FIFA 18 FUTmas: Radja Nainggolan domina le nuove Sfide Creazioni Rosa

Puntuale come sempre, EA ha pubblicato le nuove carte speciali FUTmas. Le carte selezionate saranno disponibili solamente per 24 ore e a seguito del completamento della Sfida Creazione Rosa dedicata. Ricordiamo inoltre che le speciali versioni FUTmas non saranno scambiabili. Vi consigliamo dunque di riflettere attentamente prima di gettarvi a capofitto sul mercato, perché i crediti che spenderete non saranno più rimborsabili. Ecco i nostri consigli sulle tre carte ottenibili nella giornata di oggi.

Laurent Koscielny

Il capitano dell'Arsenal da qualche tempo ormai veste con regolarità la casacca da titolare in moltissime rose della BPL, garantendo buonissima velocità e un'ottima difesa. Ecco le statistiche della carta BPL:



Velocità 77

Tiro 44

Passaggio 68

Dribbling 68

Difesa 87

Fisico 81



Il difensore francese è oramai una delle prime scelte nelle formazione "made in England". Veloce, tecnicamente valido e molto completo, è l'uomo low cost sui cui si può sempre fare affidamento. Le statistiche della carta FUTmas aumentano le già brillanti voci del difensore, rendendolo più veloce (77 di velocità non è affatto male), più tecnico (83 passaggi corti) e più equilibrato, innalzando ulteriormente i valori di tackle e di intercettazioni.



Stile intesa consigliato

Lo stile intesa consigliato sui difensori centrali è sempre e solo ombra. La velocità è davvero imprescindibile.



Prezzo

Il prezzo al momento si aggira intorno ai 150.000 crediti, troppo per un difensore con quelle caratteristiche. Il consiglio è di lasciar perdere questa SCR, davvero troppo dispendiosa.

Georginio Wijnaldum

Il centrocampista del Liverpool è stato selezionato da EA tra i giocatori che indossano la casacca numero 5, sorridendo ancora una volta agli utenti che utilizzano la BPL. Ecco le statistiche della versione FUTmas:



Velocità 83

Tiro 80

Passaggio 80

Dribbling 86

Difesa 68

Fisico 78



Carta già utilizzatissima nella versione base, Wijnaldum ha nell'equilibrio una delle sue armi principali. Dotato di mezzi tecnici e fisici per giocare in ogni regione di campo, il numero 5 dei Reds in questa versione si presenta davvero in forma. Buono il valore di tiro, che finalmente raggiunge gli 80, così come i passaggi. La difesa continua a peccare un po' di qualità, ma nel complesso si dimostra più capace rispetto a moltissimi comprimari, candidandosi fortemente ad entrare nella top 3 dei centrocampisti di medio/alto valore della BPL.



Stile intesa consigliato

Lo stile intesa consigliato per questa versione di Wijnaldum è cacciatore. In alternativa, se preferireste rimanere su un profilo più equilibrato, potreste optare per lo stile intesa base, che vi invitiamo sempre a considerare come un'alternativa assolutamente valida.



Prezzo

Il prezzo al momento si aggira intorno ai 42.000 crediti. Un prezzo assolutamente coerente con le qualità che questa carta vi restituirà, non facendovi rimpiangere l'investimento. Consigliatissima!

Radja Nainggolan

A Natale siamo tutti più buoni, anche EA. Ed ecco allora che la software house ha deciso di fare un regalo agli utenti: la SBC di una delle carte più utilizzate e desiderate di FIFA 18 Ultimate Team, Radja Nainggolan. Ecco le statistiche della carta FUTmas del "Ninja":



Velocità 79

Tiro 84

Passaggio 82

Dribbling 83

Difesa 81

Fisico 83



Che dire. Una carta dai valori spaventosi, che ha saputo rapire i cuori degli appassionati di Ultimate Team. Corsa, tiro da lontano ( 90!), fisico, difesa. Il ninja della Roma è in assoluto il centrocampista più completo del gioco, in grado di garantire qualità da top player in entrambe le fasi di gioco. Questa versione FUTmas ha lo stesso overall della precedente versione IF 87, ma si differenzia da essa per una distribuzione dei valori un po' differente, in particolare per quel che riguarda velocità e fisico.



Stile intesa consigliato

Lo stile intesa che ci sentiamo di consigliarvi per questa carta è cacciatore o ombra, in base al vostro stiledi gioco: se avete bisogno di uno schermo davanti alla difesa, allora ombra è quello che fa per voi. Se invece volete un centrocampista che sia anche un importante terminale offensivo cacciatore è la scelta giusta.



Prezzo

Il prezzo è inevitabilmente elevato: 300.000 crediti. Stiamo però parlando di un giocatore che è il migliore interprete nel proprio ruolo nell'intero gioco. Inoltre, la versione IF 87 si aggira intorno ai 400.000 crediti. Ancora una volta le SCR, soprattutto per i giocatori di fascia top, si dimostrano convenienti in termini di economici. La carta in questione vale ogni singolo credito speso. Consigliata.