno le carcasse degli animali uccisi; in questo modo, venderli vi frutterà di più.

Loot

Considerato soprattutto il fatto che il denaro non sarà così facilmente reperibile nelle prime ore di gioco, il sacro mantra del "lootate qualsiasi cosa" assume rafforzata valenza in Far Cry 5. Ogni qual volta vi capiterà di uccidere un nemico, tenete a memoria di prendere tutto ciò che ha: nella maggior parte dei casi, avrà almeno un po' di denaro e un po' di munizioni.

Per facilitarvi la vita, ricordate che i cadaveri non ancora lootati presenteranno un bagliore che scomparirà non appena li avrete depredati fino all'ultimo centesimo.



Se poi siete a corto di munizioni e la situazione non vi consente di fermarvi e raccogliere tutto con dovizia (presumibilmente se avete ancora dei fanatici alle calcagna), ricordate anche che il vostro personaggio raccoglierà automaticamente qualsiasi munizione adatta all'arma che imbraccia al momento - ammesso che, è chiaro, abbiate appena abbattuto nemici con delle armi simili alla vostra.

Scorte dei Prepper

Come meglio approfondito in una precedente guida, le cosiddette Scorte dei Prepper possono rivelarsi una fonte non indifferente di potenziamenti per il vostro personaggio. Al di là dell'elevata quantità di punti abilità che vi consentiranno di ottenere, soprattutto giocando in co-op, le scorte dei prepper vi garantiranno anche una quantità niente affatto trascurabile di dollari e di munizioni.

Trovare le scorte dei prepper è tutt'altro che complesso: basterà seguire le relative missioni, affidate da determinati NPC sparsi per la mappa, che presentano il simbolo di un diamante azzurrino sopra il capo. Arrivati nel luogo indicato dall'NPC, basterà risolvere dei generalmente semplici enigmi ambientali per raggiungere le scorte e i succosi premi annessi.

Completate le Sfide

Sebbene a lungo andare il metodo del raccogliere le riviste in co-op sia probabilmente il più veloce per ottenere punti Abilità, altrettanto importante nelle logiche complessive del sistema di gioco sarà completare le Sfide; soprattutto nelle prime fasi. Innumerevoli sono infatti le Sfide in questione e funzionano in maniera non troppo diversa da un trofeo o un achievement: ad esempio, potrebbero chiedervi di effettuare un certo numero di uccisioni con una determinata arma, effettuare un certo numero di headshot, coprire una certa distanza tramite il rampino, spendere un certo quantitativo di minuti in co-op e così via. Una volta raccolti i punti abilità delle Sfide più semplici, avrete l'occorrente per acquisire i Tratti più importanti: personalmente, ci sentiamo di consigliarvi anzitutto "Maestria nel raccolto", che vi permetterà già dalle prime fasi di gioco di ottenere più loot da piante e animali.

Sbloccate gli Specialisti

Avrete forse già sentito come Far Cry 5 sia decisamente più accessibile se giocato in co-op. Se state giocando in solo, tuttavia, potrete ottenere un'agevolazione paragonabile a quella garantita dalla presenza di un amico reclutando i cosiddetti Specialisti: degli NPC versatili e combattivi, sbloccabili tramite specifiche sfide legate a determinati luoghi.

Tutti e nove gli Specialisti (tre per ogni regione della mappa) saranno sbloccabili fondamentalmente dall'inizio del gioco; di conseguenza, considerata l'estrema utilità di molti di questi NPC, vi consigliamo di sbloccarne almeno alcuni appena vi sarà possibile. Ciascuno degli Specialisti può infatti essere chiamato per assistervi in determinati momenti del gioco (come negli assalti all'avamposto o nelle missioni della storia) e assistervi con abilità uniche. Tenete a mente, tuttavia, che dopo l'uso uno specialista subirà un periodo di cooldown: motivo in più per sbloccarne un buon numero già nelle prime fasi di gioco.

Punti Resistenza

È molto probabile che durante il vostro playthrough sarete tentati di esplorare e di muovervi per l'intera mappa, completamente sbloccata (come già accennato) a partire dai primi momenti di gioco, e di completare in sequenza casuale le quest che vi verranno affidate. Pur non essendoci alcun effettivo ostacolo a limitare la vostra intraprendenza e il vostro approccio al gioco, è consigliabile che concentriate la vostra attenzione su una delle tre regioni disponibili alla volta. Fare ciò, darà i suoi buoni frutti mano a mano che proseguite nel gioco: per esempio, avere un valore di resistenza molto alto in una regione vi darà dei bonus quando vi sposterete nella successiva, perché sarete meno ricercati e più tranquilli nella vostra esplorazione.

Nuove armi e nuovi oggetti verranno sbloccati nei vari negozi mano a mano che completerete le missioni in una determinata area, mentre distruggere luoghi di proprietà del culto, liberare avamposti e completare quest secondarie velocizzerà il processo. Seguire uno schema cauto nel proseguire con il vostro gioco aumenterà inoltre l'attività di resistenza nella vostra area e diminuirà il numero di cultisti; resta inoltre un buon modo per accumulare punti abilità.