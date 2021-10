Far Cry 6: guida e trucchi per sopravvivere sull'isola di Yara

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

L'attesa è giunta al termine e Far Cry 6 è arrivato sugli scaffali di tutti i negozi per consentire ai videogiocatori di dare il via alla loro rivoluzione contro il perfido dittatore dell'isola di Yara, Anton Castillo. Il nuovo open world targato Ubisoft offre una gran quantità di missioni, attività secondarie e armi da sbloccare. Se siete curiosi di scoprire quali sono i metodi migliori per procurarsi subito l'arsenale migliore e avere il sopravvento sul nemico, ecco una serie di consigli che potrebbero fare al caso vostro. Per saperne di più sul gioco vi invitiamo inoltre a dare uno sguardo alla nostra recensione di Far Cry 6.

Approccio furtivo

Una delle principali attività di Far Cry 6, perfettamente in linea con i precedenti capitoli, è la pulizia di accampamenti controllati dalla fazione avversaria. A meno che non siate in possesso di un arsenale talmente potente da poter sbaragliare orde di soldati e relativi veicoli, sarebbe opportuno avere un approccio silenzioso almeno nelle prime fasi della missione.

Prima di far notare la vostra presenza, sarebbe preferibile innanzitutto contrassegnare tutti i nemici e analizzarne così eventuali debolezze per poi procedere con la distruzione di telecamere e l'eliminazione silenziosa di tutti quei soldati che occupano posizioni pericolose e che potrebbero individuarvi facilmente. Non sottovalutate poi la possibilità di sfruttare a vostro vantaggio alcuni elementi dello scenario come le gabbie contenenti animali feroci, le quali possono essere distrutte per lasciar fare il gioco sporco alla belva, magari mentre voi eliminate con un'arma silenziata i nemici intenti a combattere con l'animale.

Armi migliori

L'arsenale di Far Cry 6 è incredibilmente vasto ed è composto da una cinquantina di armi tradizionali e uniche. Sebbene quelle più rare siano sicuramente più attraenti dal punto di vista estetico, vi consigliamo di non fare affidamento esclusivamente su di esse, dal momento che molte delle bocche da fuoco tradizionali potrebbero dare un contributo maggiore nei conflitti a fuoco. Il motivo per cui andrebbero rivalutate le armi non uniche è molto semplice: queste possono essere modificate sotto tanti punti di vista, così che possano adattarsi alla perfezione al vostro scopo.

Le armi uniche non permettono alcun tipo di mod, invece quelle classiche possono essere potenziate tramite mirini, silenziatori, impugnature e munizioni modificate il cui impatto in alcune circostanze non può essere in alcun modo trascurato. Se invece siete alla ricerca dell'arma perfetta, non possiamo che consigliarvi di mettere le mani su un fucile di precisione e applicargli due modifiche molto specifiche: un silenziatore e i proiettili in grado di penetrare le corazze. In questo modo potrete dare una bella ripulita agli avamposti senza attirare l'attenzione.

Amigos

A differenza dei precedenti capitoli, Far Cry 6 non permette di combattere al fianco di altri soldati armati ma introduce gli Amigos,

compagni animali dalle abilità uniche che possono semplificare la vita dei rivoluzionari di Yara. Ciascuno degli animali disponibili nel gioco favorisce uno specifico stile di gioco, così che possiate sceglierne uno in base alle vostre preferenze. Se volete trarre il meglio da questa particolare meccanica di gioco, vi suggeriamo non solo di selezionare con cura il vostro Amigos, ma anche di aprire il suo menu per osservarne i potenziamenti: ciascuno di questi animali dispone infatti di tre power-up che si sbloccano solo ed esclusivamente completando degli obiettivi. Avere al fianco un compagno potenziato potrebbe fare la differenza, soprattutto nelle fasi di gioco avanzate e nei momenti più concitati.

Il miglior Supremo

Nel corso dell'avventura di Far Cry 6 potrete far indossare a Dani Rojas una serie di Supremi, ovvero zaini che permettono al protagonista di attivare una speciale abilità che riguarda il movimento o il combattimento. Se siete indecisi su quale utilizzare, il nostro consiglio è quello di affidarvi totalmente al Furioso. Questo zaino, a differenza degli altri, ha un tempo di ricarica parecchio rid e la sua abilità

consiste nella possibilità di eseguire uno scatto da fermi o in aria che lascia anche una scia infuocata. Si tratta di uno strumento particolarmente versatile, poiché il suo utilizzo non solo semplifica le fasi di platforming, ma permette anche di fuggire via nelle situazioni di pericolo e di bruciare in un batter d'occhio le piantagioni.

Esplorazione

Per sbloccare il viaggio rapido in Far Cry 6 occorre sbloccare uno specifico potenziamento della base e nelle prime fasi di gioco bisogna obbligatoriamente ricorrere all'utilizzo dei veicoli. A tal proposito, vi suggeriamo di esplorare con attenzione la mappa poiché è ricca di fonti di materiali e altre risorse utili per i potenziamenti. Potreste ad esempio imbattervi in persone che, se soccorse, ricompensano il protagonista con oggetti preziosi oppure in NPC con un punto esclamativo sulla testa, simbolo che indica la disponibilità di una quest secondaria.

Di tanto in tanto potreste anche individuare delle scie di fumo di colore arancione, le quali non indicano altro che casse piene di rifornimenti che potrebbero farmi molto comodo. Non esitate inoltre a ripulire tutti gli avamposti, così da sbloccare future tappe per il viaggio rapido. Nell'eventualità in cui in un avamposto vi sia una torretta antiaerea, assicuratevi di farla esplodere: solo così potrete esplorare liberamente i cieli di Yara senza che qualcuno vi distrugga il velivolo.

Twitch Drops e Ubisoft Club

A caval donato non si guarda in bocca e, come spesso accade per le produzioni Ubisoft, anche Far Cry 6 consente ai giocatori di accaparrarsi un bel po' di ricompense extra in maniera completamente gratuita.

Oltre a poter leggere la nostra guida su come ottenere i Twitch Drops di Far Cry 6, i quali consistono in una skin per il gallo e in una maglietta per Dani Rojas, è anche possibile accedere alla schermata delle ricompense di Ubisoft Connect per sbloccare una serie di skin gratuite, un bundle di Pesos Yarani e, spendendo i gettoni che si ottengono completando gli obiettivi in game, anche un paio di armi esclusive e un pacchetto di risorse.