FIFA 18 FUTmas: Vardy e Alessandrini tra le nuove Sfide Creazione Rosa

Tornano, puntuali come sempre, le nuove SCR dedicate all'evento natalizio di FIFA FUT 18. I giocatori selezionati per questa speciale lista di carte non sono state scelti a caso, bensì secondo il numero di maglia che indossano nel loro club di appartenenza, componendo così un conto alla rovescia che si concluderà il 24 dicembre. Ricordiamo che le carte ottenibili al completamento delle Sfide non saranno scambiabili, pertanto occorre valutare se sia opportuno o meno investire crediti.

Bando alle ciance, ecco i nostri consigli di questa tornata di Sfide Creazione Rosa!

Jamie Vardy

Il giocatore protagonista della splendida cavalcata del Leicester di Ranieri nel 2016 è il numero 9, selezionato da EA Sport a far parte della speciale selezione di carte FUTmas. Ecco le statistiche del centravanti inglese:



Velocità 92

Tiro 84

Passaggio 70

Dribbling 83

Difesa 56

Fisico 81



Vardy ha rappresentato nel corso delle due ultime edizioni di FIFA Ultimate Team una garanzia in termini di qualità e quantità. Dotato di grandissima velocità e ottima prestanza fisica, Vardy incarna alla perfezione la figura del centravanti moderno, in grado di abbinare qualità tecnica e prestanza fisica. La carta in questione sottolinea in modo netto le caratteristiche atletiche e tecniche dell'inglese, con valori elevati nelle voci di velocità e accelerazione (92), prestanza fisica e finalizzazione. Le statistiche di dribbling inoltre lo rendono capace di saltare l'uomo creando superiorità numerica, risultando spesso utili nelle situazioni in cui lo sviluppo verticale della manovra non risulta efficace.

L'aggressività risalta tra le voci "di contorno", rappresentando la cattiveria agonistica che anima il calciatore durante i match. Sicuramente i valori di passaggio non rappresentano il fiore all'occhiello del calciatore, soprattutto se abbinati alle 3 stelle piede debole. Attenzione dunque durante il giro palla: meglio non chiedergli troppo, l'errore è dietro l'angolo.



Stile intesa consigliato

Cacciatore è senza dubbio lo stile che più si adatta alle caratteristiche fisiche e tecniche del giocatore del Leicester. Oltre a raggiungere i 99 in entrambe le statistiche relative alla velocità, Vardy riesce ad ottenere un grandissimo 98 di finalizzazione, che lo colloca tra quei giocatori che davanti alla porta sono una garanzia.



Prezzo

Il prezzo per il completamento di questa SCR è al momento di 180.000 crediti. Nonostante la carta sia di indubbia qualità ed affidabilità, riteniamo che il prezzo sia decisamente troppo elevato. Un peccato, con dei requisti meno esosi la sfida sarebbe stata sicuramente completata da tantissimi utenti.

Naby Keita

Tra i giocatori che indossano il numero 8, è stato il centrocampista del Lipsia Naby Keita a vincere la carta speciale. Ecco le statistiche della carta FUTmas:



Velocità 74

Tiro 80

Passaggio 80

Dribbling 90

Difesa 64

Fisica 72



Statistiche particolari per una carta che, nella sua versione base, è stata utilizzata molto poco nelle rose di Bundesliga. Questa versione FUTmas non altera i pregi della carta precedente, e non si dimostra in grado di rivaleggiare con altri interpreti del ruolo. Sicuramente la caratura tecnica del giocatore appare evidente sin da subito, con valori di dribbling, controllo palla, agilità ed equilibrio davvero al top. Purtroppo però ci troviamo davanti ad una carta molto squilibrata, che non dispone di sufficiente velocità, tiro e fisico per risultare effettivamente competitiva. Si salva la stamina, che con 90 permette di garantire continuità di rendimento fino a fine match.



Stile intesa consigliato

Lo stile intesa che ci sentiamo di consigliarvi è falco, con l'obiettivo di alzare un po' la velocità e la forza fisica, ma allo stesso tempo potenziare il tiro da fuori.



Prezzo

Il prezzo della sfida creazione rosa di Keita al momento si aggira in intorno ai 90.000 crediti. Prezzo a parte, il consiglio è di lasciar perdere proprio per il valore della carta. Purtroppo non si dimostra competitiva a causa delle statistiche troppo sbilanciate.

Romain Alessandrini

Il numero 7, tradizionalmente numero pesante al pari del numero 9, è spesso appartenuto a grandi fantasisti e finalizzatori. Proprio tra questi giocatori si colloca l'interprete che si è meritato una carta da titolare: Romain Alessandrini, apprezzatissimo giocatore dei LA Galaxy che la community ha già saputo sfruttare nella recente versione IF. Ecco le statistiche della versione FUTmas:



Velocità 94

Tiro 86

Passaggio 76

Dribbling 87

Difesa 42

Fisico 78



Stiamo parlando di una delle carte in assoluto più utilizzate di questi primi mesi di FUT a causa della presenza massiccia di giocatori francesi nella Premier League, a cui l'esterno può legarsi aumentando così l'intesa. Le caratteristiche da velocista sono davvero di livello. Ma non sono le sole: il tiro è di qualità, sia da vicino che da fuori area, e con entrambi i piedi. Il dribbling, oltre a essere fulminante per la velocità e per l'agilità, può sfruttare anche le 4 stelle skill di cui dispone, sempre ben accette in un giocatore simile.



Stile intesa consigliato

Lo stile intesa consigliato per Alessandrini FUTmas è cacciatore. Come spesso accade, gli esterni hanno poca finalizzazione. Lo stile intesa citato, oltre a massimizzare la velocità, potenzia anche di 10 punti, permettendo di raggiungere i 92 punti e risultando finalmente decisivo sotto porta.



Prezzo

Il prezzo al momento si aggira intorno ai 40.000 crediti. Sicuramente un prezzo molto buono per la qualità della carta. Il problema è che sul mercato al momento esiste una versione IF del giocatore con lo stello overall, ma con statistiche leggermente diverse. Il prezzo è simile a quello di questa SCR, con il vantaggio che la versione In Forma è scambiabile. Varrà la pena per qualche punto in più immobilizzare circa 40.000 crediti? Secondo noi no. Il consiglio, se siete interessati al giocatore, è quello di visionare la carta In Form e, eventualmente, acquistare la versione scambiabile.